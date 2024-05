фармакодинамика. Парацетамол оказывает обезболивающий и жаропонижающий эффект. Механизм его действия состоит в угнетении синтеза простагландинов и влиянии на центр терморегуляции в гипоталамусе.

Фенилэфрина гидрохлорид — α-адреномиметик, который за счет сосудосуживающего действия уменьшает отек и гиперемию слизистых оболочек верхних дыхательных путей и придаточных пазух носа.

Хлорфенирамина малеат — антигистаминное средство из класса алкиламинов, блокатор Н 1 -гистаминергических рецепторов. Оказывает противоаллергическое действие, устраняет ринорею, слезотечение и зуд в глазах и носу.

Фармакокинетика. Парацетамол быстро и почти полностью абсорбируется в ЖКТ. C max в плазме крови достигается через 10–60 мин после применения внутрь. Связывание с белками плазмы крови вариабельно: связывание незначительно при обычных терапевтических концентрациях, но возрастает с повышением концентрации. Парацетамол равномерно распределяется по всем жидкостям организма. Проникает через плацентарный барьер и секретируется грудным молоком. Парацетамол метаболизируется в печени преимущественно двумя способами: глюкуронидацией и сульфатацией. Выделяется почками преимущественно в форме глюкуронидных и сульфатных конъюгатов. Т ½ составляет 1–3 ч. При тяжелых нарушениях функции почек (клиренс креатинина менее 30 мл/мин) выведение парацетамола и его метаболитов замедляется.

Фенилэфрина гидрохлорид неравномерно всасывается в ЖКТ и испытывает пресистемный метаболизм с участием МАО в кишечнике и печени; таким образом, при пероральном применении фенилэфрин имеет пониженную биодоступность. C max в плазме крови достигается через 45 мин – 2 ч после приема. Т ½ из плазмы крови составляет 2–3 ч. Выводится с мочой почти полностью в виде сульфатного конъюгата.

Хлорфенирамина малеат относительно медленно всасывается в ЖКТ. Подвергается значительному метаболизму при первичном прохождении. Имеет низкую биодоступность на уровне 25–50%. C max в плазме крови достигается через 2,5–6 ч после применения внутрь. Около 70% хлорфенирамина связывается с белками плазмы крови. Подвергается широкому распределению в тканях организма, включая ЦНС. Т ½ составляет 2–43 ч, даже при средней продолжительности действия 4–6 ч. Выводится в основном с мочой в неизмененном виде и в виде метаболитов. У детей отмечали более быстрое и полное всасывание, более быстрый клиренс и более короткий Т ½ .