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Бефунгин (Befungin) (561734) - инструкция по применению Диетические добавки

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Бефунгин (Befungin)
Цена в городе Киев
от 290,62 грн
Без рецепта
1 шт от 290,62 грн
В наличии в 140 аптеках
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Форма выпуска
Экстракт водно-спиртовой
Объем
100 мл
Диетические добавки
1.2. Диетические добавки мягкого тонизирующего действия