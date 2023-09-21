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Активные вещества — “Ц”ЦИКЛОФОСФАМИД (CYCLOPHOSPHAMIDUM)

ЦИКЛОФОСФАМИД (CYCLOPHOSPHAMIDUM) Действующее вещество

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Найдено: 10 препаратов
Эндоксан® таблетки, покрытые сахарной оболочкой, 50 мг, блистер, № 50; Baxter Oncology
Эндоксан® Таблетки, покрытые сахарной оболочкой, 50 мг, блистер, № 50 Baxter Oncology
В 198 аптеках
от 1486,94 грн
Цены в аптеках
Эндоксан® 200 мг порошок для раствора для инъекций, 200 мг, флакон, № 10; Baxter Oncology
Эндоксан® 200 мг Порошок для раствора для инъекций, 200 мг, флакон, № 10 Baxter Oncology
В 37 аптеках
от 2814,42 грн
Цены в аптеках
Эндоксан® 1 г порошок для приготовления инъекционного раствора, 1 г, флакон, № 1; Baxter Oncology
Эндоксан® 1 г Порошок для приготовления инъекционного раствора, 1 г, флакон, № 1 Baxter Oncology
В 34 аптеках
от 1003,90 грн
Цены в аптеках
Эндоксан® 200 мг порошок для раствора для инъекций, 200 мг, флакон, № 1; Baxter Oncology
Эндоксан® 200 мг Порошок для раствора для инъекций, 200 мг, флакон, № 1 Baxter Oncology
В 2 аптеках
от 321,00 грн
Цены в аптеках
Эндоксан® 500 мг порошок для приготовления инъекционного раствора, 500 мг, флакон, № 1; Baxter Oncology
Эндоксан® 500 мг Порошок для приготовления инъекционного раствора, 500 мг, флакон, № 1 Baxter Oncology
В 1 аптеке
от 825,77 грн
Цены в аптеках
Циклофосфамид-Хемотека раствор для инфузий, 100 мг, № 1; Медицинский центр М.Т.К.
Циклофосфамид-Хемотека Раствор для инфузий, 100 мг, № 1 Медицинский центр М.Т.К.
Нет в наличии
Циклофосфамид-Хемотека раствор для инфузий, 150 мг, № 1; Медицинский центр М.Т.К.
Циклофосфамид-Хемотека Раствор для инфузий, 150 мг, № 1 Медицинский центр М.Т.К.
Нет в наличии
Циклофосфамид-Хемотека раствор для инфузий, 200 мг, № 1; Медицинский центр М.Т.К.
Циклофосфамид-Хемотека Раствор для инфузий, 200 мг, № 1 Медицинский центр М.Т.К.
Нет в наличии
Циклофосфамид-Хемотека раствор для инфузий, 1000 мг, № 1; Медицинский центр М.Т.К.
Циклофосфамид-Хемотека Раствор для инфузий, 1000 мг, № 1 Медицинский центр М.Т.К.
Нет в наличии
Циклофосфамид-Хемотека раствор для инфузий, 2000 мг, № 1; Медицинский центр М.Т.К.
Циклофосфамид-Хемотека Раствор для инфузий, 2000 мг, № 1 Медицинский центр М.Т.К.
Нет в наличии
Форма выпуска: драже, таблетки, покрытые сахарной оболочкой, порошок для приготовления инъекционного р-ра.

циклофосфамид — противоопухолевое средство, по химической структуре близкое к азотным аналогам иприта.
Оказывает цитостатическое и иммуносупрессивное действие. В организме подвергается биотрансформации под действием микросомальных оксидаз, в результате чего образуются его активные метаболиты с алкилирующими свойствами. Последние образуют сшивки в молекулах ДНК чувствительных пролиферирующих клеток.
Циклофосфамид выводится главным образом в форме метаболитов, однако от 5 до 25% введенной дозы выводится с мочой в неизмененном виде. В моче и плазме крови идентифицировано несколько цитотоксических и нецитотоксических метаболитов.
Cmax метаболитов развивается в плазме крови через 2–3 ч после в/в введения. Связывание неизмененного циклофосфамида с белками плазмы крови незначительно, но некоторые метаболиты связываются на более чем 60%.

рак яичника, матки и маточной трубы, хорионкарцинома, рак молочной железы, неходжкинские лимфомы, лейкоз, лимфогранулематоз, нейробластома, ретинобластома, кожная Т-клеточная лимфома, рак легкого, тератома, нефротический синдром и другие заболевания почек, в комбинации с другими противоопухолевыми средствами.

парентерально р-р вводят в/в, при необходимости в/м. В особых случаях возможны внутриплевральный, внутриперитонеальный и другие способы введения. Дозу устанавливают индивидуально с учетом общего состояния больного и состава крови. Возможны следующие схемы лечения: ежедневное в/в введение 2–8 мг/кг/сут (200–400 мг); периодическое в/в введение 10–15 мг/кг/сут (500–1000 мг) с интервалом 2–6 дней; периодическое в/в введение 20–40 мг/кг/сут с интервалом 10–20 дней. Возможны и другие дозы и режимы введения.
Внутрь назначают за 30 мин до приема пищи или через 2 ч после еды в дозе 1–3 мг/кг (50–200 мг) ежедневно в течение 2–3 нед.
Рекомендуется вводить утром, причем больной должен выпить большое количество жидкости непосредственно во время или после введения циклофосфамида.

выраженная миелосупрессия, повышенная чувствительность к циклофосфамиду, период беременности и кормления грудью, цистит, инфекционные заболевания.

возможны тошнота, рвота, анорексия, дискомфорт или боль в животе, диарея, геморрагический колит, афтозный стоматит, желтуха; преходящая алопеция, кожная сыпь, гиперпигментация кожи и изменение ногтей; дозозависимая лейкопения, нейтропения, реже — тромбоцитопения или анемия; геморрагический цистит, фиброз мочевого пузыря, геморрагический уретрит, некроз почечных канальцев; вторичные инфекции при нейтропении; интерстициальный легочный фиброз (при применении циклофосфамида в высоких дозах на протяжении длительного времени); кардиотоксическое действие (с развитием застойной сердечной недостаточности); анафилактические реакции, в том числе с летальным исходом, перекрестная аллергия на другие алкилирующие препараты; аменорея, фиброз яичников, атрофия тестикул, дозозависимое нарушение овуляции и сперматогенеза (олигоспермия, азооспермия) вплоть до развития необратимого мужского и женского бесплодия. Циклофосфамид может задерживать заживление ран, является канцерогенным, мутагенным и тератогенным агентом.

для профилактики геморрагического цистита рекомендуют назначение адекватного количества жидкости и уропротекторов. Гематурия обычно прекращается через несколько дней после окончания лечения циклофосфамидом. При тяжелых формах геморрагического цистита необходимо отменить циклофосфамид.
С особой осторожностью применяют при лейкопении и тромбоцитопении, опухолевой инфильтрации костного мозга, при нарушении функции печени и почек, у лиц, ранее получавших лечение цитостатиками.
Во время терапии необходимо регулярно контролировать состав периферической крови, проводить анализы мочи для своевременного выявления геморрагического цистита.

фенобарбитал ускоряет метаболизм циклофосфамида и повышает его миелотоксичность.
Циклофосфамид подавляет активность холинэстеразы, чем потенцирует действие ацетилхолина.
Не рекомендуют назначать циклофосфамид ранее чем через 10 дней после операции, проводившейся под наркозом.
При одновременном назначении циклофосфамида и ГКС дозы необходимо соответствующим образом корригировать.