Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 44 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Эндоксан® 500 мг порошок для приготовления инъекционного раствора 500 мг флакон №1
Baxter Oncology
759,70 грн
Эндоксан® 1 г порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Baxter Oncology
1443,90 грн
Эндоксан® таблетки, покрытые сахарной оболочкой 50 мг блистер №50
Baxter Oncology
1829,20 грн
Эндоксан® 200 мг порошок для раствора для инъекций 200 мг флакон №10
Baxter Oncology
3438,00 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Эндоксан® 500 мг порошок для приготовления инъекционного раствора 500 мг флакон №1
Baxter Oncology
759,70 грн
Эндоксан® 1 г порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Baxter Oncology
1443,90 грн
Эндоксан® таблетки, покрытые сахарной оболочкой 50 мг блистер №50
Baxter Oncology
1829,20 грн
Эндоксан® 200 мг порошок для раствора для инъекций 200 мг флакон №10
Baxter Oncology
3438,00 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Эндоксан® 500 мг порошок для приготовления инъекционного раствора 500 мг флакон №1
Baxter Oncology
759,70 грн
Эндоксан® 1 г порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Baxter Oncology
1443,90 грн
Эндоксан® таблетки, покрытые сахарной оболочкой 50 мг блистер №50
Baxter Oncology
1829,20 грн
Эндоксан® 200 мг порошок для раствора для инъекций 200 мг флакон №10
Baxter Oncology
3438,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 58 мин
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Эндоксан® 500 мг порошок для приготовления инъекционного раствора 500 мг флакон №1
Baxter Oncology
759,70 грн
Эндоксан® 1 г порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Baxter Oncology
1443,90 грн
Эндоксан® таблетки, покрытые сахарной оболочкой 50 мг блистер №50
Baxter Oncology
1829,20 грн
Эндоксан® 200 мг порошок для раствора для инъекций 200 мг флакон №10
Baxter Oncology
3438,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 58 мин
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Эндоксан® 500 мг порошок для приготовления инъекционного раствора 500 мг флакон №1
Baxter Oncology
759,70 грн
Эндоксан® 1 г порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Baxter Oncology
1443,90 грн
Эндоксан® таблетки, покрытые сахарной оболочкой 50 мг блистер №50
Baxter Oncology
1829,20 грн
Эндоксан® 200 мг порошок для раствора для инъекций 200 мг флакон №10
Baxter Oncology
3438,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 28 мин
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Эндоксан® 500 мг порошок для приготовления инъекционного раствора 500 мг флакон №1
Baxter Oncology
759,70 грн
Эндоксан® 1 г порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Baxter Oncology
1443,90 грн
Эндоксан® таблетки, покрытые сахарной оболочкой 50 мг блистер №50
Baxter Oncology
1829,20 грн
Эндоксан® 200 мг порошок для раствора для инъекций 200 мг флакон №10
Baxter Oncology
3438,00 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Эндоксан® 500 мг порошок для приготовления инъекционного раствора 500 мг флакон №1
Baxter Oncology
759,70 грн
Эндоксан® 1 г порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Baxter Oncology
1443,90 грн
Эндоксан® таблетки, покрытые сахарной оболочкой 50 мг блистер №50
Baxter Oncology
1829,20 грн
Эндоксан® 200 мг порошок для раствора для инъекций 200 мг флакон №10
Baxter Oncology
3438,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 58 мин
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Эндоксан® 500 мг порошок для приготовления инъекционного раствора 500 мг флакон №1
Baxter Oncology
759,70 грн
Эндоксан® 1 г порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Baxter Oncology
1443,90 грн
Эндоксан® таблетки, покрытые сахарной оболочкой 50 мг блистер №50
Baxter Oncology
1829,20 грн
Эндоксан® 200 мг порошок для раствора для инъекций 200 мг флакон №10
Baxter Oncology
3438,00 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Эндоксан® 500 мг порошок для приготовления инъекционного раствора 500 мг флакон №1
Baxter Oncology
759,70 грн
Эндоксан® 1 г порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Baxter Oncology
1443,90 грн
Эндоксан® таблетки, покрытые сахарной оболочкой 50 мг блистер №50
Baxter Oncology
1829,20 грн
Эндоксан® 200 мг порошок для раствора для инъекций 200 мг флакон №10
Baxter Oncology
3438,00 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Эндоксан® 200 мг порошок для раствора для инъекций 200 мг флакон №10
Baxter Oncology
3139,00 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Эндоксан® 500 мг порошок для приготовления инъекционного раствора 500 мг флакон №1
Baxter Oncology
759,70 грн
Эндоксан® 1 г порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Baxter Oncology
1443,90 грн
Эндоксан® таблетки, покрытые сахарной оболочкой 50 мг блистер №50
Baxter Oncology
1829,20 грн
Эндоксан® 200 мг порошок для раствора для инъекций 200 мг флакон №10
Baxter Oncology
3438,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 58 мин
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Эндоксан® 500 мг порошок для приготовления инъекционного раствора 500 мг флакон №1
Baxter Oncology
759,70 грн
Эндоксан® 1 г порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Baxter Oncology
1443,90 грн
Эндоксан® таблетки, покрытые сахарной оболочкой 50 мг блистер №50
Baxter Oncology
1829,20 грн
Эндоксан® 200 мг порошок для раствора для инъекций 200 мг флакон №10
Baxter Oncology
3438,00 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Эндоксан® 500 мг порошок для приготовления инъекционного раствора 500 мг флакон №1
Baxter Oncology
759,70 грн
Эндоксан® 1 г порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Baxter Oncology
1443,90 грн
Эндоксан® таблетки, покрытые сахарной оболочкой 50 мг блистер №50
Baxter Oncology
1829,20 грн
Эндоксан® 200 мг порошок для раствора для инъекций 200 мг флакон №10
Baxter Oncology
3438,00 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Эндоксан® 500 мг порошок для приготовления инъекционного раствора 500 мг флакон №1
Baxter Oncology
759,70 грн
Эндоксан® 1 г порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Baxter Oncology
1443,90 грн
Эндоксан® таблетки, покрытые сахарной оболочкой 50 мг блистер №50
Baxter Oncology
1829,20 грн
Эндоксан® 200 мг порошок для раствора для инъекций 200 мг флакон №10
Baxter Oncology
3438,00 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Эндоксан® 500 мг порошок для приготовления инъекционного раствора 500 мг флакон №1
Baxter Oncology
759,70 грн
Эндоксан® 1 г порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Baxter Oncology
1443,90 грн
Эндоксан® таблетки, покрытые сахарной оболочкой 50 мг блистер №50
Baxter Oncology
1829,20 грн
Эндоксан® 200 мг порошок для раствора для инъекций 200 мг флакон №10
Baxter Oncology
3438,00 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Эндоксан® 500 мг порошок для приготовления инъекционного раствора 500 мг флакон №1
Baxter Oncology
759,70 грн
Эндоксан® 1 г порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Baxter Oncology
1443,90 грн
Эндоксан® таблетки, покрытые сахарной оболочкой 50 мг блистер №50
Baxter Oncology
1829,20 грн
Эндоксан® 200 мг порошок для раствора для инъекций 200 мг флакон №10
Baxter Oncology
3438,00 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Эндоксан® 500 мг порошок для приготовления инъекционного раствора 500 мг флакон №1
Baxter Oncology
759,70 грн
Эндоксан® 1 г порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Baxter Oncology
1443,90 грн
Эндоксан® таблетки, покрытые сахарной оболочкой 50 мг блистер №50
Baxter Oncology
1829,20 грн
Эндоксан® 200 мг порошок для раствора для инъекций 200 мг флакон №10
Baxter Oncology
3438,00 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Эндоксан® 500 мг порошок для приготовления инъекционного раствора 500 мг флакон №1
Baxter Oncology
759,70 грн
Эндоксан® 1 г порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Baxter Oncology
1443,90 грн
Эндоксан® таблетки, покрытые сахарной оболочкой 50 мг блистер №50
Baxter Oncology
1829,20 грн
Эндоксан® 200 мг порошок для раствора для инъекций 200 мг флакон №10
Baxter Oncology
3438,00 грн
Ощад аптека
Открыто
Закроется через 58 мин
Чернигов, ул. Шевченко, 27
1.2 км
Эндоксан® 500 мг порошок для приготовления инъекционного раствора 500 мг флакон №1
Baxter Oncology
759,70 грн
Эндоксан® 1 г порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Baxter Oncology
1443,90 грн
Эндоксан® таблетки, покрытые сахарной оболочкой 50 мг блистер №50
Baxter Oncology
1829,20 грн
Эндоксан® 200 мг порошок для раствора для инъекций 200 мг флакон №10
Baxter Oncology
3438,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 58 мин
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Эндоксан® 500 мг порошок для приготовления инъекционного раствора 500 мг флакон №1
Baxter Oncology
759,70 грн
Эндоксан® 1 г порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Baxter Oncology
1443,90 грн
Эндоксан® таблетки, покрытые сахарной оболочкой 50 мг блистер №50
Baxter Oncology
1829,20 грн
Эндоксан® 200 мг порошок для раствора для инъекций 200 мг флакон №10
Baxter Oncology
3438,00 грн