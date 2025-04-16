Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 104 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Эндоксан® 1 г порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Baxter Oncology
1449,10 грн
Эндоксан® таблетки, покрытые сахарной оболочкой 50 мг блистер №50
Baxter Oncology
1893,20 грн
Эндоксан® 200 мг порошок для раствора для инъекций 200 мг флакон №10
Baxter Oncology
3437,80 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Эндоксан® 1 г порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Baxter Oncology
1449,10 грн
Эндоксан® таблетки, покрытые сахарной оболочкой 50 мг блистер №50
Baxter Oncology
1893,20 грн
Эндоксан® 200 мг порошок для раствора для инъекций 200 мг флакон №10
Baxter Oncology
3437,80 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Эндоксан® 1 г порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Baxter Oncology
1449,10 грн
Эндоксан® таблетки, покрытые сахарной оболочкой 50 мг блистер №50
Baxter Oncology
1893,20 грн
Эндоксан® 200 мг порошок для раствора для инъекций 200 мг флакон №10
Baxter Oncology
3437,80 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Эндоксан® 1 г порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Baxter Oncology
1449,10 грн
Эндоксан® таблетки, покрытые сахарной оболочкой 50 мг блистер №50
Baxter Oncology
1893,20 грн
Эндоксан® 200 мг порошок для раствора для инъекций 200 мг флакон №10
Baxter Oncology
3437,80 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Эндоксан® 1 г порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Baxter Oncology
1449,10 грн
Эндоксан® таблетки, покрытые сахарной оболочкой 50 мг блистер №50
Baxter Oncology
1893,20 грн
Эндоксан® 200 мг порошок для раствора для инъекций 200 мг флакон №10
Baxter Oncology
3437,80 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Эндоксан® 1 г порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Baxter Oncology
1449,10 грн
Эндоксан® таблетки, покрытые сахарной оболочкой 50 мг блистер №50
Baxter Oncology
1893,20 грн
Эндоксан® 200 мг порошок для раствора для инъекций 200 мг флакон №10
Baxter Oncology
3437,80 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Эндоксан® 500 мг порошок для приготовления инъекционного раствора 500 мг флакон №1
Baxter Oncology
830,19
Экономия при брони: -45,13 грн
Эндоксан® 1 г порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Baxter Oncology
1449,10 грн
Эндоксан® таблетки, покрытые сахарной оболочкой 50 мг блистер №50
Baxter Oncology
1893,20 грн
Эндоксан® 200 мг порошок для раствора для инъекций 200 мг флакон №10
Baxter Oncology
3437,80 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Эндоксан® 1 г порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Baxter Oncology
1449,10 грн
Эндоксан® таблетки, покрытые сахарной оболочкой 50 мг блистер №50
Baxter Oncology
1893,20 грн
Эндоксан® 200 мг порошок для раствора для инъекций 200 мг флакон №10
Baxter Oncology
3437,80 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Эндоксан® 1 г порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Baxter Oncology
1449,10 грн
Эндоксан® таблетки, покрытые сахарной оболочкой 50 мг блистер №50
Baxter Oncology
1893,20 грн
Эндоксан® 200 мг порошок для раствора для инъекций 200 мг флакон №10
Baxter Oncology
3437,80 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Эндоксан® 1 г порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Baxter Oncology
1449,10 грн
Эндоксан® таблетки, покрытые сахарной оболочкой 50 мг блистер №50
Baxter Oncology
1893,20 грн
Эндоксан® 200 мг порошок для раствора для инъекций 200 мг флакон №10
Baxter Oncology
3437,80 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Эндоксан® 1 г порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Baxter Oncology
1449,10 грн
Эндоксан® таблетки, покрытые сахарной оболочкой 50 мг блистер №50
Baxter Oncology
1893,20 грн
Эндоксан® 200 мг порошок для раствора для инъекций 200 мг флакон №10
Baxter Oncology
3437,80 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Эндоксан® 1 г порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Baxter Oncology
1449,10 грн
Эндоксан® таблетки, покрытые сахарной оболочкой 50 мг блистер №50
Baxter Oncology
1893,20 грн
Эндоксан® 200 мг порошок для раствора для инъекций 200 мг флакон №10
Baxter Oncology
3437,80 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Эндоксан® 1 г порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Baxter Oncology
1449,10 грн
Эндоксан® таблетки, покрытые сахарной оболочкой 50 мг блистер №50
Baxter Oncology
1893,20 грн
Эндоксан® 200 мг порошок для раствора для инъекций 200 мг флакон №10
Baxter Oncology
3437,80 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Эндоксан® 1 г порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Baxter Oncology
1449,10 грн
Эндоксан® таблетки, покрытые сахарной оболочкой 50 мг блистер №50
Baxter Oncology
1893,20 грн
Эндоксан® 200 мг порошок для раствора для инъекций 200 мг флакон №10
Baxter Oncology
3437,80 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Эндоксан® 1 г порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Baxter Oncology
1449,10 грн
Эндоксан® таблетки, покрытые сахарной оболочкой 50 мг блистер №50
Baxter Oncology
1893,20 грн
Эндоксан® 200 мг порошок для раствора для инъекций 200 мг флакон №10
Baxter Oncology
3437,80 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Эндоксан® 1 г порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Baxter Oncology
1449,10 грн
Эндоксан® таблетки, покрытые сахарной оболочкой 50 мг блистер №50
Baxter Oncology
1893,20 грн
Эндоксан® 200 мг порошок для раствора для инъекций 200 мг флакон №10
Baxter Oncology
3437,80 грн
Подорожник
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Эндоксан® 1 г порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Baxter Oncology
1449,10 грн
Эндоксан® таблетки, покрытые сахарной оболочкой 50 мг блистер №50
Baxter Oncology
1893,20 грн
Эндоксан® 200 мг порошок для раствора для инъекций 200 мг флакон №10
Baxter Oncology
3437,80 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Эндоксан® 1 г порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Baxter Oncology
1449,10 грн
Эндоксан® таблетки, покрытые сахарной оболочкой 50 мг блистер №50
Baxter Oncology
1893,20 грн
Эндоксан® 200 мг порошок для раствора для инъекций 200 мг флакон №10
Baxter Oncology
3437,80 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
1.8 км
Эндоксан® 1 г порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Baxter Oncology
1449,10 грн
Эндоксан® таблетки, покрытые сахарной оболочкой 50 мг блистер №50
Baxter Oncology
1893,20 грн
Эндоксан® 200 мг порошок для раствора для инъекций 200 мг флакон №10
Baxter Oncology
3437,80 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.1 км
Эндоксан® 1 г порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Baxter Oncology
1449,10 грн
Эндоксан® таблетки, покрытые сахарной оболочкой 50 мг блистер №50
Baxter Oncology
1893,20 грн
Эндоксан® 200 мг порошок для раствора для инъекций 200 мг флакон №10
Baxter Oncology
3437,80 грн