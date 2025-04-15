Амицитрон® Экстратаб (Amicitron Extratab)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 130 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Амицитрон® Экстратаб таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
ИнтерХим
123,00 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Амицитрон® Экстратаб таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
ИнтерХим
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Амицитрон® Экстратаб таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
ИнтерХим
123,00 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Амицитрон® Экстратаб таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
ИнтерХим
123,00 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Амицитрон® Экстратаб таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
ИнтерХим
117,12
Экономия при брони: -5,80 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Амицитрон® Экстратаб таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
ИнтерХим
125,90
Экономия при брони: -13,00 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Амицитрон® Экстратаб таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
ИнтерХим
113,95
Экономия при брони: -14,50 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Амицитрон® Экстратаб таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
ИнтерХим
114,70
Экономия при брони: -1,80 грн
Пульс
Львов, ул. Михновских, 31-А
1.0 км
Амицитрон® Экстратаб таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
ИнтерХим
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Амицитрон® Экстратаб таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
ИнтерХим
112,94
Экономия при брони: -4,89 грн
Подорожник
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Амицитрон® Экстратаб таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
ИнтерХим
132,20
Экономия при брони: -19,30 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Федьковича, 21
1.2 км
Амицитрон® Экстратаб таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
ИнтерХим
123,26
Экономия при брони: -11,46 грн
D.s.
Львов, ул. Федьковича, 26
1.2 км
Амицитрон® Экстратаб таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
ИнтерХим
Аптека бам
Львов, пл. Июльская, 10
1.2 км
Амицитрон® Экстратаб таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
ИнтерХим
126,00
Экономия при брони: -13,10 грн
D.s.
Львов, ул. Шевченко Тараса, 45/47
1.3 км
Амицитрон® Экстратаб таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
ИнтерХим
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Амицитрон® Экстратаб таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
ИнтерХим
116,07
Экономия при брони: -16,50 грн
Пульс
Львов, ул. Моршинская, 2
1.4 км
Амицитрон® Экстратаб таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
ИнтерХим
Аптека низких цен
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
Амицитрон® Экстратаб таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
ИнтерХим
127,83
Экономия при брони: -6,01 грн
D.s.
Львов, ул. Левицкого Кости, 19
1.5 км
Амицитрон® Экстратаб таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
ИнтерХим
Аптека низких цен
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
1.8 км
Амицитрон® Экстратаб таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
ИнтерХим
126,35
Экономия при брони: -4,87 грн