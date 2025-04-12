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Меновазин-Вишфа (Menovasinum-Vishpha)

Меновазин-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения флакон 40 мл №1
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Характеристики
Производитель
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Форма выпуска
Раствор спиртовой для наружного применения
Условия продажи
Без рецепта
Объем
40 мл
ATC-группа
Регистрация
UA/16905/01/01 от 16.03.2023

Меновазин-Вишфа инструкция по применению

Состав

действующие вещества: ментол, новокаин (прокаина гидрохлорид), анестезин (бензокаин);

100 мл раствора содержит: ментола рацемического ─ 2,5 г, прокаина гидрохлорида ─ 1 г, бензокаина ─ 1 г;

вспомогательное вещество: этанол 70%.

Лекарственная форма

Раствор для наружного применения, спиртовый.

Основные физико-химические свойства: прозрачная бесцветная жидкость с запахом ментола.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, применяемые местно при суставной и мышечной боли.

Код АТС М02А Х.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Препарат оказывает противозудное действие и местноанестезирующий эффект. При нанесении на кожу и слизистые оболочки вызывает раздражение нервных окончаний, сопровождающееся ощущением холода, легкого жжения и покалывания.

Оказывает легкое обезболивающее действие.

Фармакокинетика.

При местном применении препарат не поступает в кровяное русло.

Показания

Лекарственное средство назначают при невралгиях, миалгиях, артралгиях.

Противопоказания

Препарат противопоказан при повышенной чувствительности к новокаину и другим компонентам препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Компоненты препарата (новокаин, анестезин) ослабляют антибактериальное действие сульфаниламидных препаратов, усиливают эффекты препаратов с местноанестезирующим действием.

При одновременном применении любых других лекарственных средств следует сообщить врачу.

Способ применения и дозы

Лекарственное средство применяют наружно. Болезненные участки кожи растирают раствором Меновазин-Вишфа 2–3 раза в сутки. Курс лечения зависит от формы, тяжести заболевания, эффекта препарата, а также от характера лечения (монотерапия или применения в комплексе с другими лекарственными средствами).

Дети

Не назначают детям в возрасте младше 12 лет.

Побочные реакции

Возможны аллергические реакции (гиперемия, раздражение кожи, зуд, сыпь, отек, крапивница).

В случае появления любых нежелательных явлений необходимо обратиться к врачу!

Срок годности

3 года.

Препарат нельзя применять после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 40 мл.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ООО «ГКП «Фармацевтическая фабрика».

Местонахождение производителя и адрес места его деятельности

Украина, 12430, Житомирская обл., Житомирский р-н, с. Станишевка, ул. Королева, д. 4.