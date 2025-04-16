Амицитрон® Экстратаб (Amicitron Extratab)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 69 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Амицитрон® Экстратаб таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
ИнтерХим
119,90
Экономия при брони: -15,77 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Амицитрон® Экстратаб таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
ИнтерХим
129,10 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Амицитрон® Экстратаб таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
ИнтерХим
134,50
Экономия при брони: -6,99 грн
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Амицитрон® Экстратаб таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
ИнтерХим
129,10 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Амицитрон® Экстратаб таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
ИнтерХим
134,21
Экономия при брони: -7,06 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Амицитрон® Экстратаб таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
ИнтерХим
135,74
Экономия при брони: -8,57 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Амицитрон® Экстратаб таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
ИнтерХим
129,10 грн
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Амицитрон® Экстратаб таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
ИнтерХим
129,10 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Амицитрон® Экстратаб таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
ИнтерХим
129,10 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Амицитрон® Экстратаб таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
ИнтерХим
136,07
Экономия при брони: -8,11 грн
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Амицитрон® Экстратаб таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
ИнтерХим
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Амицитрон® Экстратаб таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
ИнтерХим
134,33
Экономия при брони: -7,08 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Амицитрон® Экстратаб таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
ИнтерХим
132,99
Экономия при брони: -4,91 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Амицитрон® Экстратаб таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
ИнтерХим
135,27
Экономия при брони: -7,26 грн
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Амицитрон® Экстратаб таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
ИнтерХим
129,10 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Амицитрон® Экстратаб таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
ИнтерХим
109,96
Экономия при брони: -5,90 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Амицитрон® Экстратаб таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
ИнтерХим
134,20
Экономия при брони: -6,18 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Амицитрон® Экстратаб таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
ИнтерХим
135,24
Экономия при брони: -7,92 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Амицитрон® Экстратаб таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
ИнтерХим
129,10 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 23
3.7 км
Амицитрон® Экстратаб таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
ИнтерХим
131,88
Экономия при брони: -3,98 грн