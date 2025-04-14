Мукалтин® таблетки (Mucaltin tablets)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 118 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Мукалтин® таблетки 50 мг блистер №10
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Мукалтин® таблетки 50 мг блистер №10
Корпорация Артериум
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Мукалтин® таблетки 50 мг блистер №10
Корпорация Артериум
Аптекарь
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
1.8 км
Мукалтин® таблетки 50 мг блистер №10
Корпорация Артериум
Мукалтин® таблетки 50 мг контейнер №30
Корпорация Артериум
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Мукалтин® таблетки 50 мг блистер №10
Корпорация Артериум
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Мукалтин® таблетки 50 мг блистер №10
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Мукалтин® таблетки 50 мг блистер №10
Корпорация Артериум
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Мукалтин® таблетки 50 мг блистер №10
Корпорация Артериум
67,50
Экономия при брони: -6,80 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Мукалтин® таблетки 50 мг блистер №10
Корпорация Артериум
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
2.8 км
Мукалтин® таблетки 50 мг блистер №10
Корпорация Артериум
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Мукалтин® таблетки 50 мг блистер №10
Корпорация Артериум
67,50
Экономия при брони: -6,80 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Мукалтин® таблетки 50 мг блистер №10
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Мукалтин® таблетки 50 мг блистер №10
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Мукалтин® таблетки 50 мг блистер №10
Корпорация Артериум
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Мукалтин® таблетки 50 мг блистер №10
Корпорация Артериум
67,50
Экономия при брони: -6,80 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 31
3.4 км
Мукалтин® таблетки 50 мг блистер №10
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.4 км
Мукалтин® таблетки 50 мг блистер №10
Корпорация Артериум
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Мясоедовская, 33
3.4 км
Мукалтин® таблетки 50 мг блистер №10
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Преображенская, 42
3.4 км
Мукалтин® таблетки 50 мг контейнер №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
Мукалтин® таблетки 50 мг блистер №10
Корпорация Артериум
67,50
Экономия при брони: -6,80 грн