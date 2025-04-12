Эндоксан® (Endoxan®)
Эндоксан инструкция по применению
Состав
Циклофосфамид - 50 мг
Фармакологические свойства
циклофосфамид — алкилирующий цитостатический препарат, блокирующий пролиферацию в поздней S и ранней G2 фазе клеточного цикла. Циклофосфамид, являясь пролекарством, распадается до активных метаболитов под действием фосфатаз непосредственно в клетках опухоли.
Показания Эндоксан
острые и хронические лимфо- и миелолейкозы, лимфогранулематоз; солидные злокачественные опухоли — рак яичников, молочной железы, пищевода, мочевого пузыря, мелкоклеточный рак легких, нейробластома, семинома, саркома Юинга.
Применение Эндоксан
драже назначают внутрь взрослым из расчета 100–150 мг/м2 ежедневно, или 200–350 мг/м2 через день, или 1500–2000 мг/м2 1 раз в 2–3 нед; на курс 6–12 г. Парентерально Эндоксан вводят в/в, при необходимости в/м. В особых случаях возможны внутриплевральное, внутриперитонеальное и другие способы введения. Дозу подбирают индивидуально с учетом общего состояния больного и картины крови. Возможны следующие схемы лечения: ежедневное в/в введение 2–8 мг/кг в сутки (200–400 мг); периодическое в/в введение 10–15 мг/кг в сутки (500–1000 мг) с интервалом 2–6 дней; периодическое в/в введение 20–40 мг/кг в сутки с интервалом 10–20 дней. Возможны и другие дозы и режимы введения.
Эндоксан рекомендуется вводить утром, причем больной должен выпить большое количество жидкости непосредственно во время или после введения препарата.
Противопоказания
повышенная чувствительность к циклофосфамиду, депрессия костномозгового кроветворения, I триместр беременности (во второй половине беременности применение препарата возможно лишь по строгим показаниям).
Побочные эффекты
отмечаются редко. При назначении высоких доз возможны тошнота, рвота, выпадение волос, стоматит, миелосупрессия с явлениями тромбоцитопении и лейкопении, угнетение иммунитета, нарушение половой функции, геморрагический цистит.
Особые указания
во время лечения Эндоксаном и не менее 3 мес после его окончания следует применять меры контрацепции независимо от того, получала ли препарат женщина или ее половой партнер.
Во время лечения рекомендуется профилактический прием противорвотных средств, периодическое проведение общеклинических исследований крови, мочи, регулярные биохимические анализы крови. При выраженной лейкопении рекомендуется переливание крови и лейкоцитарной массы, введение γ - глобулина, превентивная антибактериальная и противогрибковая терапия. Явления цистита могут быть предотвращены или в значительной степени ослаблены за счет применения адекватных доз уропротектора Уромитексана, введения достаточного количества жидкости и форсированного диуреза. Перед началом лечения следует, по возможности, устранить нарушения уродинамики, санировать возможные очаги инфекции, провести коррекцию электролитных нарушений.
При лечении Эндоксаном возможны резкое снижение концентрации псевдохолинэстеразы и развитие апноэ.
Во время курса лечения необходим тщательный гигиенический уход за полостью рта.
Взаимодействия
потенцирует гипогликемизирующее действие противодиабетических средств.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °C.