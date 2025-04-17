Мукалтин® таблетки (Mucaltin tablets)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 52 аптеках в Чернигов
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Мукалтин® таблетки 50 мг блистер №10
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Мукалтин® таблетки 50 мг блистер №10
Корпорация Артериум
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Мукалтин® таблетки 50 мг блистер №10
Корпорация Артериум
67,50
Экономия при брони: -8,80 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Мукалтин® таблетки 50 мг блистер №10
Корпорация Артериум
65,90
Экономия при брони: -7,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 31 мин
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Мукалтин® таблетки 50 мг блистер №10
Корпорация Артериум
67,50
Экономия при брони: -8,80 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Мукалтин® таблетки 50 мг блистер №10
Корпорация Артериум
67,50
Экономия при брони: -8,80 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Мукалтин® таблетки 50 мг блистер №10
Корпорация Артериум
Мукалтин® таблетки 50 мг контейнер №30
Корпорация Артериум
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Мукалтин® таблетки 50 мг блистер №10
Корпорация Артериум
67,50
Экономия при брони: -8,80 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Мукалтин® таблетки 50 мг блистер №10
Корпорация Артериум
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Мукалтин® таблетки 50 мг блистер №10
Корпорация Артериум
65,90
Экономия при брони: -7,20 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Мукалтин® таблетки 50 мг блистер №10
Корпорация Артериум
65,90
Экономия при брони: -7,20 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Мукалтин® таблетки 50 мг блистер №10
Корпорация Артериум
65,90
Экономия при брони: -7,20 грн
Ощад аптека
Открыто
Закроется через 31 мин
Чернигов, ул. Шевченко, 27
1.2 км
Мукалтин® таблетки 50 мг блистер №10
Корпорация Артериум
67,50
Экономия при брони: -8,80 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Преображенская, 2
1.3 км
Мукалтин® таблетки 50 мг блистер №10
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Мукалтин® таблетки 50 мг блистер №10
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Мукалтин® таблетки 50 мг блистер №10
Корпорация Артериум
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Мукалтин® таблетки 50 мг блистер №10
Корпорация Артериум
67,50
Экономия при брони: -8,80 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Мукалтин® таблетки 50 мг блистер №10
Корпорация Артериум
67,50
Экономия при брони: -8,80 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 10
1.7 км
Мукалтин® таблетки 50 мг блистер №10
Корпорация Артериум
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 10
1.7 км
Мукалтин® таблетки 50 мг блистер №10
Корпорация Артериум
Мукалтин® таблетки 50 мг контейнер №30
Корпорация Артериум