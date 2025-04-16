Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 70 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Бефунгин экстракт водно-спиртовой флакон стеклянный 100 мл №1
Биолик
428,79
Экономия при брони: -28,90 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Бефунгин экстракт водно-спиртовой флакон стеклянный 100 мл №1
Биолик
359,00
Экономия при брони: -9,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Бефунгин экстракт водно-спиртовой флакон стеклянный 100 мл №1
Биолик
424,85
Экономия при брони: -24,96 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Бефунгин экстракт водно-спиртовой флакон стеклянный 100 мл №1
Биолик
420,99
Экономия при брони: -21,10 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Бефунгин экстракт водно-спиртовой флакон стеклянный 100 мл №1
Биолик
394,31
Экономия при брони: -22,28 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Бефунгин экстракт водно-спиртовой флакон стеклянный 100 мл №1
Биолик
422,88
Экономия при брони: -22,99 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Бефунгин экстракт водно-спиртовой флакон стеклянный 100 мл №1
Биолик
429,75
Экономия при брони: -29,86 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Бефунгин экстракт водно-спиртовой флакон стеклянный 100 мл №1
Биолик
420,59
Экономия при брони: -20,70 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Бефунгин экстракт водно-спиртовой флакон стеклянный 100 мл №1
Биолик
419,62
Экономия при брони: -19,73 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Бефунгин экстракт водно-спиртовой флакон стеклянный 100 мл №1
Биолик
424,26
Экономия при брони: -25,26 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Бефунгин экстракт водно-спиртовой флакон стеклянный 100 мл №1
Биолик
359,00
Экономия при брони: -9,00 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Бефунгин экстракт водно-спиртовой флакон стеклянный 100 мл №1
Биолик
420,67
Экономия при брони: -20,78 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Бефунгин экстракт водно-спиртовой флакон стеклянный 100 мл №1
Биолик
425,69
Экономия при брони: -25,80 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
1.8 км
Бефунгин экстракт водно-спиртовой флакон стеклянный 100 мл №1
Биолик
359,00
Экономия при брони: -9,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.2 км
Бефунгин экстракт водно-спиртовой флакон стеклянный 100 мл №1
Биолик
418,58
Экономия при брони: -18,69 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 72
2.6 км
Бефунгин экстракт водно-спиртовой флакон стеклянный 100 мл №1
Биолик
419,66
Экономия при брони: -19,77 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18
2.7 км
Бефунгин экстракт водно-спиртовой флакон стеклянный 100 мл №1
Биолик
425,97
Экономия при брони: -26,08 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
3.0 км
Бефунгин экстракт водно-спиртовой флакон стеклянный 100 мл №1
Биолик
415,16
Экономия при брони: -15,27 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
Бефунгин экстракт водно-спиртовой флакон стеклянный 100 мл №1
Биолик
416,25
Экономия при брони: -16,36 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
3.1 км
Бефунгин экстракт водно-спиртовой флакон стеклянный 100 мл №1
Биолик
423,94
Экономия при брони: -24,94 грн