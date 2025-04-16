Киев
Мукалтин® таблетки (Mucaltin tablets)

Мукалтин® таблетки (Mucaltin tablets)

Кривой Рог (адрес не указан)
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Доступно в 73 аптеках в Кривой Рог
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 8 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Мукалтин® таблетки 50 мг контейнер №30
Корпорация Артериум
116,72 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 8 мин
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Мукалтин® таблетки 50 мг блистер №10
Корпорация Артериум
54,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 8 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Мукалтин® таблетки 50 мг блистер №10
Корпорация Артериум
67,50
Экономия при брони: -9,60 грн
57,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 8 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Мукалтин® таблетки 50 мг контейнер №30
Корпорация Артериум
117,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 8 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Мукалтин® таблетки 50 мг блистер №10
Корпорация Артериум
55,00 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 18:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Мукалтин® таблетки 50 мг блистер №10
Корпорация Артериум
56,80 грн
Мукалтин® таблетки 50 мг контейнер №30
Корпорация Артериум
120,10 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 8 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Мукалтин® таблетки 50 мг блистер №10
Корпорация Артериум
67,50
Экономия при брони: -9,60 грн
57,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 8 мин
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Мукалтин® таблетки 50 мг блистер №10
Корпорация Артериум
54,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 8 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Мукалтин® таблетки 50 мг блистер №10
Корпорация Артериум
67,50
Экономия при брони: -9,60 грн
57,90 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 8 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
1.8 км
Мукалтин® таблетки 50 мг блистер №10
Корпорация Артериум
55,00 грн
Мукалтин® таблетки 50 мг контейнер №30
Корпорация Артериум
120,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.1 км
Мукалтин® таблетки 50 мг блистер №10
Корпорация Артериум
67,50
Экономия при брони: -9,60 грн
57,90 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:30
Кривой Рог, просп. Центральный, 35
2.2 км
Мукалтин® таблетки 50 мг блистер №10
Корпорация Артериум
55,00 грн
Аптека
Закрыто
Открывается через 8 мин
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 10
2.7 км
Мукалтин® таблетки 50 мг блистер №10
Корпорация Артериум
67,50
Экономия при брони: -9,60 грн
57,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 8 мин
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18
2.7 км
Мукалтин® таблетки 50 мг блистер №10
Корпорация Артериум
67,50
Экономия при брони: -9,60 грн
57,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 8 мин
Кривой Рог, ул. Дорошенко Петра, 1
2.7 км
Мукалтин® таблетки 50 мг блистер №10
Корпорация Артериум
56,80 грн
Городская семейная аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18-Б
2.7 км
Мукалтин® таблетки 50 мг блистер №10
Корпорация Артериум
56,20 грн
Мукалтин® таблетки 50 мг контейнер №30
Корпорация Артериум
120,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 8 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 94
3.0 км
Мукалтин® таблетки 50 мг блистер №10
Корпорация Артериум
53,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 8 мин
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
Мукалтин® таблетки 50 мг блистер №10
Корпорация Артериум
67,50
Экономия при брони: -9,60 грн
57,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 8 мин
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
Мукалтин® таблетки 50 мг блистер №10
Корпорация Артериум
52,50 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 8 мин
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
Мукалтин® таблетки 50 мг блистер №10
Корпорация Артериум
50,50 грн
Мукалтин® таблетки 50 мг контейнер №30
Корпорация Артериум
120,10 грн
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