Амицитрон® Экстратаб (Amicitron Extratab)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 113 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Амицитрон® Экстратаб таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
ИнтерХим
112,46
Экономия при брони: -5,00 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Амицитрон® Экстратаб таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
ИнтерХим
114,73
Экономия при брони: -4,28 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Амицитрон® Экстратаб таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
ИнтерХим
110,55
Экономия при брони: -6,17 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Амицитрон® Экстратаб таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
ИнтерХим
123,00 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Амицитрон® Экстратаб таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
ИнтерХим
111,34
Экономия при брони: -3,88 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Амицитрон® Экстратаб таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
ИнтерХим
109,98
Экономия при брони: -4,51 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Амицитрон® Экстратаб таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
ИнтерХим
123,00 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Амицитрон® Экстратаб таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
ИнтерХим
113,61
Экономия при брони: -6,15 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Амицитрон® Экстратаб таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
ИнтерХим
112,90
Экономия при брони: -4,54 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Амицитрон® Экстратаб таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
ИнтерХим
113,31
Экономия при брони: -4,95 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Амицитрон® Экстратаб таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
ИнтерХим
123,00 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Степовая, 29
3.4 км
Амицитрон® Экстратаб таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
ИнтерХим
111,95
Экономия при брони: -5,58 грн
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Амицитрон® Экстратаб таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
ИнтерХим
125,90
Экономия при брони: -8,80 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Караванского Святослава, 42/46
3.4 км
Амицитрон® Экстратаб таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
ИнтерХим
114,15
Экономия при брони: -6,69 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Амицитрон® Экстратаб таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
ИнтерХим
116,12
Экономия при брони: -7,76 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
Амицитрон® Экстратаб таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
ИнтерХим
113,39
Экономия при брони: -5,03 грн
Подорожник
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
Амицитрон® Экстратаб таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
ИнтерХим
123,00 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 65
3.5 км
Амицитрон® Экстратаб таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
ИнтерХим
112,80
Экономия при брони: -4,44 грн
Подорожник
Одесса, ул. Преображенская, 82
3.6 км
Амицитрон® Экстратаб таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
ИнтерХим
123,00 грн
Аптека копейка
Одесса, пл. Греческая, 3/4
3.6 км
Амицитрон® Экстратаб таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
ИнтерХим
116,97
Экономия при брони: -5,63 грн