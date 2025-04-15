Львов (адрес не указан)
Доступно в 141 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.4 мг блистер №20
Артериум Лтд
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.2 мг блистер №20
Артериум Лтд
251,80 грн
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.4 мг блистер №20
Артериум Лтд
372,70 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.2 мг блистер №20
Артериум Лтд
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.4 мг блистер №20
Артериум Лтд
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.2 мг блистер №20
Артериум Лтд
257,80
Экономия при брони: -36,40 грн
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.4 мг блистер №20
Артериум Лтд
372,70 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.2 мг блистер №20
Артериум Лтд
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.2 мг блистер №20
Артериум Лтд
251,80 грн
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.4 мг блистер №20
Артериум Лтд
372,70 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.2 мг блистер №20
Артериум Лтд
251,80 грн
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.4 мг блистер №20
Артериум Лтд
372,70 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.2 мг блистер №20
Артериум Лтд
257,80
Экономия при брони: -36,40 грн
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.4 мг блистер №20
Артериум Лтд
382,30
Экономия при брони: -39,70 грн
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.2 мг блистер №20
Артериум Лтд
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.2 мг блистер №20
Артериум Лтд
272,26
Экономия при брони: -44,73 грн
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.4 мг блистер №20
Артериум Лтд
Пульс
Львов, перек. Чупринки Генерала / Левинского И., 43/10
1.0 км
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.2 мг блистер №20
Артериум Лтд
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.2 мг блистер №20
Артериум Лтд
249,30
Экономия при брони: -27,90 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.2 мг блистер №20
Артериум Лтд
251,80 грн
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.4 мг блистер №20
Артериум Лтд
372,70 грн
Мед-сервис
Львов, ул. Городоцкая, 141/143
1.1 км
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.2 мг блистер №20
Артериум Лтд
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.4 мг блистер №20
Артериум Лтд
Подорожник
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.2 мг блистер №20
Артериум Лтд
257,80
Экономия при брони: -36,40 грн
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.4 мг блистер №20
Артериум Лтд
381,60
Экономия при брони: -39,00 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.2 мг блистер №20
Артериум Лтд
251,80 грн
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.4 мг блистер №20
Артериум Лтд
372,70 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 159
1.4 км
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.2 мг блистер №20
Артериум Лтд
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.4 мг блистер №20
Артериум Лтд
Пульс
Львов, ул. Моршинская, 2
1.4 км
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.4 мг блистер №20
Артериум Лтд
Подорожник
Львов, ул. Руставели Шота, 44
1.5 км
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.2 мг блистер №20
Артериум Лтд
251,70
Экономия при брони: -30,30 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.2 мг блистер №20
Артериум Лтд
251,80 грн
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.4 мг блистер №20
Артериум Лтд
372,70 грн