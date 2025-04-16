Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 140 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается через 14 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.2 мг блистер №20
Артериум Лтд
249,30 грн
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.4 мг блистер №20
Артериум Лтд
372,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 14 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.2 мг блистер №20
Артериум Лтд
249,30 грн
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.4 мг блистер №20
Артериум Лтд
372,70 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 14 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.2 мг блистер №20
Артериум Лтд
234,00
Экономия при брони: -16,40 грн
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.4 мг блистер №20
Артериум Лтд
348,00
Экономия при брони: -44,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 14 мин
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.2 мг блистер №20
Артериум Лтд
99,80
Экономия при брони: -5,43 грн
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.4 мг блистер №20
Артериум Лтд
372,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 14 мин
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.2 мг блистер №20
Артериум Лтд
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.4 мг блистер №20
Артериум Лтд
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 14 мин
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.2 мг блистер №20
Артериум Лтд
264,06
Экономия при брони: -47,82 грн
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.4 мг блистер №20
Артериум Лтд
392,94
Экономия при брони: -57,31 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 14 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.2 мг блистер №20
Артериум Лтд
249,30 грн
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.4 мг блистер №20
Артериум Лтд
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 14 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.2 мг блистер №20
Артериум Лтд
264,87
Экономия при брони: -17,52 грн
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.4 мг блистер №20
Артериум Лтд
372,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 14 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.2 мг блистер №20
Артериум Лтд
249,30 грн
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.4 мг блистер №20
Артериум Лтд
372,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 14 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.2 мг блистер №20
Артериум Лтд
269,19
Экономия при брони: -21,84 грн
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.4 мг блистер №20
Артериум Лтд
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 14 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.2 мг блистер №20
Артериум Лтд
262,22
Экономия при брони: -14,78 грн
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.4 мг блистер №20
Артериум Лтд
372,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 14 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.2 мг блистер №20
Артериум Лтд
249,30 грн
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.4 мг блистер №20
Артериум Лтд
372,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 14 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.2 мг блистер №20
Артериум Лтд
249,30 грн
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.4 мг блистер №20
Артериум Лтд
372,70 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.2 мг блистер №20
Артериум Лтд
106,60
Экономия при брони: -4,37 грн
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.4 мг блистер №20
Артериум Лтд
372,70 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 14 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.2 мг блистер №20
Артериум Лтд
249,30 грн
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.4 мг блистер №20
Артериум Лтд
372,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 14 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.2 мг блистер №20
Артериум Лтд
249,30 грн
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.4 мг блистер №20
Артериум Лтд
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 14 мин
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.2 мг блистер №20
Артериум Лтд
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.4 мг блистер №20
Артериум Лтд
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 14 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.2 мг блистер №20
Артериум Лтд
234,00
Экономия при брони: -46,00 грн
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.4 мг блистер №20
Артериум Лтд
Подорожник
Закрыто
Открывается через 14 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.2 мг блистер №20
Артериум Лтд
249,30 грн
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.4 мг блистер №20
Артериум Лтд
372,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 14 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.2 мг блистер №20
Артериум Лтд
249,30 грн
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.4 мг блистер №20
Артериум Лтд
372,70 грн