следует избегать одновременного применения с другими лекарственными средствами, предназначенными для симптоматического лечения простуды и гриппа, сосудосуживающими средствами, лекарственными средствами, содержащими парацетамол. Во время лечения не следует применять седативные, снотворные лекарственные средства (особенно барбитураты), которые повышают седативное действие антигистаминных препаратов, в том числе хлорфенирамина.

Лекарственное средство содержит парацетамол, который по причине гепатотоксичности нельзя применять дольше и в более высоких дозах, чем рекомендуется в разделе ПРИМЕНЕНИЕ. Длительный прием может приводить к тяжелым осложнениям со стороны печени, таким как цирроз. Длительное применение парацетамола, особенно в сочетании с другими анальгетиками, может приводить к необратимому повреждению почек и риску развития почечной недостаточности (анальгетической нефропатии). Передозировка парацетамола может вызвать печеночную недостаточность, что может привести к необходимости пересадки печени или к летальному исходу. Большое количество применяемых одновременно лекарственных средств, алкогольное поражение печени, сепсис, сахарный диабет повышают риск гепатотоксичности парацетамола в терапевтических дозах. Случаи печеночной дисфункции/недостаточности зарегистрированы у пациентов с пониженным уровнем глутатиона, например у пациентов, серьезно страдающих недоеданием, анорексией, низким индексом массы тела или алкогольной зависимостью. У пациентов с тяжелыми инфекциями, такими как сепсис, сопровождающимися снижением уровня глутатиона, при приеме парацетамола повышается риск метаболического ацидоза. Симптомами метаболического ацидоза являются глубокое, учащенное или затрудненное дыхание, тошнота, рвота, потеря аппетита. Следует немедленно обратиться к врачу при появлении этих симптомов. Опасность передозировки возникает у больных с алкогольными нециротическими поражениями печени. Очень редко сообщалось о случаях тяжелых кожных реакций. При покраснении кожи, появлении сыпи, пузырьков или шелушении кожи необходимо прекратить применение парацетамола и немедленно обратиться за медицинской помощью.

Перед применением лекарственного средства необходимо посоветоваться с врачом пациентам:

‒ имеющим проблемы с дыханием, хронические заболевания легких (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ);

‒ применяющим варфарин или подобные лекарственные средства, оказывающие антикоагулянтный эффект;

‒ ежедневно применяющим анальгетики при артритах легкой формы;

‒ с заболеваниями печени, в частности инфекционными поражениями печени, такими как вирусный гепатит (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ);

‒ с заболеваниями почек, поскольку может потребоваться коррекция дозы (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).

Лекарственное средство должен назначать врач только после оценки соотношения риск/польза в следующих случаях:

‒ хроническое недоедание и обезвоживание;

‒ печеночная недостаточность легкой и средней степени тяжести (˂9 баллов по шкале Чайлда — Пью);

‒ нарушение функции почек (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ);

‒ сердечно-сосудистые заболевания, в том числе болезнь Рейно, АГ, нарушение сердечного ритма, ИБС (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ), поскольку фенилэфрин может вызвать сердечно-сосудистую недостаточность;

‒ повышенное внутриглазное давление;

‒ глаукома, кроме закрытоугольной глаукомы (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ);

‒ расстройства мочеиспускания;

‒ гипертрофия предстательной железы;

‒ заболевания щитовидной железы, кроме гипертиреоза (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ);

‒ панкреатит (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ);

‒ одновременное применение лекарственных средств, влияющих на функцию печени.

Парацетамол может влиять на результаты лабораторных исследований содержания в крови глюкозы и мочевой кислоты. При применении парацетамола в терапевтических дозах возможно повышение уровня АлАТ. Фенилэфрин может вызвать ошибочный положительный результат допинг-контроля у спортсменов.

Если по рекомендации врача лекарственное средство следует применять в течение длительного периода, необходимо контролировать функциональное состояние печени и картину периферической крови.

Не превышать указанные дозы.

Во время лечения запрещается употреблять алкоголь.

Следует обратиться к врачу, если выраженность симптомов не уменьшается в течение 5 дней или если симптомы сопровождаются высокой температурой тела, лихорадкой, продолжающейся более 3 дней, сыпью или длительной головной болью.

Указанные явления могут являться симптомами более серьезного заболевания.

Лекарственное средство содержит метилпарабен (метилпарагидроксибензоат) (E218), который может вызвать аллергические реакции (возможно, замедленные).

Применение в период беременности или кормления грудью. Применение лекарственного средства в период беременности противопоказано.

Во время приема лекарственного средства женщинам следует прекратить кормление грудью.

Безопасность применения лекарственного средства в период беременности и кормления грудью не была исследована. Данные о потенциальном влиянии каждого действующего вещества лекарственного средства на течение беременности и грудное вскармливание представлены ниже.

Период беременности. Эпидемиологические исследования показали отсутствие неблагоприятного влияния парацетамола на женщин в период беременности при его пероральном применении в рекомендуемых дозах. Большое количество данных, полученных в исследованиях с участием беременных, не указывает ни на недостатки развития, которые ассоциируются с применением парацетамола, ни на фето-/неонатальную токсичность парацетамола. Данные эпидемиологических исследований развития нервной системы у детей, подвергавшихся влиянию парацетамола в период внутриутробного развития, не дают возможности сделать однозначные выводы. При клинической необходимости парацетамол можно применять в течение всего периода беременности после оценки соотношения польза/риск в самой низкой эффективной дозе в течение кратчайшего периода и с самой низкой периодичностью.

В настоящее время имеются только ограниченные данные по применению фенилэфрина у беременных. Сужение сосудов матки и ухудшение маточного кровотока, которые ассоциируются с применением фенилэфрина, могут привести к гипоксии плода. Не следует применять фенилэфрин в период беременности.

Данные эпидемиологических исследований с участием женщин в период беременности не указывают на связь между врожденными пороками развития и применением хлорфенирамина. Поскольку данные контролируемых клинических исследований ограничены, не следует применять хлорфенирамин в период беременности.

Период кормления грудью. Парацетамол проникает в грудное молоко, но в количестве, не имеющем клинической значимости. Доступные опубликованные данные не позволяют рекомендовать отказ от кормления грудью во время терапии парацетамолом.

Неизвестно, выделяется ли фенилэфрин в грудное молоко. Не следует применять фенилэфрин в период кормления грудью.

Данные по безопасности применения хлорфенирамина в период кормления грудью отсутствуют. Не следует применять хлорфенирамин в этот период.

Фертильность. Существуют ограниченные данные о возможности нарушения фертильности у женщин из-за влияния на овуляцию лекарственных средств, ингибирующих активность ЦОГ/синтез простагландинов, что имеет обратимый характер и исчезает после отмены лечения. Поскольку парацетамол ингибирует синтез простагландинов, он может оказывать негативное влияние на фертильность, хотя такие случаи отсутствуют.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Лекарственное средство может вызвать сонливость у некоторых пациентов, что может повлиять на способность управлять транспортными средствами или другими механизмами. Во время лечения следует воздержаться от управления транспортными средствами или другими механизмами, требующими концентрации внимания и высокой скорости психомоторных реакций.