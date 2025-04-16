Амицитрон® Экстратаб (Amicitron Extratab)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 111 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается через 3 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Амицитрон® Экстратаб таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
ИнтерХим
123,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 3 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Амицитрон® Экстратаб таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
ИнтерХим
123,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 3 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Амицитрон® Экстратаб таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
ИнтерХим
116,65
Экономия при брони: -7,65 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 3 мин
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Амицитрон® Экстратаб таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
ИнтерХим
123,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 3 мин
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Амицитрон® Экстратаб таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
ИнтерХим
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 3 мин
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Амицитрон® Экстратаб таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
ИнтерХим
123,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 3 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Амицитрон® Экстратаб таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
ИнтерХим
123,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 3 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Амицитрон® Экстратаб таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
ИнтерХим
127,31
Экономия при брони: -6,28 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 3 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Амицитрон® Экстратаб таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
ИнтерХим
123,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 3 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Амицитрон® Экстратаб таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
ИнтерХим
117,92
Экономия при брони: -4,99 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 3 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Амицитрон® Экстратаб таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
ИнтерХим
126,04
Экономия при брони: -5,01 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 3 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Амицитрон® Экстратаб таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
ИнтерХим
123,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 3 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Амицитрон® Экстратаб таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
ИнтерХим
123,00 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Амицитрон® Экстратаб таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
ИнтерХим
123,00 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 3 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Амицитрон® Экстратаб таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
ИнтерХим
123,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 3 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Амицитрон® Экстратаб таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
ИнтерХим
123,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 3 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Амицитрон® Экстратаб таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
ИнтерХим
117,00
Экономия при брони: -8,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 3 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Амицитрон® Экстратаб таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
ИнтерХим
123,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 3 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Амицитрон® Экстратаб таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
ИнтерХим
114,61
Экономия при брони: -5,89 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 3 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
1.8 км
Амицитрон® Экстратаб таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
ИнтерХим
117,00
Экономия при брони: -8,00 грн