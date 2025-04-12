Мукалтин® таблетки (Mucaltin tablets)
Мукалтин ® таблетки инструкция по применению
Состав
действующее вещество: 1 таблетка содержит мукалтина 50 мг;
вспомогательные вещества: кальция стеарат, магния карбонат тяжелый, кислота винная.
Лекарственная форма
Таблетки.
Основные физико-химические свойства: таблетки серовато-буроватого цвета с вкраплениями, плоскоцилиндрические, с риской и фаской.
Фармакотерапевтическая группа
Отхаркивающие средства. Код ATX R05C А05.
Фармакологические свойства
Мукалтин® - эффективное отхаркивающее средство, действие которого обусловлено секретолитическими и бронхолитическими свойствами. Препарат оказывает умеренное противокашлевое действие, уменьшает количество приступов кашля и их интенсивность. Имеет смягчающее, противовоспалительное и обволакивающее свойства. Нормализует измененную бронхолегочную секрецию, улучшает выделение мокроты: уменьшает его вязкость и адгезивные свойства, облегчает продвижение мокроты из нижних в верхние отделы дыхательных путей и ее отхаркивание.
Показания
Кашель при острых и хронических заболеваниях дыхательных путей, сопровождающихся образованием густого и вязкого бронхиального секрета и/или нарушением его отхаркивания: бронхиты, пневмонии, бронхоэктатическая болезнь, бронхиальная астма.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к мукалтину или к другим компонентам препарата.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
На данный момент данные про лекарственные взаимодействия Мукалтина® отсутствуют. Не назначать одновременно с препаратами, угнетающими кашель (кодеин).
Особенности применения
Иногда у пациентов с хроническими воспалительными заболеваниями легких в начале лечения Мукалтином® может повышаться вязкость мокроты за счет отделения мокроты, накопившейся в бронхиальном дереве и содержащей большое количество детрита, белков и воспалительных элементов. Поэтому при диффузном поражении бронхов, значительных изменениях физико-химических свойств мокроты и снижении мукоцилиарного транспорта терапию Мукалтином® необходимо объединять с назначением муколитических препаратов (бромгексина и других).
Целесообразно принимать разовые дозы препарата каждые 4 часа.
Способ применения и дозы
Таблетки не разжевывать, запивать большим количеством воды.
Взрослым и детям с 12 лет назначать по 2 таблетки 4 раза в сутки до еды. Дозы для детей, в зависимости от возраста, составляют: 1-3 года - 1 таблетка 3 раза в сутки, 3-12 лет - 1 таблетка 4 раза в сутки.
При применении детям препарат можно растворять в 1/3 стакана теплой воды, при желании добавив сахарный или фруктовый сироп.
Курс лечения - от 7 дней до 1-2 месяцев, в зависимости от формы заболевания.
Дети
Препарат применять детям с 1 года.
Побочные реакции
В некоторых случаях возможно возникновение аллергических реакций, включая сыпь, крапивницу, зуда кожи.
Срок годности
4 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
10 таблеток в стрипе; 10 таблеток в стрипе, по 3 стрипа в пачке; 30 таблеток в контейнере, по 1 контейнеру в пачке; 10 таблеток в блистере; 10 таблеток в блистере, по 3 блистера в пачке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
ПАО «Галичфарм».