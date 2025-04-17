Винница (адрес не указан)
Доступно в 71 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.2 мг блистер №20
Артериум Лтд
251,80 грн
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.4 мг блистер №20
Артериум Лтд
372,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.2 мг блистер №20
Артериум Лтд
251,80 грн
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.4 мг блистер №20
Артериум Лтд
372,70 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.2 мг блистер №20
Артериум Лтд
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.4 мг блистер №20
Артериум Лтд
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.2 мг блистер №20
Артериум Лтд
251,80 грн
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.4 мг блистер №20
Артериум Лтд
372,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.2 мг блистер №20
Артериум Лтд
251,80 грн
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.4 мг блистер №20
Артериум Лтд
372,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.2 мг блистер №20
Артериум Лтд
270,62
Экономия при брони: -15,90 грн
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.4 мг блистер №20
Артериум Лтд
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 4 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.2 мг блистер №20
Артериум Лтд
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.4 мг блистер №20
Артериум Лтд
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.2 мг блистер №20
Артериум Лтд
251,80 грн
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.4 мг блистер №20
Артериум Лтд
372,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.2 мг блистер №20
Артериум Лтд
251,80 грн
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.4 мг блистер №20
Артериум Лтд
372,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.2 мг блистер №20
Артериум Лтд
269,74
Экономия при брони: -13,23 грн
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.4 мг блистер №20
Артериум Лтд
372,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.2 мг блистер №20
Артериум Лтд
251,80 грн
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.4 мг блистер №20
Артериум Лтд
372,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.2 мг блистер №20
Артериум Лтд
251,80 грн
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.4 мг блистер №20
Артериум Лтд
372,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.2 мг блистер №20
Артериум Лтд
251,80 грн
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.4 мг блистер №20
Артериум Лтд
372,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.2 мг блистер №20
Артериум Лтд
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.2 мг блистер №20
Артериум Лтд
251,80 грн
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.4 мг блистер №20
Артериум Лтд
372,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.2 мг блистер №20
Артериум Лтд
251,80 грн
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.4 мг блистер №20
Артериум Лтд
372,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.2 мг блистер №20
Артериум Лтд
261,22
Экономия при брони: -10,68 грн
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.4 мг блистер №20
Артериум Лтд
385,91
Экономия при брони: -30,22 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.1 км
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.2 мг блистер №20
Артериум Лтд
251,80 грн
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.4 мг блистер №20
Артериум Лтд
372,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Стрелецкая, 1
1.4 км
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.2 мг блистер №20
Артериум Лтд
251,80 грн
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.4 мг блистер №20
Артериум Лтд
372,70 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Черновола Вячеслава, 29
1.5 км
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.2 мг блистер №20
Артериум Лтд
251,80 грн
Моксотенс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.4 мг блистер №20
Артериум Лтд
372,70 грн