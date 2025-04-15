Днепр (адрес не указан)
Доступно в 85 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Бефунгин экстракт водно-спиртовой флакон стеклянный 100 мл №1
Биолик
428,91
Экономия при брони: -29,02 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Бефунгин экстракт водно-спиртовой флакон стеклянный 100 мл №1
Биолик
429,23
Экономия при брони: -29,34 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Бефунгин экстракт водно-спиртовой флакон стеклянный 100 мл №1
Биолик
401,90
Экономия при брони: -51,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Бефунгин экстракт водно-спиртовой флакон стеклянный 100 мл №1
Биолик
424,00
Экономия при брони: -24,11 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Бефунгин экстракт водно-спиртовой флакон стеклянный 100 мл №1
Биолик
417,65
Экономия при брони: -17,76 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Бефунгин экстракт водно-спиртовой флакон стеклянный 100 мл №1
Биолик
423,54
Экономия при брони: -24,54 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Бефунгин экстракт водно-спиртовой флакон стеклянный 100 мл №1
Биолик
414,27
Экономия при брони: -15,27 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Бефунгин экстракт водно-спиртовой флакон стеклянный 100 мл №1
Биолик
421,47
Экономия при брони: -21,58 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Бефунгин экстракт водно-спиртовой флакон стеклянный 100 мл №1
Биолик
423,38
Экономия при брони: -24,38 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Бефунгин экстракт водно-спиртовой флакон стеклянный 100 мл №1
Биолик
419,26
Экономия при брони: -19,37 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
4.0 км
Бефунгин экстракт водно-спиртовой флакон стеклянный 100 мл №1
Биолик
427,99
Экономия при брони: -28,99 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
4.2 км
Бефунгин экстракт водно-спиртовой флакон стеклянный 100 мл №1
Биолик
426,38
Экономия при брони: -26,49 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Бефунгин экстракт водно-спиртовой флакон стеклянный 100 мл №1
Биолик
359,00
Экономия при брони: -9,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Бефунгин экстракт водно-спиртовой флакон стеклянный 100 мл №1
Биолик
415,52
Экономия при брони: -16,52 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
4.3 км
Бефунгин экстракт водно-спиртовой флакон стеклянный 100 мл №1
Биолик
401,90
Экономия при брони: -51,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
4.4 км
Бефунгин экстракт водно-спиртовой флакон стеклянный 100 мл №1
Биолик
428,95
Экономия при брони: -29,95 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
4.4 км
Бефунгин экстракт водно-спиртовой флакон стеклянный 100 мл №1
Биолик
417,37
Экономия при брони: -17,48 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 10-К
4.5 км
Бефунгин экстракт водно-спиртовой флакон стеклянный 100 мл №1
Биолик
427,06
Экономия при брони: -27,17 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 10
4.5 км
Бефунгин экстракт водно-спиртовой флакон стеклянный 100 мл №1
Биолик
422,89
Экономия при брони: -23,89 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 12-Д
4.5 км
Бефунгин экстракт водно-спиртовой флакон стеклянный 100 мл №1
Биолик
401,90
Экономия при брони: -51,00 грн