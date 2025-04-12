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Мукалтин® таблетки (Mucaltin tablets)

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Мукалтин®
Мукалтин®
Таблетки 50 мг блистер №10
Корпорация Артериум
от 36,12 грн
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Мукалтин®
Мукалтин®
Таблетки 50 мг контейнер №30
Корпорация Артериум
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Инструкция указана для Мукалтин® таблетки 50 мг блистер №10

Мукалтин ® таблетки инструкция по применению

Инструкция указана для Мукалтин® таблетки 50 мг блистер №10

Состав

действующее вещество: 1 таблетка содержит мукалтина 50 мг;

вспомогательные вещества: кальция стеарат, магния карбонат тяжелый, кислота винная.

Лекарственная форма

Таблетки.

Основные физико-химические свойства: таблетки серовато-буроватого цвета с вкраплениями, плоскоцилиндрические, с риской и фаской.

Фармакотерапевтическая группа

Отхаркивающие средства. Код ATX R05C А05.

Фармакологические свойства

Мукалтин® - эффективное отхаркивающее средство, действие которого обусловлено секретолитическими и бронхолитическими свойствами. Препарат оказывает умеренное противокашлевое действие, уменьшает количество приступов кашля и их интенсивность. Имеет смягчающее, противовоспалительное и обволакивающее свойства. Нормализует измененную бронхолегочную секрецию, улучшает выделение мокроты: уменьшает его вязкость и адгезивные свойства, облегчает продвижение мокроты из нижних в верхние отделы дыхательных путей и ее отхаркивание.

Показания

Кашель при острых и хронических заболеваниях дыхательных путей, сопровождающихся образованием густого и вязкого бронхиального секрета и/или нарушением его отхаркивания: бронхиты, пневмонии, бронхоэктатическая болезнь, бронхиальная астма.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к мукалтину или к другим компонентам препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

На данный момент данные про лекарственные взаимодействия Мукалтина® отсутствуют. Не назначать одновременно с препаратами, угнетающими кашель (кодеин).

Особенности применения

Иногда у пациентов с хроническими воспалительными заболеваниями легких в начале лечения Мукалтином® может повышаться вязкость мокроты за счет отделения мокроты, накопившейся в бронхиальном дереве и содержащей большое количество детрита, белков и воспалительных элементов. Поэтому при диффузном поражении бронхов, значительных изменениях физико-химических свойств мокроты и снижении мукоцилиарного транспорта терапию Мукалтином® необходимо объединять с назначением муколитических препаратов (бромгексина и других).

Целесообразно принимать разовые дозы препарата каждые 4 часа.

Способ применения и дозы

Таблетки не разжевывать, запивать большим количеством воды.

Взрослым и детям с 12 лет назначать по 2 таблетки 4 раза в сутки до еды. Дозы для детей, в зависимости от возраста, составляют: 1-3 года - 1 таблетка 3 раза в сутки, 3-12 лет - 1 таблетка 4 раза в сутки.

При применении детям препарат можно растворять в 1/3 стакана теплой воды, при желании добавив сахарный или фруктовый сироп.

Курс лечения - от 7 дней до 1-2 месяцев, в зависимости от формы заболевания.

Дети

Препарат применять детям с 1 года.

Побочные реакции

В некоторых случаях возможно возникновение аллергических реакций, включая сыпь, крапивницу, зуда кожи.

Срок годности

4 года.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

10 таблеток в стрипе; 10 таблеток в стрипе, по 3 стрипа в пачке; 30 таблеток в контейнере, по 1 контейнеру в пачке; 10 таблеток в блистере; 10 таблеток в блистере, по 3 блистера в пачке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ПАО «Галичфарм».

Характеристики
Производитель
Корпорация Артериум
Форма выпуска
Таблетки
Условия продажи
Без рецепта
Дозировка
50 мг
Количество штук в упаковке
10 шт.
ATC-группа
Регистрация
UA/1982/02/01 от 15.05.2015
Международное название