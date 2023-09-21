циклофосфамид — противоопухолевое средство, по химической структуре близкое к азотным аналогам иприта.

Оказывает цитостатическое и иммуносупрессивное действие. В организме подвергается биотрансформации под действием микросомальных оксидаз, в результате чего образуются его активные метаболиты с алкилирующими свойствами. Последние образуют сшивки в молекулах ДНК чувствительных пролиферирующих клеток.

Циклофосфамид выводится главным образом в форме метаболитов, однако от 5 до 25% введенной дозы выводится с мочой в неизмененном виде. В моче и плазме крови идентифицировано несколько цитотоксических и нецитотоксических метаболитов.

C max метаболитов развивается в плазме крови через 2–3 ч после в/в введения. Связывание неизмененного циклофосфамида с белками плазмы крови незначительно, но некоторые метаболиты связываются на более чем 60%.