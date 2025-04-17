Но-Шпа® раствор для инъекций (No-Spa® solution for injection)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 97 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Но-Шпа® раствор для инъекций 40 мг ампула 2 мл №25
Опелла Хелскеа Украина
375,67
Экономия при брони: -5,09 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Но-Шпа® раствор для инъекций 40 мг ампула 2 мл №25
Опелла Хелскеа Украина
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Но-Шпа® раствор для инъекций 40 мг ампула 2 мл №25
Опелла Хелскеа Украина
512,00
Экономия при брони: -15,36 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Но-Шпа® раствор для инъекций 40 мг ампула 2 мл №25
Опелла Хелскеа Украина
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Но-Шпа® раствор для инъекций 40 мг ампула 2 мл №25
Опелла Хелскеа Украина
197,72
Экономия при брони: -2,68 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Но-Шпа® раствор для инъекций 40 мг ампула 2 мл №25
Опелла Хелскеа Украина
237,26
Экономия при брони: -3,22 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через null мин
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Но-Шпа® раствор для инъекций 40 мг ампула 2 мл №25
Опелла Хелскеа Украина
514,30
Экономия при брони: -63,06 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через null мин
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Но-Шпа® раствор для инъекций 40 мг ампула 2 мл №25
Опелла Хелскеа Украина
138,40
Экономия при брони: -1,88 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Но-Шпа® раствор для инъекций 40 мг ампула 2 мл №25
Опелла Хелскеа Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Но-Шпа® раствор для инъекций 40 мг ампула 2 мл №25
Опелла Хелскеа Украина
514,08
Экономия при брони: -27,45 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Но-Шпа® раствор для инъекций 40 мг ампула 2 мл №25
Опелла Хелскеа Украина
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Но-Шпа® раствор для инъекций 40 мг ампула 2 мл №25
Опелла Хелскеа Украина
197,72
Экономия при брони: -2,68 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Но-Шпа® раствор для инъекций 40 мг ампула 2 мл №25
Опелла Хелскеа Украина
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через null мин
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Но-Шпа® раствор для инъекций 40 мг ампула 2 мл №25
Опелла Хелскеа Украина
508,67
Экономия при брони: -51,55 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Но-Шпа® раствор для инъекций 40 мг ампула 2 мл №25
Опелла Хелскеа Украина
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Но-Шпа® раствор для инъекций 40 мг ампула 2 мл №25
Опелла Хелскеа Украина
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Но-Шпа® раствор для инъекций 40 мг ампула 2 мл №25
Опелла Хелскеа Украина
510,68
Экономия при брони: -59,93 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Но-Шпа® раствор для инъекций 40 мг ампула 2 мл №25
Опелла Хелскеа Украина
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через null мин
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Но-Шпа® раствор для инъекций 40 мг ампула 2 мл №25
Опелла Хелскеа Украина
513,52
Экономия при брони: -55,93 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Но-Шпа® раствор для инъекций 40 мг ампула 2 мл №25
Опелла Хелскеа Украина