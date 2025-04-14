Харьков (адрес не указан)
Доступно в 76 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Бефунгин экстракт водно-спиртовой флакон стеклянный 100 мл №1
Биолик
427,70
Экономия при брони: -27,96 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Бефунгин экстракт водно-спиртовой флакон стеклянный 100 мл №1
Биолик
426,90
Экономия при брони: -27,01 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Бефунгин экстракт водно-спиртовой флакон стеклянный 100 мл №1
Биолик
425,53
Экономия при брони: -25,64 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Бефунгин экстракт водно-спиртовой флакон стеклянный 100 мл №1
Биолик
427,34
Экономия при брони: -27,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Бефунгин экстракт водно-спиртовой флакон стеклянный 100 мл №1
Биолик
427,59
Экономия при брони: -28,59 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Бефунгин экстракт водно-спиртовой флакон стеклянный 100 мл №1
Биолик
429,07
Экономия при брони: -30,07 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Бефунгин экстракт водно-спиртовой флакон стеклянный 100 мл №1
Биолик
428,27
Экономия при брони: -29,27 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
Бефунгин экстракт водно-спиртовой флакон стеклянный 100 мл №1
Биолик
429,91
Экономия при брони: -30,02 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
3.3 км
Бефунгин экстракт водно-спиртовой флакон стеклянный 100 мл №1
Биолик
418,32
Экономия при брони: -19,32 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 17
3.3 км
Бефунгин экстракт водно-спиртовой флакон стеклянный 100 мл №1
Биолик
428,27
Экономия при брони: -28,53 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
3.4 км
Бефунгин экстракт водно-спиртовой флакон стеклянный 100 мл №1
Биолик
422,20
Экономия при брони: -22,31 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
3.6 км
Бефунгин экстракт водно-спиртовой флакон стеклянный 100 мл №1
Биолик
426,58
Экономия при брони: -26,69 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
4.3 км
Бефунгин экстракт водно-спиртовой флакон стеклянный 100 мл №1
Биолик
418,94
Экономия при брони: -19,05 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 27
4.4 км
Бефунгин экстракт водно-спиртовой флакон стеклянный 100 мл №1
Биолик
418,72
Экономия при брони: -19,72 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.5 км
Бефунгин экстракт водно-спиртовой флакон стеклянный 100 мл №1
Биолик
420,79
Экономия при брони: -20,90 грн
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 144
4.5 км
Бефунгин экстракт водно-спиртовой флакон стеклянный 100 мл №1
Биолик
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.5 км
Бефунгин экстракт водно-спиртовой флакон стеклянный 100 мл №1
Биолик
429,87
Экономия при брони: -29,98 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 167
4.7 км
Бефунгин экстракт водно-спиртовой флакон стеклянный 100 мл №1
Биолик
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.8 км
Бефунгин экстракт водно-спиртовой флакон стеклянный 100 мл №1
Биолик
424,30
Экономия при брони: -25,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.8 км
Бефунгин экстракт водно-спиртовой флакон стеклянный 100 мл №1
Биолик
401,90
Экономия при брони: -25,50 грн