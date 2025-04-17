Меновазин-Вишфа (Menovasinum-Vishpha)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 59 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Меновазин-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения флакон стеклянный 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
49,10
Экономия при брони: -15,10 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Меновазин-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения флакон стеклянный 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Меновазин-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения флакон стеклянный 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Меновазин-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения флакон стеклянный 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
52,70
Экономия при брони: -18,70 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Меновазин-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения флакон стеклянный 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
49,10
Экономия при брони: -15,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 55 мин
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Меновазин-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения флакон стеклянный 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
49,20
Экономия при брони: -15,20 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Меновазин-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения флакон стеклянный 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Меновазин-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения флакон стеклянный 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Меновазин-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения флакон стеклянный 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
49,30
Экономия при брони: -15,30 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Меновазин-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения флакон стеклянный 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
47,00
Экономия при брони: -13,00 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Меновазин-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения флакон стеклянный 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Меновазин-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения флакон стеклянный 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Меновазин-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения флакон стеклянный 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Меновазин-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения флакон стеклянный 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
52,70
Экономия при брони: -18,70 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Меновазин-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения флакон стеклянный 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
49,30
Экономия при брони: -15,30 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Меновазин-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения флакон стеклянный 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
50,40
Экономия при брони: -16,40 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 11
0.8 км
Меновазин-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения флакон стеклянный 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 89
1.0 км
Меновазин-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения флакон стеклянный 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Ощад аптека
Открыто
Закроется через 55 мин
Чернигов, ул. Шевченко, 27
1.2 км
Меновазин-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения флакон стеклянный 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
47,00
Экономия при брони: -13,00 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 114
1.2 км
Меновазин-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения флакон стеклянный 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"