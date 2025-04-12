Таблетки не разжевывать, запивать большим количеством воды.

Взрослым и детям с 12 лет назначать по 2 таблетки 4 раза в сутки до еды. Дозы для детей, в зависимости от возраста, составляют: 1-3 года - 1 таблетка 3 раза в сутки, 3-12 лет - 1 таблетка 4 раза в сутки.

При применении детям препарат можно растворять в 1/3 стакана теплой воды, при желании добавив сахарный или фруктовый сироп.

Курс лечения - от 7 дней до 1-2 месяцев, в зависимости от формы заболевания.