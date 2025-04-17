Винница (адрес не указан)
Доступно в 20 аптеках в Винница
Аптека копейка
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Бефунгин экстракт водно-спиртовой флакон стеклянный 100 мл №1
Биолик
420,87
Экономия при брони: -20,98 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Бефунгин экстракт водно-спиртовой флакон стеклянный 100 мл №1
Биолик
427,74
Экономия при брони: -27,85 грн
Бажаемо здоровья
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Бефунгин экстракт водно-спиртовой флакон стеклянный 100 мл №1
Биолик
Аптека низких цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Бефунгин экстракт водно-спиртовой флакон стеклянный 100 мл №1
Биолик
424,85
Экономия при брони: -24,96 грн
Аптека копейка
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Бефунгин экстракт водно-спиртовой флакон стеклянный 100 мл №1
Биолик
416,92
Экономия при брони: -17,92 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Бефунгин экстракт водно-спиртовой флакон стеклянный 100 мл №1
Биолик
420,51
Экономия при брони: -20,62 грн
Аптека копейка
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Бефунгин экстракт водно-спиртовой флакон стеклянный 100 мл №1
Биолик
428,83
Экономия при брони: -28,94 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Бефунгин экстракт водно-спиртовой флакон стеклянный 100 мл №1
Биолик
414,95
Экономия при брони: -15,95 грн
Аптека копейка
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
Бефунгин экстракт водно-спиртовой флакон стеклянный 100 мл №1
Биолик
416,00
Экономия при брони: -17,00 грн
Аптека низких цен
Винница, ул. Киевская, 45
1.9 км
Бефунгин экстракт водно-спиртовой флакон стеклянный 100 мл №1
Биолик
429,39
Экономия при брони: -29,50 грн
Аптека низких цен
Винница, ул. Пирогова, 37
3.3 км
Бефунгин экстракт водно-спиртовой флакон стеклянный 100 мл №1
Биолик
425,14
Экономия при брони: -26,14 грн
Аптека копейка
Винница, ул. Зодчих, 2-Б
3.7 км
Бефунгин экстракт водно-спиртовой флакон стеклянный 100 мл №1
Биолик
427,94
Экономия при брони: -28,05 грн
Аптека низких цен
Винница, перек. Свободы / Зодчих, 6/4
3.8 км
Бефунгин экстракт водно-спиртовой флакон стеклянный 100 мл №1
Биолик
428,59
Экономия при брони: -28,70 грн
Аптека копейка
Винница, шоссе Хмельницкое, 21
3.8 км
Бефунгин экстракт водно-спиртовой флакон стеклянный 100 мл №1
Биолик
415,28
Экономия при брони: -15,39 грн
Аптека низких цен
Винница, ул. Пирогова, 94-А
4.4 км
Бефунгин экстракт водно-спиртовой флакон стеклянный 100 мл №1
Биолик
426,82
Экономия при брони: -26,93 грн
Аптека низких цен
Винница, ул. Пирогова, 111-А
4.7 км
Бефунгин экстракт водно-спиртовой флакон стеклянный 100 мл №1
Биолик
427,10
Экономия при брони: -27,21 грн
Аптека низких цен
Винница, перек. 600-летия / Келецкая, 50/49
5.2 км
Бефунгин экстракт водно-спиртовой флакон стеклянный 100 мл №1
Биолик
419,77
Экономия при брони: -20,77 грн
Аптека копейка
Винница, ул. Келецкая, 66
5.7 км
Бефунгин экстракт водно-спиртовой флакон стеклянный 100 мл №1
Биолик
427,43
Экономия при брони: -28,43 грн
Бажаемо здоровья
Винница, шоссе Хмельницкое, 96-Г
6.0 км
Бефунгин экстракт водно-спиртовой флакон стеклянный 100 мл №1
Биолик
Бажаемо здоровья
Винница, ул. Ващука Николая, 14
6.9 км
Бефунгин экстракт водно-спиртовой флакон стеклянный 100 мл №1
Биолик