Меновазин-Вишфа (Menovasinum-Vishpha)
Меновазин-Вишфа инструкция по применению
Состав
действующие вещества: ментол, новокаин (прокаина гидрохлорид), анестезин (бензокаин);
100 мл раствора содержит: ментола рацемического ─ 2,5 г, прокаина гидрохлорида ─ 1 г, бензокаина ─ 1 г;
вспомогательное вещество: этанол 70%.
Лекарственная форма
Раствор для наружного применения, спиртовый.
Основные физико-химические свойства: прозрачная бесцветная жидкость с запахом ментола.
Фармакотерапевтическая группа
Средства, применяемые местно при суставной и мышечной боли.
Код АТС М02А Х.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Препарат оказывает противозудное действие и местноанестезирующий эффект. При нанесении на кожу и слизистые оболочки вызывает раздражение нервных окончаний, сопровождающееся ощущением холода, легкого жжения и покалывания.
Оказывает легкое обезболивающее действие.
Фармакокинетика.
При местном применении препарат не поступает в кровяное русло.
Показания
Лекарственное средство назначают при невралгиях, миалгиях, артралгиях.
Противопоказания
Препарат противопоказан при повышенной чувствительности к новокаину и другим компонентам препарата.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Компоненты препарата (новокаин, анестезин) ослабляют антибактериальное действие сульфаниламидных препаратов, усиливают эффекты препаратов с местноанестезирующим действием.
При одновременном применении любых других лекарственных средств следует сообщить врачу.
Способ применения и дозы
Лекарственное средство применяют наружно. Болезненные участки кожи растирают раствором Меновазин-Вишфа 2–3 раза в сутки. Курс лечения зависит от формы, тяжести заболевания, эффекта препарата, а также от характера лечения (монотерапия или применения в комплексе с другими лекарственными средствами).
Дети
Не назначают детям в возрасте младше 12 лет.
Побочные реакции
Возможны аллергические реакции (гиперемия, раздражение кожи, зуд, сыпь, отек, крапивница).
В случае появления любых нежелательных явлений необходимо обратиться к врачу!
Срок годности
3 года.
Препарат нельзя применять после окончания срока годности, указанного на упаковке.
Условия хранения
Хранить при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 40 мл.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
ООО «ГКП «Фармацевтическая фабрика».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 12430, Житомирская обл., Житомирский р-н, с. Станишевка, ул. Королева, д. 4.