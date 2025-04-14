Одесса (адрес не указан)
Доступно в 126 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.2 мг блистер №20
Артериум Лтд
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.4 мг блистер №20
Артериум Лтд
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.2 мг блистер №20
Артериум Лтд
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.4 мг блистер №20
Артериум Лтд
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.2 мг блистер №20
Артериум Лтд
251,80 грн
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.4 мг блистер №20
Артериум Лтд
372,70 грн
Колонтаевская
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.2 мг блистер №20
Артериум Лтд
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.2 мг блистер №20
Артериум Лтд
214,20
Экономия при брони: -9,13 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.2 мг блистер №20
Артериум Лтд
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.4 мг блистер №20
Артериум Лтд
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.2 мг блистер №20
Артериум Лтд
251,80 грн
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.4 мг блистер №20
Артериум Лтд
372,70 грн
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.2 мг блистер №20
Артериум Лтд
251,80 грн
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.4 мг блистер №20
Артериум Лтд
372,70 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.2 мг блистер №20
Артериум Лтд
251,80 грн
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.4 мг блистер №20
Артериум Лтд
372,70 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.2 мг блистер №20
Артериум Лтд
251,80 грн
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.4 мг блистер №20
Артериум Лтд
372,70 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.2 мг блистер №20
Артериум Лтд
251,80 грн
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.4 мг блистер №20
Артериум Лтд
372,70 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.2 мг блистер №20
Артериум Лтд
269,30
Экономия при брони: -36,02 грн
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.4 мг блистер №20
Артериум Лтд
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.2 мг блистер №20
Артериум Лтд
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.2 мг блистер №20
Артериум Лтд
251,80 грн
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.4 мг блистер №20
Артериум Лтд
372,70 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.2 мг блистер №20
Артериум Лтд
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.2 мг блистер №20
Артериум Лтд
251,80 грн
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.4 мг блистер №20
Артериум Лтд
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.4 км
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.2 мг блистер №20
Артериум Лтд
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.2 мг блистер №20
Артериум Лтд
257,80
Экономия при брони: -33,50 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Караванского Святослава, 42/46
3.4 км
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.2 мг блистер №20
Артериум Лтд
274,09
Экономия при брони: -41,02 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.2 мг блистер №20
Артериум Лтд
251,80 грн
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.4 мг блистер №20
Артериум Лтд
372,70 грн