Меновазин-Вишфа (Menovasinum-Vishpha)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 157 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Меновазин-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Меновазин-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Меновазин-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Мелисса
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Меновазин-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Колонтаевская
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Меновазин-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Меновазин-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Меновазин-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Меновазин-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Меновазин-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
49,10
Экономия при брони: -14,80 грн
Софья
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Меновазин-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Меновазин-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека акс социальная
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Меновазин-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Меновазин-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
52,70
Экономия при брони: -18,40 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пастера, 36
3.0 км
Меновазин-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Меновазин-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Меновазин-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Меновазин-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
47,10
Экономия при брони: -12,80 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 31
3.4 км
Меновазин-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.4 км
Меновазин-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Меновазин-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
49,10
Экономия при брони: -14,80 грн