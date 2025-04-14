Мукалтин® таблетки (Mucaltin tablets)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 111 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Мукалтин® таблетки 50 мг контейнер №30
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Мукалтин® таблетки 50 мг блистер №10
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Мукалтин® таблетки 50 мг контейнер №30
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Мукалтин® таблетки 50 мг контейнер №30
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Мукалтин® таблетки 50 мг контейнер №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Мукалтин® таблетки 50 мг блистер №10
Корпорация Артериум
67,50
Экономия при брони: -5,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Мукалтин® таблетки 50 мг блистер №10
Корпорация Артериум
65,20
Экономия при брони: -3,60 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Мукалтин® таблетки 50 мг контейнер №30
Корпорация Артериум
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Мукалтин® таблетки 50 мг контейнер №30
Корпорация Артериум
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Мукалтин® таблетки 50 мг контейнер №30
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Мукалтин® таблетки 50 мг контейнер №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Мукалтин® таблетки 50 мг блистер №10
Корпорация Артериум
65,20
Экономия при брони: -3,60 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Мукалтин® таблетки 50 мг контейнер №30
Корпорация Артериум
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Мукалтин® таблетки 50 мг блистер №10
Корпорация Артериум
Мукалтин® таблетки 50 мг контейнер №30
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
Мукалтин® таблетки 50 мг контейнер №30
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Мукалтин® таблетки 50 мг блистер №10
Корпорация Артериум
Мукалтин® таблетки 50 мг контейнер №30
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
1.3 км
Мукалтин® таблетки 50 мг контейнер №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Мукалтин® таблетки 50 мг блистер №10
Корпорация Артериум
65,20
Экономия при брони: -3,60 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
1.7 км
Мукалтин® таблетки 50 мг контейнер №30
Корпорация Артериум
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Мукалтин® таблетки 50 мг контейнер №30
Корпорация Артериум