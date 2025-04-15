Львов (адрес не указан)
Доступно в 33 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Бефунгин экстракт водно-спиртовой флакон стеклянный 100 мл №1
Биолик
418,62
Экономия при брони: -18,73 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Бефунгин экстракт водно-спиртовой флакон стеклянный 100 мл №1
Биолик
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Бефунгин экстракт водно-спиртовой флакон стеклянный 100 мл №1
Биолик
401,90
Экономия при брони: -51,00 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Бефунгин экстракт водно-спиртовой флакон стеклянный 100 мл №1
Биолик
424,46
Экономия при брони: -25,46 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Бефунгин экстракт водно-спиртовой флакон стеклянный 100 мл №1
Биолик
401,90
Экономия при брони: -51,00 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Бефунгин экстракт водно-спиртовой флакон стеклянный 100 мл №1
Биолик
401,90
Экономия при брони: -51,00 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Бефунгин экстракт водно-спиртовой флакон стеклянный 100 мл №1
Биолик
424,45
Экономия при брони: -24,56 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Бефунгин экстракт водно-спиртовой флакон стеклянный 100 мл №1
Биолик
401,90
Экономия при брони: -51,00 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Бефунгин экстракт водно-спиртовой флакон стеклянный 100 мл №1
Биолик
420,11
Экономия при брони: -20,22 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Федьковича, 21
1.2 км
Бефунгин экстракт водно-спиртовой флакон стеклянный 100 мл №1
Биолик
427,06
Экономия при брони: -27,17 грн
D.s.
Львов, ул. Франко Ивана, 26
1.3 км
Бефунгин экстракт водно-спиртовой флакон стеклянный 100 мл №1
Биолик
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Бефунгин экстракт водно-спиртовой флакон стеклянный 100 мл №1
Биолик
424,08
Экономия при брони: -24,19 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 159
1.4 км
Бефунгин экстракт водно-спиртовой флакон стеклянный 100 мл №1
Биолик
Аптека низких цен
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
Бефунгин экстракт водно-спиртовой флакон стеклянный 100 мл №1
Биолик
421,71
Экономия при брони: -21,82 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
1.8 км
Бефунгин экстракт водно-спиртовой флакон стеклянный 100 мл №1
Биолик
418,02
Экономия при брони: -18,13 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
1.8 км
Бефунгин экстракт водно-спиртовой флакон стеклянный 100 мл №1
Биолик
417,78
Экономия при брони: -17,89 грн
Подорожник
Львов, ул. Героев УПА, 73
2.0 км
Бефунгин экстракт водно-спиртовой флакон стеклянный 100 мл №1
Биолик
401,90
Экономия при брони: -51,00 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
2.3 км
Бефунгин экстракт водно-спиртовой флакон стеклянный 100 мл №1
Биолик
423,10
Экономия при брони: -24,10 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Княгини Ольги, 100-Л
2.7 км
Бефунгин экстракт водно-спиртовой флакон стеклянный 100 мл №1
Биолик
Аптека низких цен
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
3.4 км
Бефунгин экстракт водно-спиртовой флакон стеклянный 100 мл №1
Биолик
425,13
Экономия при брони: -25,24 грн