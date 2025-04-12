Моксотенс (Moksotens)
Моксотенс инструкция по применению
Состав
действующее вещество: моксонидин;
1 таблетка содержит моксонидина, в пересчете на 100% вещество 0,2 мг или 0,4 мг;
вспомогательные вещества: лактозы моногидрат; повидон; кросповидон; магния стеарат;
смесь для пленочного покрытия: гипромелоза; лактозы моногидрат; макрогол; железа оксид желтый (Е 172); железа оксид красный (Е 172); титана диоксид (Е 171) — для таблеток по 0,2 мг; гипромелоза; лактозы моногидрат; макрогол; кармин; железа оксид желтый (Е 172); титана диоксид (Е 171) — для таблеток по 0,4 мг.
Лекарственная форма
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой.
Основные физико-химические свойства:
таблетки по 0,2 мг — таблетки, покрытые пленочной оболочкой, оранжево-розового цвета, круглой формы с двояковыпуклой поверхностью;
таблетки по 0,4 мг — таблетки, покрытые пленочной оболочкой, розового цвета, круглой формы с двояковыпуклой поверхностью.
Фармакотерапевтическая группа
Антигипертензивные лекарственные средства. Агонисты имидазолиновых рецепторов. Моксонидин. Код АТС С02А С05.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Доказано, что моксонидин является эффективным антигипертензивным лекарственным средством. Имеющиеся экспериментальные данные свидетельствуют о том, что центральная нервная система (ЦНС) является местом антигипертензивного действия моксонидина. Моксонидин является селективным агонистом имидазолиновых рецепторов. Эти, чувствительные к имидазолину рецепторы, сконцентрированы в ростральном отделе вентролатеральной части продолговатого мозга — участке, который считается центром регуляции периферической симпатической нервной системы. Стимуляция имидазолиновых рецепторов способствует снижению активности симпатической нервной системы и снижает артериальное давление.
Моксонидин отличается от других симпатолитических антигипертензивных средств относительно низким родством с известными α2-адренорецепторами по сравнению с имидазолиновыми рецепторами. Благодаря этому седативный эффект и сухость во рту при применении моксонидина возникают редко.
У человека применение моксонидина приводит к уменьшению периферического сосудистого сопротивления с последующим снижением артериального давления. Антигипертензивный эффект моксонидина был продемонстрирован в двойных слепых плацебо-контролируемых рандомизированных исследованиях. Опубликованные данные свидетельствуют, что применение антагониста ангиотензина II (А II А) вместе с моксонидином у пациентов с артериальной гипертензией и гипертрофией левого желудочка при одинаковом снижении артериального давления позволило достичь усиления регресса гипертрофии левого желудочка.
В терапевтических исследованиях продолжительностью 2 месяца по сравнению с плацебо моксонидин повышал индекс чувствительности к инсулину на 21% у пациентов с умеренной гипертензией, ожирением и инсулинорезистентностью.
Фармакокинетика.
Абсорбция
После приема внутрь моксонидин быстро (время достижения максимальной концентрации в плазме крови (tmax) — около 1 ч) и почти полностью абсорбируется в верхних отделах желудочно-кишечного тракта. Абсолютная биодоступность составляет около 88%, что указывает на отсутствие значительного метаболизма при первичном прохождении через печень. Одновременное употребление пищи не влияет на фармакокинетику моксонидина.
Распределение
Степень связывания с белками плазмы крови, определенная in vitro, составляет около 7,2%.
Биотрансформация
В образцах плазмы крови человека был идентифицирован только дегидрогенизированный моксонидин. Фармакодинамическая активность дегидрогенизированного моксонидина составляет около 1/10 активности моксонидина.
Выведение
В течение 24-часового периода с мочой экскретируется 78% общей дозы моксонидина в виде неизмененного соединения и 13% в виде дегидрогенизированного моксонидина. Другие незначительные метаболиты в моче составляют около 8% дозы. Меньше 1% выводится с калом. Период полувыведения моксонидина и его метаболита составляет около 2,5 часа и 5 часов соответственно.
Фармакокинетика у пациентов с артериальной гипертензией
У пациентов с артериальной гипертензией по сравнению со здоровыми добровольцами фармакокинетика моксонидина существенно не отличалась.
Фармакокинетика у пациентов пожилого возраста
Связанные с возрастом изменения фармакокинетики наблюдались, скорее всего, из-за сниженного уровня метаболизма и/или несколько большей биодоступности у пациентов пожилого возраста. Однако эти фармакокинетические отличия не считаются клинически значимыми.
Фармакокинетика у детей
Поскольку моксонидин не рекомендован для применения детям, фармакокинетические исследования в этой субпопуляции не проводились.
Фармакокинетика при почечной недостаточности
Выведение моксонидина в значительной степени зависит от клиренса креатинина. У пациентов с умеренной почечной недостаточностью (скорость клубочковой фильтрации (СКФ) — 30–60 мл/мин) стабильная концентрация в плазме крови и конечный период полувыведения соответственно примерно в 2 и 1,5 раза выше, чем у пациентов с артериальной гипертензией и нормальной функцией почек (СКФ > 90 мл/мин). У пациентов с тяжелой почечной недостаточностью (СКФ < 30 мл/мин) стабильная концентрация в плазме крови и конечный период полувыведения примерно в 3 раза выше. У этих больных не наблюдалось накопление моксонидина после многократного применения. У пациентов с почечной недостаточностью терминальной стадии (СКФ <10 мл/мин), находящихся на гемодиализе, площадь под фармакокинетической кривой «концентрация-время» (AUC) и конечный период полувыведения соответственно в 6 и 4 раза выше по сравнению с пациентами с артериальной гипертензией и нормальной функцией почек. У пациентов с умеренной почечной недостаточностью максимальная концентрация моксонидина в плазме крови (Cmax) выше всего в 1,5–2 раза.
Основываясь на вышеприведенных данных, дозу моксонидина для пациентов с почечной недостаточностью следует подбирать индивидуально. Во время гемодиализа моксонидин удаляется незначительно.
Доклинические данные по безопасности
Доклинические данные не содержат информации о каком-либо особом риске для человека на основании результатов стандартных исследований по фармакологической безопасности, хронической токсичности, генотоксичности, канцерогенного потенциала и репродуктивной токсичности.
Исследования на животных выявили токсическое влияние на эмбриональное развитие при применении доз, токсичных для материнского организма. Исследования репродуктивной токсичности не оказали влияния на фертильность и тератогенный потенциал. Токсическое влияние на эмбриональное развитие наблюдалось у крыс при дозах ≥ 9 мг/кг/сут и кроликов при дозах > 0,7 мг/кг/сут. В ходе исследований пери- и постнатального развития у крыс отмечалось влияние на развитие и жизнеспособность при дозах ≥ 3 мг/кг/сут.
Показания
Артериальная гипертензия.
Противопоказания
Моксонидин противопоказан при:
- гиперчувствительность к действующему веществу или к любому компоненту препарата;
- синдроме слабости синусового узла;
- брадикардии (ЧСС в покое ниже 50 уд./мин);
- АВ-блокады ІІ и ІІІ степени;
- сердечной недостаточности.
Особенности применения
В течение послерегистрационного периода сообщалось о случаях атриовентрикулярной блокады разной степени тяжести у пациентов, применявших моксонидин. Следовательно, нельзя полностью исключить причинную роль моксонидина в задержке атриовентрикулярной проводимости. Поэтому рекомендуется осторожность при лечении пациентов с предрасположенностью к развитию атриовентрикулярной блокады.
Пациентам с атриовентрикулярной блокадой I степени следует применять моксонидин с особой осторожностью во избежание брадикардии. Моксонидин не применять пациентам с атриовентрикулярной блокадой более высокой степени (см. раздел «Противопоказания»).
С осторожностью следует применять моксонидин пациентам с тяжелой ишемической болезнью сердца или нестабильной стенокардией, поскольку опыт применения препарата у таких пациентов ограничен.
Рекомендуется с осторожностью применять моксонидин пациентам с нарушениями функции почек, поскольку моксонидин выводится преимущественно почками. Таким пациентам рекомендуется осторожно титровать дозу, особенно в начале терапии. Лечение следует начинать с дозы 0,2 мг/сут. Дозу можно увеличить максимум до 0,4 мг/сут для пациентов с умеренной почечной недостаточностью (СКФ >30 мл/мин, но <60 мл/мин) и максимум до 0,3 мг/сут для пациентов с тяжелой почечной недостаточностью (СКФ< 30 мл/мин), если это клинически показано и хорошо переносится.
Если моксонидин применяют в комбинации с блокатором β-адренорецепторов и оба препарата необходимо отменить, сначала следует отменить блокатор β-адренорецепторов, а затем через несколько дней — моксонидин.
До сих пор не отмечалось проявления эффектов отмены со стороны артериального давления после прекращения приема моксонидина. Однако внезапное прекращение терапии моксонидином не рекомендуется, дозу следует постепенно уменьшать в течение двух недель.
Пациенты пожилого возраста могут быть более чувствительны к эффектам антигипертензивных средств. Поэтому следует начинать лечение с наименьшей дозы и увеличивать дозу с осторожностью, чтобы избежать серьезных побочных реакций.
Вспомогательные вещества
Если у вас установлена непереносимость некоторых сахаров, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем принимать это лекарственное средство.
Способ применения и дозы
Стандартная начальная доза моксонидина составляет 0,2 мг/сут. Максимальная разовая доза — 0,4 мг. Максимальная суточная доза — 0,6 мг — применяется в 2 приема. Дозу следует подбирать индивидуально в зависимости от реакции пациента.
Моксонидин можно принимать независимо от приема пищи, запивая небольшим количеством жидкости.
Нарушение функции почек
Для пациентов с умеренной или тяжелой почечной недостаточностью начальная доза моксонидина составляет 0,2 мг/сут. При необходимости и в случае хорошей переносимости препарата дозу можно повысить до 0,4 мг/сут для пациентов с умеренной почечной недостаточностью и до 0,3 мг/сут для пациентов с тяжелой почечной недостаточностью (см. раздел «Особенности применения»).
Для больных, находящихся на гемодиализе, начальная доза моксонидина составляет 0,2 мг/сут. При необходимости и при хорошей переносимости препарата дозу можно повысить до 0,4 мг/сут.
Нарушение функции печени
Исследования пациентов с нарушениями функции печени отсутствуют. Поскольку моксонидин не подвергается активному метаболизму в печени, не ожидается значительное влияние на фармакокинетику. В этой связи рекомендованная доза для пациентов с легкими и умеренными нарушениями функции печени соответствует обычной рекомендованной дозе для взрослых.
Продолжительность применения не ограничивается.
Хотя в ходе ограниченного числа исследований после внезапной отмены приема моксонидина проявления контррегуляции артериального давления (эффекта отмены) не отмечалось, внезапное прекращение терапии моксонидином (при необходимости) не рекомендуется, что обычно касается всех антигипертензивных средств. Дозу моксонидина следует постепенно уменьшать в течение двух недель.
Дети
Моксонидин не рекомендуется для применения детям и подросткам (в возрасте младше 18 лет) из-за недостаточности данных по безопасности и эффективности препарата для этой группы пациентов.
Побочные реакции
Частые побочные реакции при приеме моксонидина включают сухость во рту, головокружение, астению и сонливость. Эти симптомы часто уменьшаются после первых нескольких недель лечения.
Ниже приведены сгруппированные по классам систем организма и распределены по частоте (очень часто (≥ 1/10), часто (≥ 1/100 — <1/10), нечасто (≥ 1/1000 — <1/100)), наблюдавшиеся побочные реакции плацебо-контролируемых клинических исследований у 886 пациентов, применявших моксонидин.
Со стороны психики: часто — бессонница; нечасто — нервозность.
Со стороны нервной системы: часто — головная боль*, головокружение, вертиго, сонливость; нечасто — обморок*.
Со стороны органов слуха и лабиринта: нечасто — звон в ушах.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: нечасто — брадикардия, гипотензия* (включая ортостатическую гипотензию).
Со стороны желудочно-кишечного тракта: очень часто — сухость во рту; часто — диарея, тошнота, рвота, диспепсия.
Со стороны кожи и подкожной ткани: часто — сыпь, зуд; нечасто — ангионевротический отек.
Со стороны скелетно-мышечной системы и соединительной ткани: часто — боль в спине; нечасто — боль в шее.
Общие нарушения: часто — астения; нечасто — отек.
* Частота не повышена по сравнению с плацебо.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
В оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 10 таблеток в блистере, по 2 блистера в пачке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
ЧАО "Киевмедпрепарат".