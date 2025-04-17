Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 26 аптеках в Чернигов
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Бефунгин экстракт водно-спиртовой флакон стеклянный 100 мл №1
Биолик
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Бефунгин экстракт водно-спиртовой флакон стеклянный 100 мл №1
Биолик
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Бефунгин экстракт водно-спиртовой флакон стеклянный 100 мл №1
Биолик
424,57
Экономия при брони: -24,68 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 16 мин
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Бефунгин экстракт водно-спиртовой флакон стеклянный 100 мл №1
Биолик
417,21
Экономия при брони: -17,32 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Бефунгин экстракт водно-спиртовой флакон стеклянный 100 мл №1
Биолик
417,92
Экономия при брони: -18,92 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Бефунгин экстракт водно-спиртовой флакон стеклянный 100 мл №1
Биолик
416,61
Экономия при брони: -16,72 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Преображенская, 2
1.3 км
Бефунгин экстракт водно-спиртовой флакон стеклянный 100 мл №1
Биолик
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Бефунгин экстракт водно-спиртовой флакон стеклянный 100 мл №1
Биолик
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Бефунгин экстракт водно-спиртовой флакон стеклянный 100 мл №1
Биолик
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 16 мин
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Бефунгин экстракт водно-спиртовой флакон стеклянный 100 мл №1
Биолик
413,15
Экономия при брони: -14,15 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Бефунгин экстракт водно-спиртовой флакон стеклянный 100 мл №1
Биолик
401,90
Экономия при брони: -57,20 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 13
1.7 км
Бефунгин экстракт водно-спиртовой флакон стеклянный 100 мл №1
Биолик
428,83
Экономия при брони: -28,94 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Казацкая, 3-А
1.9 км
Бефунгин экстракт водно-спиртовой флакон стеклянный 100 мл №1
Биолик
Аптека копейка
Чернигов, ул. Летная, 25-Б
2.4 км
Бефунгин экстракт водно-спиртовой флакон стеклянный 100 мл №1
Биолик
421,03
Экономия при брони: -21,14 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Теробороны, 11
2.5 км
Бефунгин экстракт водно-спиртовой флакон стеклянный 100 мл №1
Биолик
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Текстильников, 15
2.7 км
Бефунгин экстракт водно-спиртовой флакон стеклянный 100 мл №1
Биолик
421,35
Экономия при брони: -21,46 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 46 мин
Чернигов, просп. Победы, 184
2.9 км
Бефунгин экстракт водно-спиртовой флакон стеклянный 100 мл №1
Биолик
415,16
Экономия при брони: -15,27 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 193
2.9 км
Бефунгин экстракт водно-спиртовой флакон стеклянный 100 мл №1
Биолик
Аптека твоей родини
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 37
2.9 км
Бефунгин экстракт водно-спиртовой флакон стеклянный 100 мл №1
Биолик
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 46 мин
Чернигов, ул. Соборности, 10
3.0 км
Бефунгин экстракт водно-спиртовой флакон стеклянный 100 мл №1
Биолик
418,02
Экономия при брони: -18,13 грн