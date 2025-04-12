во время лечения Эндоксаном и не менее 3 мес после его окончания следует применять меры контрацепции независимо от того, получала ли препарат женщина или ее половой партнер.

Во время лечения рекомендуется профилактический прием противорвотных средств, периодическое проведение общеклинических исследований крови, мочи, регулярные биохимические анализы крови. При выраженной лейкопении рекомендуется переливание крови и лейкоцитарной массы, введение γ - глобулина, превентивная антибактериальная и противогрибковая терапия. Явления цистита могут быть предотвращены или в значительной степени ослаблены за счет применения адекватных доз уропротектора Уромитексана, введения достаточного количества жидкости и форсированного диуреза. Перед началом лечения следует, по возможности, устранить нарушения уродинамики, санировать возможные очаги инфекции, провести коррекцию электролитных нарушений.

При лечении Эндоксаном возможны резкое снижение концентрации псевдохолинэстеразы и развитие апноэ.

Во время курса лечения необходим тщательный гигиенический уход за полостью рта.