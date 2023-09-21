ЦИКЛОФОСФАМИД (CYCLOPHOSPHAMIDUM) Действующее вещество
циклофосфамид — противоопухолевое средство, по химической структуре близкое к азотным аналогам иприта.
Оказывает цитостатическое и иммуносупрессивное действие. В организме подвергается биотрансформации под действием микросомальных оксидаз, в результате чего образуются его активные метаболиты с алкилирующими свойствами. Последние образуют сшивки в молекулах ДНК чувствительных пролиферирующих клеток.
Циклофосфамид выводится главным образом в форме метаболитов, однако от 5 до 25% введенной дозы выводится с мочой в неизмененном виде. В моче и плазме крови идентифицировано несколько цитотоксических и нецитотоксических метаболитов.
Cmax метаболитов развивается в плазме крови через 2–3 ч после в/в введения. Связывание неизмененного циклофосфамида с белками плазмы крови незначительно, но некоторые метаболиты связываются на более чем 60%.
рак яичника, матки и маточной трубы, хорионкарцинома, рак молочной железы, неходжкинские лимфомы, лейкоз, лимфогранулематоз, нейробластома, ретинобластома, кожная Т-клеточная лимфома, рак легкого, тератома, нефротический синдром и другие заболевания почек, в комбинации с другими противоопухолевыми средствами.
парентерально р-р вводят в/в, при необходимости в/м. В особых случаях возможны внутриплевральный, внутриперитонеальный и другие способы введения. Дозу устанавливают индивидуально с учетом общего состояния больного и состава крови. Возможны следующие схемы лечения: ежедневное в/в введение 2–8 мг/кг/сут (200–400 мг); периодическое в/в введение 10–15 мг/кг/сут (500–1000 мг) с интервалом 2–6 дней; периодическое в/в введение 20–40 мг/кг/сут с интервалом 10–20 дней. Возможны и другие дозы и режимы введения.
Внутрь назначают за 30 мин до приема пищи или через 2 ч после еды в дозе 1–3 мг/кг (50–200 мг) ежедневно в течение 2–3 нед.
Рекомендуется вводить утром, причем больной должен выпить большое количество жидкости непосредственно во время или после введения циклофосфамида.
выраженная миелосупрессия, повышенная чувствительность к циклофосфамиду, период беременности и кормления грудью, цистит, инфекционные заболевания.
возможны тошнота, рвота, анорексия, дискомфорт или боль в животе, диарея, геморрагический колит, афтозный стоматит, желтуха; преходящая алопеция, кожная сыпь, гиперпигментация кожи и изменение ногтей; дозозависимая лейкопения, нейтропения, реже — тромбоцитопения или анемия; геморрагический цистит, фиброз мочевого пузыря, геморрагический уретрит, некроз почечных канальцев; вторичные инфекции при нейтропении; интерстициальный легочный фиброз (при применении циклофосфамида в высоких дозах на протяжении длительного времени); кардиотоксическое действие (с развитием застойной сердечной недостаточности); анафилактические реакции, в том числе с летальным исходом, перекрестная аллергия на другие алкилирующие препараты; аменорея, фиброз яичников, атрофия тестикул, дозозависимое нарушение овуляции и сперматогенеза (олигоспермия, азооспермия) вплоть до развития необратимого мужского и женского бесплодия. Циклофосфамид может задерживать заживление ран, является канцерогенным, мутагенным и тератогенным агентом.
для профилактики геморрагического цистита рекомендуют назначение адекватного количества жидкости и уропротекторов. Гематурия обычно прекращается через несколько дней после окончания лечения циклофосфамидом. При тяжелых формах геморрагического цистита необходимо отменить циклофосфамид.
С особой осторожностью применяют при лейкопении и тромбоцитопении, опухолевой инфильтрации костного мозга, при нарушении функции печени и почек, у лиц, ранее получавших лечение цитостатиками.
Во время терапии необходимо регулярно контролировать состав периферической крови, проводить анализы мочи для своевременного выявления геморрагического цистита.
фенобарбитал ускоряет метаболизм циклофосфамида и повышает его миелотоксичность.
Циклофосфамид подавляет активность холинэстеразы, чем потенцирует действие ацетилхолина.
Не рекомендуют назначать циклофосфамид ранее чем через 10 дней после операции, проводившейся под наркозом.
При одновременном назначении циклофосфамида и ГКС дозы необходимо соответствующим образом корригировать.