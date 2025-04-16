Мукалтин® таблетки (Mucaltin tablets)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 49 аптеках в Николаев
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Мукалтин® таблетки 50 мг блистер №10
Корпорация Артериум
67,50
Экономия при брони: -9,30 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Мукалтин® таблетки 50 мг блистер №10
Корпорация Артериум
Мукалтин® таблетки 50 мг контейнер №30
Корпорация Артериум
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Мукалтин® таблетки 50 мг блистер №10
Корпорация Артериум
Мукалтин® таблетки 50 мг контейнер №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Мукалтин® таблетки 50 мг блистер №10
Корпорация Артериум
67,50
Экономия при брони: -9,30 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Мукалтин® таблетки 50 мг блистер №10
Корпорация Артериум
65,90
Экономия при брони: -7,70 грн
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Мукалтин® таблетки 50 мг блистер №10
Корпорация Артериум
65,90
Экономия при брони: -7,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 7 мин
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Мукалтин® таблетки 50 мг блистер №10
Корпорация Артериум
67,50
Экономия при брони: -9,30 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Мукалтин® таблетки 50 мг блистер №10
Корпорация Артериум
Мукалтин® таблетки 50 мг контейнер №30
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Мукалтин® таблетки 50 мг блистер №10
Корпорация Артериум
Мукалтин® таблетки 50 мг контейнер №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Открыто
Закроется через 7 мин
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Мукалтин® таблетки 50 мг блистер №10
Корпорация Артериум
67,50
Экономия при брони: -9,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 37 мин
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Мукалтин® таблетки 50 мг блистер №10
Корпорация Артериум
67,50
Экономия при брони: -9,30 грн
Мед-сервис
Николаев, ул. Соборная, 7
3.7 км
Мукалтин® таблетки 50 мг блистер №10
Корпорация Артериум
Мукалтин® таблетки 50 мг контейнер №30
Корпорация Артериум
Мед-сервис
Николаев, просп. Центральный, 23/5
3.7 км
Мукалтин® таблетки 50 мг блистер №10
Корпорация Артериум
Мукалтин® таблетки 50 мг контейнер №30
Корпорация Артериум
Мед-сервис
Николаев, просп. Центральный, 147/4
4.0 км
Мукалтин® таблетки 50 мг блистер №10
Корпорация Артериум
Мукалтин® таблетки 50 мг контейнер №30
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Николаев, просп. Центральный, 149
4.0 км
Мукалтин® таблетки 50 мг блистер №10
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Аркасовская, 14/7
4.1 км
Мукалтин® таблетки 50 мг блистер №10
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 37 мин
Николаев, ул. Кропивницкого Марка, 44-А
4.1 км
Мукалтин® таблетки 50 мг блистер №10
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
4.2 км
Мукалтин® таблетки 50 мг блистер №10
Корпорация Артериум
Мукалтин® таблетки 50 мг контейнер №30
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Николаев, просп. Центральный, 154
4.2 км
Мукалтин® таблетки 50 мг блистер №10
Корпорация Артериум
Подорожник
Николаев, ул. Южная, 37
4.2 км
Мукалтин® таблетки 50 мг блистер №10
Корпорация Артериум
67,50
Экономия при брони: -9,30 грн