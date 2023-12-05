селективный агонист имидазолиновых рецепторов. Моксонидин избирательно связывается с имидазолиновыми рецепторами в стволе мозга, локализованными главным образом в ростральной и вентролатеральной части продолговатого мозга — области, которая считается центром регуляции симпатической части вегетативной нервной системы. Связывание моксонидина с имидазолиновыми рецепторами тормозит ее активность, что проявляется на уровне симпатических нервных окончаний в сердце, кишечнике и почках. Снижение симпатической активности в конечном счете приводит к снижению ОПСС и АД. Благодаря высокой селективности взаимодействия с имидазолиновыми рецепторами побочные эффекты, наиболее характерные для антигипертензивных препаратов центрального действия и являющиеся результатом взаимодействия с центральными α 2 -адренорецепторами, — седативное действие и ощущение сухости во рту — менее выражены.

После приема внутрь в пищеварительном тракте всасывается около 90% моксонидина; не метаболизируется при первом прохождении через печень и поэтому обладает высокой биодоступностью. C max моксонидина в плазме крови достигается через 30–180 мин после приема. С белками плазмы крови связывается не более 7% моксонидина. Выводится в неизмененном виде и в виде метаболитов преимущественно с мочой. Более 90% выделяется почками в течение первых 48 ч после введения и лишь около 1% выводится с калом. Почечная экскреция неизмененного моксонидина составляет около 75%. Не кумулирует в организме при курсовом применении или при нарушении функции почек. T ½ — 2,6–2,8 ч. Метаболизируется 10–20% моксонидина, главным образом до 4,5-дигидромоксонидина, а также за счет раскрытия имидазолинового кольца до гуанидинового производного; 4,5-дегидромоксонидин обладает только 1/ 1 0 гипотензивного действия моксонидина, а гуанидиновое производное — менее чем 1/ 100 . Несмотря на короткий T ½ , гипотензивный эффект моксонидина после разового приема сохраняется в течение 24 ч.