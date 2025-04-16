Мукалтин® таблетки (Mucaltin tablets)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 73 аптеках в Кривой Рог
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 8 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Мукалтин® таблетки 50 мг контейнер №30
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 8 мин
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Мукалтин® таблетки 50 мг блистер №10
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается через 8 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Мукалтин® таблетки 50 мг блистер №10
Корпорация Артериум
67,50
Экономия при брони: -9,60 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 8 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Мукалтин® таблетки 50 мг контейнер №30
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 8 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Мукалтин® таблетки 50 мг блистер №10
Корпорация Артериум
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Мукалтин® таблетки 50 мг блистер №10
Корпорация Артериум
Мукалтин® таблетки 50 мг контейнер №30
Корпорация Артериум
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 8 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Мукалтин® таблетки 50 мг блистер №10
Корпорация Артериум
67,50
Экономия при брони: -9,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 8 мин
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Мукалтин® таблетки 50 мг блистер №10
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается через 8 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Мукалтин® таблетки 50 мг блистер №10
Корпорация Артериум
67,50
Экономия при брони: -9,60 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 8 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
1.8 км
Мукалтин® таблетки 50 мг блистер №10
Корпорация Артериум
Мукалтин® таблетки 50 мг контейнер №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.1 км
Мукалтин® таблетки 50 мг блистер №10
Корпорация Артериум
67,50
Экономия при брони: -9,60 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Центральный, 35
2.2 км
Мукалтин® таблетки 50 мг блистер №10
Корпорация Артериум
Аптека
Закрыто
Открывается через 8 мин
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 10
2.7 км
Мукалтин® таблетки 50 мг блистер №10
Корпорация Артериум
67,50
Экономия при брони: -9,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 8 мин
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18
2.7 км
Мукалтин® таблетки 50 мг блистер №10
Корпорация Артериум
67,50
Экономия при брони: -9,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 8 мин
Кривой Рог, ул. Дорошенко Петра, 1
2.7 км
Мукалтин® таблетки 50 мг блистер №10
Корпорация Артериум
Городская семейная аптека
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18-Б
2.7 км
Мукалтин® таблетки 50 мг блистер №10
Корпорация Артериум
Мукалтин® таблетки 50 мг контейнер №30
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 8 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 94
3.0 км
Мукалтин® таблетки 50 мг блистер №10
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается через 8 мин
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
Мукалтин® таблетки 50 мг блистер №10
Корпорация Артериум
67,50
Экономия при брони: -9,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 8 мин
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
Мукалтин® таблетки 50 мг блистер №10
Корпорация Артериум
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 8 мин
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
Мукалтин® таблетки 50 мг блистер №10
Корпорация Артериум
Мукалтин® таблетки 50 мг контейнер №30
Корпорация Артериум