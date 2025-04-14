Днепр (адрес не указан)
Доступно в 200 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.2 мг блистер №20
Артериум Лтд
249,30 грн
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.4 мг блистер №20
Артериум Лтд
418,35
Экономия при брони: -85,30 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.2 мг блистер №20
Артериум Лтд
249,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.2 мг блистер №20
Артериум Лтд
249,30 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.2 мг блистер №20
Артериум Лтд
257,80
Экономия при брони: -42,10 грн
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.4 мг блистер №20
Артериум Лтд
382,30
Экономия при брони: -47,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.2 мг блистер №20
Артериум Лтд
258,10
Экономия при брони: -42,40 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.2 мг блистер №20
Артериум Лтд
249,30 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.2 мг блистер №20
Артериум Лтд
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.4 мг блистер №20
Артериум Лтд
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.2 мг блистер №20
Артериум Лтд
249,30 грн
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.4 мг блистер №20
Артериум Лтд
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.2 мг блистер №20
Артериум Лтд
249,30 грн
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.4 мг блистер №20
Артериум Лтд
382,00
Экономия при брони: -46,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.2 мг блистер №20
Артериум Лтд
249,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.2 мг блистер №20
Артериум Лтд
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.4 мг блистер №20
Артериум Лтд
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.2 мг блистер №20
Артериум Лтд
271,98
Экономия при брони: -48,10 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.2 мг блистер №20
Артериум Лтд
107,64
Экономия при брони: -5,41 грн
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.4 мг блистер №20
Артериум Лтд
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.2 мг блистер №20
Артериум Лтд
249,30 грн
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.4 мг блистер №20
Артериум Лтд
386,58
Экономия при брони: -37,43 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.2 мг блистер №20
Артериум Лтд
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.4 мг блистер №20
Артериум Лтд
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.2 мг блистер №20
Артериум Лтд
260,13
Экономия при брони: -21,85 грн
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.4 мг блистер №20
Артериум Лтд
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.2 мг блистер №20
Артериум Лтд
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.4 мг блистер №20
Артериум Лтд
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.2 мг блистер №20
Артериум Лтд
249,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.2 мг блистер №20
Артериум Лтд
249,30 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.2 мг блистер №20
Артериум Лтд
249,30 грн
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.4 мг блистер №20
Артериум Лтд
390,12
Экономия при брони: -24,87 грн