Меновазин-Вишфа (Menovasinum-Vishpha)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 409 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Меновазин-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Меновазин-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Меновазин-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Меновазин-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
49,20
Экономия при брони: -14,90 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Меновазин-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
52,70
Экономия при брони: -18,40 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Меновазин-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Меновазин-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Меновазин-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Меновазин-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Меновазин-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
50,40
Экономия при брони: -16,10 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Меновазин-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Меновазин-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Подорожник
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Меновазин-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
50,40
Экономия при брони: -16,10 грн
Подорожник
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Меновазин-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
50,40
Экономия при брони: -16,10 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Меновазин-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Меновазин-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
50,40
Экономия при брони: -16,10 грн
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 31
1.9 км
Меновазин-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
49,20
Экономия при брони: -14,90 грн
Подорожник
Киев, перек. Толстого Льва / Саксаганского, 20/109
2.0 км
Меновазин-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
46,30
Экономия при брони: -12,00 грн
Подорожник
Киев, ул. Князей Острожских, 15/9
2.0 км
Меновазин-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
50,40
Экономия при брони: -16,10 грн
Подорожник
Киев, перек. Петлюры Симона / Жилянская, 23/126
2.1 км
Меновазин-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
49,20
Экономия при брони: -14,90 грн