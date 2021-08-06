Амицитрон® Экстратаб (Amicitron Extratab) (561258) - инструкция по применению ATC-классификация
Амицитрон Экстратаб инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Парацетамол оказывает обезболивающий и жаропонижающий эффект. Механизм его действия состоит в угнетении синтеза простагландинов и влиянии на центр терморегуляции в гипоталамусе.
Фенилэфрина гидрохлорид — α-адреномиметик, который за счет сосудосуживающего действия уменьшает отек и гиперемию слизистых оболочек верхних дыхательных путей и придаточных пазух носа.
Хлорфенирамина малеат — антигистаминное средство из класса алкиламинов, блокатор Н1-гистаминергических рецепторов. Оказывает противоаллергическое действие, устраняет ринорею, слезотечение и зуд в глазах и носу.
Фармакокинетика. Парацетамол быстро и почти полностью абсорбируется в ЖКТ. Cmax в плазме крови достигается через 10–60 мин после применения внутрь. Связывание с белками плазмы крови вариабельно: связывание незначительно при обычных терапевтических концентрациях, но возрастает с повышением концентрации. Парацетамол равномерно распределяется по всем жидкостям организма. Проникает через плацентарный барьер и секретируется грудным молоком. Парацетамол метаболизируется в печени преимущественно двумя способами: глюкуронидацией и сульфатацией. Выделяется почками преимущественно в форме глюкуронидных и сульфатных конъюгатов. Т½ составляет 1–3 ч. При тяжелых нарушениях функции почек (клиренс креатинина менее 30 мл/мин) выведение парацетамола и его метаболитов замедляется.
Фенилэфрина гидрохлорид неравномерно всасывается в ЖКТ и испытывает пресистемный метаболизм с участием МАО в кишечнике и печени; таким образом, при пероральном применении фенилэфрин имеет пониженную биодоступность. Cmax в плазме крови достигается через 45 мин – 2 ч после приема. Т½ из плазмы крови составляет 2–3 ч. Выводится с мочой почти полностью в виде сульфатного конъюгата.
Хлорфенирамина малеат относительно медленно всасывается в ЖКТ. Подвергается значительному метаболизму при первичном прохождении. Имеет низкую биодоступность на уровне 25–50%. Cmax в плазме крови достигается через 2,5–6 ч после применения внутрь. Около 70% хлорфенирамина связывается с белками плазмы крови. Подвергается широкому распределению в тканях организма, включая ЦНС. Т½ составляет 2–43 ч, даже при средней продолжительности действия 4–6 ч. Выводится в основном с мочой в неизмененном виде и в виде метаболитов. У детей отмечали более быстрое и полное всасывание, более быстрый клиренс и более короткий Т½.
Показания Амицитрон Экстратаб
симптоматическое лечение гриппа и простуды: повышенной температуры тела, головных болей, боли в мышцах и суставах, отека слизистой оболочки дыхательных путей.
Применение Амицитрон Экстратаб
применять внутрь. Рекомендуется глотать таблетку целиком, не разжевывая, запивая водой.
Взрослые. Рекомендуемая доза лекарственного средства — 1 таблетка каждые 4–6 ч. Минимальный интервал между приемами — 4 ч. Не применять более 6 таблеток в течение 24 ч.
Дети в возрасте 12–18 лет. Рекомендуемая доза лекарственного средства — 1 таблетка каждые 4–6 ч. Минимальный интервал между приемами — 4 ч. Не применять более 4 таблеток в течение 24 ч.
Дети в возрасте до 12 лет. Применение лекарственного средства противопоказано. Пациенты с нарушением функции печени. Необходимо снижение дозы или увеличение интервала между приемами лекарственного средства.
Продолжительность курса лечения не должна превышать 5 дней.
Если не отмечают облегчение симптомов в течение 3 дней после начала приема лекарственного средства, необходимо обратиться к врачу (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Дети. Не применять у детей в возрасте до 12 лет.
Противопоказания
повышенная чувствительность к действующим веществам или любому из компонентов лекарственного средства.
Тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, включая декомпенсированную сердечную недостаточность, тяжелые нарушения сердечной проводимости, тяжелую форму ИБС, тяжелые заболевания коронарных артерий, выраженный атеросклероз.
Тяжелая форма АГ.
Нарушение кроветворения.
Заболевание крови.
Выраженная лейкопения.
Выраженная анемия.
Врожденный дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (о чем свидетельствует гемолитическая анемия).
Закрытоугольная глаукома.
Эпилепсия.
БА.
ХОБЛ.
Язвенная болезнь желудка в стадии обострения.
Тяжелые нарушения функции печени и/или почек.
Пилородуоденальная обструкция.
Врожденная гипербилирубинемия.
Синдром Жильбера (перемежающаяся доброкачественная желтуха, возникающая вследствие дефицита глюкуронилтрансферазы).
Синдром Дабина — Джонсона.
Острый панкреатит.
Сахарный диабет.
Гипертиреоз.
Феохромоцитома.
Обструкция шейки мочевого пузыря.
Заболевание уретры и аденома предстательной железы с затрудненным мочеиспусканием.
Алкоголизм.
Период беременности или кормления грудью.
Пожилой возраст.
Детский возраст до 12 лет.
Не применять вместе с ингибиторами МАО и в течение 2 нед после прекращения применения ингибиторов МАО.
Не применять одновременно с трициклическими антидепрессантами, блокаторами β-адренорецепторов, другими симпатомиметиками.
Побочные эффекты
в большинстве случаев лекарственное средство хорошо переносится.
В редких случаях могут возникать нежелательные эффекты после длительного применения в дозах, превышающих рекомендуемые суточные дозы.
Побочные реакции, связанные с применением лекарственного средства, классифицированы по системам органов и частоте. Частота определяется следующим образом: очень часто (≥1/10), часто (≥1/100–<1/10), нечасто (≥1/1000–<1/100), редко (≥1/10 000–<1 /1000), очень редко (<1/10 000), частота неизвестна (невозможно оценить частоту по имеющимся данным).
Со стороны нервной системы: часто — сонливость; редко — головокружение, головная боль, бессонница, нервозность; слабость, шум в ушах, психомоторное возбуждение и нарушение ориентации, беспокойство, чувство тревоги, страха, нарушение сна, дискинезия, ощущение покалывания и тяжести в конечностях, раздражительность, тремор, спутанность сознания, галлюцинации, депрессивные состояния, судороги, изменения поведения.
Со стороны органа зрения: сухость слизистой оболочки глаз, нарушение зрения и аккомодации, мидриаз, повышение внутриглазного давления, острая закрытоугольная глаукома (чаще у пациентов с глаукомой).
Со стороны сердечно-сосудистой системы: редко — тахикардия, учащенное сердцебиение, повышение АД (особенно у пациентов с АГ); рефлекторная брадикардия, аритмия, одышка, боли в области сердца, ощущение притока крови к лицу; при продолжительном применении в высоких дозах возможна дистрофия миокарда.
Со стороны крови и лимфатической системы: очень редко — тромбоцитопения, агранулоцитоз, лейкопения, панцитопения; анемия, гемолитическая анемия, сульфгемоглобинемия и метгемоглобинемия (цианоз, диспноэ, боль в области сердца), тромбоцитоз, кровотечения, кровоподтеки.
Со стороны дыхательной системы: бронхоспазм у пациентов с гиперчувствительностью к ацетилсалициловой кислоте и другим НПВП.
Со стороны ЖКТ: часто — тошнота, рвота; редко — запор, сухость слизистой оболочки полости рта; гиперсаливация, изжога, дискомфорт и боль в эпигастрии, диспепсия, снижение аппетита, анорексия, диарея, метеоризм.
Со стороны гепатобилиарной системы: редко — повышение активности печеночных ферментов, как правило, без развития желтухи; нарушение функции печени, дискинезия желчевыводящих путей, гепатит, желтуха, гепатонекроз (дозозависимый эффект).
Со стороны эндокринной системы: гипогликемия, вплоть до гипогликемической комы; колебания уровня глюкозы в крови.
Со стороны почек и мочевыводящей системы: почечная колика и интерстициальный нефрит, задержка мочеиспускания (предположительно у больных гипертрофией предстательной железы), затруднение мочевыделения, асептическая пиурия.
Со стороны кожи и подкожных тканей: редко — сыпь, зуд, эритема, крапивница; бледность кожных покровов, экзема, пурпура, аллергический дерматит, эксфолиативный дерматит, острый генерализованный экзантематозный пустулез.
Со стороны иммунной системы: редко — реакции гиперчувствительности, ангионевротический отек; частота неизвестна — анафилактическая реакция, синдром Стивенса — Джонсона, токсический эпидермальный некролиз; мультиформная экссудативная эритема.
Другие: сухость в носу.
Особые указания
следует избегать одновременного применения с другими лекарственными средствами, предназначенными для симптоматического лечения простуды и гриппа, сосудосуживающими средствами, лекарственными средствами, содержащими парацетамол. Во время лечения не следует применять седативные, снотворные лекарственные средства (особенно барбитураты), которые повышают седативное действие антигистаминных препаратов, в том числе хлорфенирамина.
Лекарственное средство содержит парацетамол, который по причине гепатотоксичности нельзя применять дольше и в более высоких дозах, чем рекомендуется в разделе ПРИМЕНЕНИЕ. Длительный прием может приводить к тяжелым осложнениям со стороны печени, таким как цирроз. Длительное применение парацетамола, особенно в сочетании с другими анальгетиками, может приводить к необратимому повреждению почек и риску развития почечной недостаточности (анальгетической нефропатии). Передозировка парацетамола может вызвать печеночную недостаточность, что может привести к необходимости пересадки печени или к летальному исходу. Большое количество применяемых одновременно лекарственных средств, алкогольное поражение печени, сепсис, сахарный диабет повышают риск гепатотоксичности парацетамола в терапевтических дозах. Случаи печеночной дисфункции/недостаточности зарегистрированы у пациентов с пониженным уровнем глутатиона, например у пациентов, серьезно страдающих недоеданием, анорексией, низким индексом массы тела или алкогольной зависимостью. У пациентов с тяжелыми инфекциями, такими как сепсис, сопровождающимися снижением уровня глутатиона, при приеме парацетамола повышается риск метаболического ацидоза. Симптомами метаболического ацидоза являются глубокое, учащенное или затрудненное дыхание, тошнота, рвота, потеря аппетита. Следует немедленно обратиться к врачу при появлении этих симптомов. Опасность передозировки возникает у больных с алкогольными нециротическими поражениями печени. Очень редко сообщалось о случаях тяжелых кожных реакций. При покраснении кожи, появлении сыпи, пузырьков или шелушении кожи необходимо прекратить применение парацетамола и немедленно обратиться за медицинской помощью.
Перед применением лекарственного средства необходимо посоветоваться с врачом пациентам:
‒ имеющим проблемы с дыханием, хронические заболевания легких (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ);
‒ применяющим варфарин или подобные лекарственные средства, оказывающие антикоагулянтный эффект;
‒ ежедневно применяющим анальгетики при артритах легкой формы;
‒ с заболеваниями печени, в частности инфекционными поражениями печени, такими как вирусный гепатит (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ);
‒ с заболеваниями почек, поскольку может потребоваться коррекция дозы (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).
Лекарственное средство должен назначать врач только после оценки соотношения риск/польза в следующих случаях:
‒ хроническое недоедание и обезвоживание;
‒ печеночная недостаточность легкой и средней степени тяжести (˂9 баллов по шкале Чайлда — Пью);
‒ нарушение функции почек (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ);
‒ сердечно-сосудистые заболевания, в том числе болезнь Рейно, АГ, нарушение сердечного ритма, ИБС (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ), поскольку фенилэфрин может вызвать сердечно-сосудистую недостаточность;
‒ повышенное внутриглазное давление;
‒ глаукома, кроме закрытоугольной глаукомы (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ);
‒ расстройства мочеиспускания;
‒ гипертрофия предстательной железы;
‒ заболевания щитовидной железы, кроме гипертиреоза (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ);
‒ панкреатит (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ);
‒ одновременное применение лекарственных средств, влияющих на функцию печени.
Парацетамол может влиять на результаты лабораторных исследований содержания в крови глюкозы и мочевой кислоты. При применении парацетамола в терапевтических дозах возможно повышение уровня АлАТ. Фенилэфрин может вызвать ошибочный положительный результат допинг-контроля у спортсменов.
Если по рекомендации врача лекарственное средство следует применять в течение длительного периода, необходимо контролировать функциональное состояние печени и картину периферической крови.
Не превышать указанные дозы.
Во время лечения запрещается употреблять алкоголь.
Следует обратиться к врачу, если выраженность симптомов не уменьшается в течение 5 дней или если симптомы сопровождаются высокой температурой тела, лихорадкой, продолжающейся более 3 дней, сыпью или длительной головной болью.
Указанные явления могут являться симптомами более серьезного заболевания.
Лекарственное средство содержит метилпарабен (метилпарагидроксибензоат) (E218), который может вызвать аллергические реакции (возможно, замедленные).
Применение в период беременности или кормления грудью. Применение лекарственного средства в период беременности противопоказано.
Во время приема лекарственного средства женщинам следует прекратить кормление грудью.
Безопасность применения лекарственного средства в период беременности и кормления грудью не была исследована. Данные о потенциальном влиянии каждого действующего вещества лекарственного средства на течение беременности и грудное вскармливание представлены ниже.
Период беременности. Эпидемиологические исследования показали отсутствие неблагоприятного влияния парацетамола на женщин в период беременности при его пероральном применении в рекомендуемых дозах. Большое количество данных, полученных в исследованиях с участием беременных, не указывает ни на недостатки развития, которые ассоциируются с применением парацетамола, ни на фето-/неонатальную токсичность парацетамола. Данные эпидемиологических исследований развития нервной системы у детей, подвергавшихся влиянию парацетамола в период внутриутробного развития, не дают возможности сделать однозначные выводы. При клинической необходимости парацетамол можно применять в течение всего периода беременности после оценки соотношения польза/риск в самой низкой эффективной дозе в течение кратчайшего периода и с самой низкой периодичностью.
В настоящее время имеются только ограниченные данные по применению фенилэфрина у беременных. Сужение сосудов матки и ухудшение маточного кровотока, которые ассоциируются с применением фенилэфрина, могут привести к гипоксии плода. Не следует применять фенилэфрин в период беременности.
Данные эпидемиологических исследований с участием женщин в период беременности не указывают на связь между врожденными пороками развития и применением хлорфенирамина. Поскольку данные контролируемых клинических исследований ограничены, не следует применять хлорфенирамин в период беременности.
Период кормления грудью. Парацетамол проникает в грудное молоко, но в количестве, не имеющем клинической значимости. Доступные опубликованные данные не позволяют рекомендовать отказ от кормления грудью во время терапии парацетамолом.
Неизвестно, выделяется ли фенилэфрин в грудное молоко. Не следует применять фенилэфрин в период кормления грудью.
Данные по безопасности применения хлорфенирамина в период кормления грудью отсутствуют. Не следует применять хлорфенирамин в этот период.
Фертильность. Существуют ограниченные данные о возможности нарушения фертильности у женщин из-за влияния на овуляцию лекарственных средств, ингибирующих активность ЦОГ/синтез простагландинов, что имеет обратимый характер и исчезает после отмены лечения. Поскольку парацетамол ингибирует синтез простагландинов, он может оказывать негативное влияние на фертильность, хотя такие случаи отсутствуют.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Лекарственное средство может вызвать сонливость у некоторых пациентов, что может повлиять на способность управлять транспортными средствами или другими механизмами. Во время лечения следует воздержаться от управления транспортными средствами или другими механизмами, требующими концентрации внимания и высокой скорости психомоторных реакций.
Взаимодействия
парацетамол. Скорость всасывания парацетамола может увеличиваться при применении с метоклопрамидом и домперидоном, что приводит к повышению Cmax парацетамола в плазме крови. Абсорбция парацетамола может уменьшаться при одновременном применении с колестирамином, но уменьшение абсорбции незначительно, если колестирамин применять через 1 ч после приема парацетамола. Антациды и еда уменьшают абсорбцию парацетамола. Пробенецид влияет на метаболизм парацетамола, поэтому при одновременном применении дозу парацетамола следует снизить. Тетрациклин повышает риск развития анемии и метгемоглобинемии, вызванной парацетамолом. Барбитураты уменьшают выраженность жаропонижающего эффекта парацетамола и могут усилить его нефротоксичность. При одновременном применении парацетамола с гепатотоксическими средствами повышается токсическое влияние на печень, а также растет вероятность кумуляции парацетамола и передозировки. Одновременное применение высоких доз парацетамола с изониазидом повышает риск развития гепатотоксического синдрома. Риск развития гепатотоксических эффектов парацетамола повышается у пациентов, получающих лекарственные средства, индуцирующие микросомальные ферменты печени, такие как барбитураты, противоэпилептические препараты (в том числе фенитоин, фенобарбитал, карбамазепин) и противотуберкулезные средства (в том числе рифампицин). Регулярное применение парацетамола одновременно с зидовудином может приводить к развитию нейтропении и повышению риска развития поражения печени. Не применять одновременно с алкоголем. Гепато- и нефротоксичность парацетамола может усиливаться вследствие длительного или чрезмерного употребления алкоголя. Эффект непрямых антикоагулянтов может усиливаться при длительном регулярном ежедневном применении парацетамола, при этом повышается риск кровотечения; периодический прием не приводит к значительному эффекту. Парацетамол может удлинять Т½ антибиотиков, в частности хлорамфеникола. Парацетамол может снижать биодоступность ламотриджина с ослаблением его эффекта в связи с возможной индукцией его метаболизма в печени. Парацетамол снижает эффективность диуретиков. Парацетамол может оказывать влияние на результаты определения уровня мочевой кислоты фосфоро-вольфрамокислым методом.
Фенилэфрина гидрохлорид. Применение лекарственного средства противопоказано пациентам во время терапии ингибиторами МАО и пациентам, применявшим ингибиторы МАО в течение последних 2 нед. Фенилэфрин может потенцировать действие ингибиторов МАО и провоцировать гипертензивный криз. Фенилефрин не следует применять с теофилином, ГКС, лекарственными средствами, влияющими на аппетит, амфетаминообразными психостимуляторами, другими лекарственными средствами, стимулирующими ЦНС. Фенилэфрин может снижать эффективность блокаторов β-адренорецепторов и других антигипертензивных лекарственных средств; может повышаться риск развития АГ и других побочных эффектов со стороны сердечно-сосудистой системы. Фенилэфрин может вызвать развитие гипертонического криза или аритмии при одновременном применении с другими адреномиметиками. Одновременное применение фенилэфрина с другими симпатомиметиками может вызвать дополнительную стимуляцию ЦНС до чрезвычайно высокого уровня, что сопровождается нервозностью, раздражительностью, бессонницей. Также вероятны приступы судорог. Кроме того, одновременный прием других симпатомиметиков вместе с фенилэфрином повышает риск развития побочных эффектов со стороны сердечно-сосудистой системы (в том числе АГ). Не следует применять вместе с другими сосудосуживающими средствами (при любом пути введения последних). Возможно усиление сосудосуживающего действия фенилэфрина при одновременном его применении со стимуляторами родовой деятельности и увеличение выраженности аритмии при применении с анестетиками. Фенилэфрин может вызвать тяжелую АГ при сочетании с индометацином и бромокриптином. Одновременное применение фенилэфрина с трициклическими антидепрессантами (например, амитриптилином) повышает риск развития побочных эффектов со стороны сердечно-сосудистой системы. Антидепрессанты, противопаркинсонические и антипсихотические лекарственные средства, производные фенотиазина повышают риск задержки мочеиспускания, сухости во рту, запоров. Одновременное применение фенилэфрина с алкалоидами спорыньи (эрготамин и метисергид) повышает риск развития эрготизма. Фенилэфрин следует с осторожностью применять с гормонами щитовидной железы; с лекарственными средствами, влияющими на сердечную проводимость, поскольку сердечные гликозиды (в том числе дигоксин), антиаритмические препараты повышают риск нарушения сердцебиения или развития сердечного приступа. Возможно значительное повышение АД при одновременном в/в введении алкалоидов спорыша. При одновременном применении с лекарственными средствами, обусловливающими выведение калия, например с некоторыми диуретиками типа фуросемида, возможно усиление гипокалиемии и снижение чувствительности к вазопрессорным препаратам, таким как фенилэфрин. Атропина сульфат блокирует рефлекторную брадикардию, вызванную фенилэфрином, и увеличивает вазопрессорный ответ на фенилэфрин. Алкалоиды раувольфии снижают терапевтический эффект фенилэфрина. Не рекомендуется одновременное применение фенилэфрина с линезолидом.
Хлорфенирамина малеат. Антигистаминные препараты, такие как хлорфенирамин, могут усилить эффект опиоидных анальгетиков, антиконвульсантов, противопаркинсонических препаратов, ингибиторов МАО, трициклических антидепрессантов, других антигистаминных, противорвотных, антипсихотических препаратов, анксиолитиков, снотворных, успокаивающих средств, анестетиков, алкоголя и других депрессантов ЦНС. Поскольку хлорфенирамин в некоторой степени проявляет антихолинергическую активность, эффекты антихолинергических препаратов (например, некоторых психотропных средств, спазмолитиков, атропина и лекарственных средств для лечения недержания мочи) могут быть усилены при применении этого лекарственного средства. Это может привести к появлению тахикардии, сухости слизистой оболочки полости рта, нарушениям со стороны ЖКТ (например, колики), задержке мочи и головной боли. Хлорфенирамин может ингибировать действие антикоагулянтов и взаимодействовать с прогестероном, резерпином, тиазидными диуретиками. Метаболизм фенитоина может ингибироваться хлорфенирамином, при этом возможно развитие токсичности фенитоина. Одновременное применение контрацептивов может привести к снижению эффективности хлорфенирамина.
Передозировка
при передозировке лекарственного средства симптомы, вызванные парацетамолом, будут наиболее выраженными.
При острой передозировке парацетамол оказывает гепатотоксическое действие, в тяжелых случаях развивается некроз печени. При передозировке парацетамола в первые 24 ч появляются бледность кожи, тошнота, рвота, потеря аппетита. Первым признаком поражения печени может быть боль в животе, которая не всегда проявляется в первые 24–48 ч, а может возникать позже, в течение 4–6 дней после применения лекарственного средства. Поражение печени, как правило, возникает максимум через 72–96 ч после передозировки. К поражению печени может привести прием ребенком парацетамола в дозе более 150 мг/кг массы тела и прием взрослым 10 г или более парацетамола. У пациентов с факторами риска (длительное лечение карбамазепином, фенобарбиталом, фенитоином, примидоном, рифампицином, зверобоем или другими лекарственными средствами, индуцирующими ферменты печени; злоупотребление алкоголем; недостаточность глутатионовой системы (расстройства пищевого поведения, муковисцидоз, ВИЧ-инфекция, голодание, кахексия)) к поражению печени может привести применение 5 г или более парацетамола. При тяжелом отравлении печеночная недостаточность может прогрессировать до печеночной энцефалопатии, комы и летального исхода. ОПН с острым некрозом канальцев может развиться даже при отсутствии тяжелого поражения печени и проявляться сильной болью в пояснице, гематурией, протеинурией. Могут возникать нарушения метаболизма глюкозы (гипогликемия) и метаболический ацидоз, кровоизлияния. Сообщалось о случаях возникновения сердечной аритмии и острого панкреатита. При приеме высоких доз со стороны ЦНС возможны головокружение, психомоторное возбуждение, нарушение ориентации, нарушение сна; со стороны мочевыделительной системы — нефротоксичность (почечная колика, интерстициальный нефрит, капиллярный некроз); со стороны ЖКТ — гепатонекроз. При длительном применении парацетамола в высоких дозах со стороны органов кроветворения могут развиться апластическая анемия, панцитопения, агранулоцитоз, лейкопения (в том числе нейтропения), тромбоцитопения. Передозировка парацетамола, в том числе высокой общей дозой, полученной в течение длительной терапии, может вызвать индуцированную анальгетиками нефропатию с необратимым нарушением функции печени. Есть опасность отравления у пациентов с заболеваниями печени.
Лечение. При передозировке необходима скорая медицинская помощь, для оказания которой пациента следует немедленно доставить в больницу, даже если отсутствуют ранние симптомы передозировки. Симптомы могут быть ограничены тошнотой и рвотой или могут не отражать тяжести передозировки или риска поражения органов. Следует рассмотреть целесообразность лечения активированным углем, если избыточная доза парацетамола была принята в пределах 1 ч. Концентрацию парацетамола в плазме крови следует измерять через 4 ч или позже после приема (более ранние концентрации недостоверны). Промывать желудок следует в течение 6 ч после подозреваемой передозировки парацетамола. Лечение N-ацетилцистеином можно применять в течение 48 ч после приема парацетамола, но максимальный защитный эффект наступает при его применении в первые 8 ч после приема. Эффективность антидота резко снижается после этого времени. При необходимости пациенту следует вводить N-ацетилцистеин в/в в соответствии с действующими рекомендациями. При отсутствии рвоты можно применять перорально метионин как подходящую альтернативу в отдаленных районах вне больницы. Также необходимо проводить симптоматическое лечение.
При передозировке фенилэфрина возможно усиление проявлений побочных реакций, особенно при длительном применении. Симпатомиметическое действие фенилэфрина может приводить к гемодинамическим изменениям и сердечно-сосудистому коллапсу с угнетением дыхания, что проявляется, например, в виде сонливости с последующим возбуждением (особенно у детей), нарушения зрения, сыпи на коже, тошноты, рвоты, постоянной головной боли, нервозности, головокружения, бессонницы, нарушения со стороны циркулирующей крови (тромбоцитопения, агранулоцитоз, лейкопения, панцитопения), комы, судорог, АГ, брадикардии. Также могут отмечаться артериальная гипотензия, боль и дискомфорт в области сердца, сердцебиение, нарушение сердечного ритма, одышка, некардиогенный отек легких, возбуждение, тремор, нарушение сна, беспокойство, ощущение тревоги, раздражительность, неадекватное поведение, олигурия, задержка мочеиспускания, болезненное или затрудненное мочеиспускание, покраснение лица, ощущение холода в конечностях, парестезия, бледность кожи, пилоэрекция, повышенная потливость, гипергликемия, гипокалиемия, сужение периферических сосудов, кровоснабжение почек, метаболический ацидоз, рост нагрузки на сердце вследствие повышения ОПСС. Тяжелые последствия сужения сосудов чаще могут выявлять у пациентов с гиповолемией и тяжелой брадикардией.
Лечение включает промывание желудка, симптоматическую и поддерживающую терапию. Гипертензивный эффект можно купировать с помощью в/в введения блокатора α-адренорецепторов. В случае судорог возможно применение диазепама.
Симптомы передозировки хлорфенирамина включают сонливость, остановку дыхания, судороги, антихолинергические эффекты, дистонические реакции, сердечно-сосудистый коллапс, в том числе аритмию. При передозировке могут отмечать атропиноподобные симптомы: мидриаз, фотофобию, сухость кожи и слизистых оболочек, повышение температуры тела, тахикардию, атонию кишечника. Обычно сначала возникают симптомы возбуждения ЦНС (психомоторное возбуждение, нарушение моторной координации, гиперрефлексия, судороги), а затем — угнетения (сонливость, нарушение сознания, расстройства дыхания и нарушения работы сердечно-сосудистой системы (нарушение сердечного ритма, экстрасистолия, снижение частоты пульса и АД вплоть до сосудистой недостаточности)). У детей симптомы передозировки могут включать нарушение координации движений, возбуждение, тремор, изменение поведения, галлюцинации, судороги, антихолинергические эффекты.
Лечение включает промывание желудка при тяжелой передозировке или стимуляцию рвоты с последующим применением активированного угля и слабительного средства для замедления всасывания. В случае судорог возможно в/в введение диазепама или фенитоина. В тяжелых случаях может быть проведена гемоперфузия.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С