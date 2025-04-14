Меновазин-Вишфа (Menovasinum-Vishpha)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 282 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Меновазин-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Меновазин-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Меновазин-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Меновазин-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Меновазин-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Меновазин-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Меновазин-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
47,00
Экономия при брони: -12,70 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Меновазин-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Меновазин-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
50,40
Экономия при брони: -16,10 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Меновазин-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Меновазин-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Меновазин-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Меновазин-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Меновазин-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
47,00
Экономия при брони: -12,70 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Меновазин-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Меновазин-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Меновазин-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Меновазин-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
Меновазин-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Меновазин-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"