Меновазин-Вишфа (Menovasinum-Vishpha)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 119 аптеках в Львов
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Меновазин-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Меновазин-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
47,00
Экономия при брони: -12,70 грн
Пульс
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Меновазин-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Меновазин-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
52,70
Экономия при брони: -18,40 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Меновазин-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
52,10
Экономия при брони: -17,80 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Меновазин-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
49,10
Экономия при брони: -14,80 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Меновазин-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
47,00
Экономия при брони: -12,70 грн
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Меновазин-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Меновазин-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
49,20
Экономия при брони: -14,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Меновазин-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
47,00
Экономия при брони: -12,70 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Меновазин-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
50,40
Экономия при брони: -16,10 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Меновазин-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
50,40
Экономия при брони: -16,10 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Меновазин-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
50,40
Экономия при брони: -16,10 грн
Пульс
Львов, перек. Чупринки Генерала / Левинского И., 43/10
1.0 км
Меновазин-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Меновазин-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
48,10
Экономия при брони: -13,80 грн
Подорожник
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Меновазин-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
46,30
Экономия при брони: -12,00 грн
Подорожник
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
Меновазин-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
47,10
Экономия при брони: -12,80 грн
Подорожник
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Меновазин-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
50,40
Экономия при брони: -16,10 грн
Подорожник
Львов, ул. Городоцкая, 149
1.2 км
Меновазин-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
47,00
Экономия при брони: -12,70 грн
Подорожник
Львов, ул. Горской, 9
1.2 км
Меновазин-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
47,00
Экономия при брони: -12,70 грн