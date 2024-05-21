Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие на функции ЦНСДиетические добавки мягкого тонизирующего действияБефунгин (Befungin) Бефунгин (Befungin) (561734) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 290,62 грн Без рецепта 1 шт от 290,62 грн В наличии в 140 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Биолик Форма выпуска Экстракт водно-спиртовой Объем 100 мл Диетические добавки 1.2. Диетические добавки мягкого тонизирующего действия