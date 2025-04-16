Меновазин-Вишфа (Menovasinum-Vishpha)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 96 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается через 18 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Меновазин-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения флакон стеклянный 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
52,80
Экономия при брони: -18,80 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 18 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Меновазин-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения флакон стеклянный 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 18 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Меновазин-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения флакон стеклянный 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 18 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Меновазин-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения флакон стеклянный 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 18 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Меновазин-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения флакон стеклянный 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Подорожник
Закрыто
Открывается через 18 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Меновазин-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения флакон стеклянный 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
47,10
Экономия при брони: -13,10 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 18 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Меновазин-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения флакон стеклянный 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Подорожник
Закрыто
Открывается через 18 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Меновазин-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения флакон стеклянный 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
47,10
Экономия при брони: -13,10 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 18 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Меновазин-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения флакон стеклянный 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
47,10
Экономия при брони: -13,10 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 18 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Меновазин-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения флакон стеклянный 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Подорожник
Закрыто
Открывается через 18 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Меновазин-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения флакон стеклянный 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
49,30
Экономия при брони: -15,30 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 18 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
1.8 км
Меновазин-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения флакон стеклянный 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
50,47
Экономия при брони: -6,47 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.1 км
Меновазин-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения флакон стеклянный 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
47,10
Экономия при брони: -13,10 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Центральный, 35
2.2 км
Меновазин-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения флакон стеклянный 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Народная аптека
Закрыто
Открывается через 18 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 62-Б
2.4 км
Меновазин-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения флакон стеклянный 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека
Закрыто
Открывается через 18 мин
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 10
2.7 км
Меновазин-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения флакон стеклянный 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
52,70
Экономия при брони: -18,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 18 мин
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18
2.7 км
Меновазин-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения флакон стеклянный 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
47,10
Экономия при брони: -13,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 18 мин
Кривой Рог, ул. Дорошенко Петра, 1
2.7 км
Меновазин-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения флакон стеклянный 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 18 мин
Кривой Рог, просп. Центральный, 2-В
3.0 км
Меновазин-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения флакон стеклянный 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Подорожник
Закрыто
Открывается через 18 мин
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
Меновазин-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения флакон стеклянный 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
47,10
Экономия при брони: -13,10 грн