Амицитрон® Экстратаб (Amicitron Extratab)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 35 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Амицитрон® Экстратаб таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
ИнтерХим
122,77
Экономия при брони: -7,45 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Амицитрон® Экстратаб таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
ИнтерХим
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Амицитрон® Экстратаб таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
ИнтерХим
120,09
Экономия при брони: -16,97 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Амицитрон® Экстратаб таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
ИнтерХим
118,36
Экономия при брони: -15,24 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Амицитрон® Экстратаб таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
ИнтерХим
116,52
Экономия при брони: -8,66 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Амицитрон® Экстратаб таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
ИнтерХим
115,24
Экономия при брони: -9,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
3.3 км
Амицитрон® Экстратаб таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
ИнтерХим
120,30
Экономия при брони: -4,98 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
3.6 км
Амицитрон® Экстратаб таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
ИнтерХим
112,51
Экономия при брони: -8,13 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.5 км
Амицитрон® Экстратаб таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
ИнтерХим
108,27
Экономия при брони: -4,86 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.5 км
Амицитрон® Экстратаб таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
ИнтерХим
118,61
Экономия при брони: -15,12 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 67-А
4.7 км
Амицитрон® Экстратаб таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
ИнтерХим
100,66
Экономия при брони: -6,51 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Деревянко, 56
4.8 км
Амицитрон® Экстратаб таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
ИнтерХим
121,56
Экономия при брони: -6,24 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
4.9 км
Амицитрон® Экстратаб таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
ИнтерХим
107,54
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
5.0 км
Амицитрон® Экстратаб таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
ИнтерХим
117,51
Экономия при брони: -14,42 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 38
5.0 км
Амицитрон® Экстратаб таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
ИнтерХим
123,24
Экономия при брони: -7,92 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 32/186
5.1 км
Амицитрон® Экстратаб таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
ИнтерХим
110,88
Экономия при брони: -8,77 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. 1-й Лесопарковый, 7
5.9 км
Амицитрон® Экстратаб таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
ИнтерХим
126,00
Экономия при брони: -5,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 49/8
6.0 км
Амицитрон® Экстратаб таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
ИнтерХим
122,30
Экономия при брони: -2,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 307
6.6 км
Амицитрон® Экстратаб таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
ИнтерХим
119,83
Экономия при брони: -4,51 грн
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 17-А
6.7 км
Амицитрон® Экстратаб таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
ИнтерХим