Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 144 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Эндоксан® 1 г порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Baxter Oncology
1591,50 грн
Эндоксан® таблетки, покрытые сахарной оболочкой 50 мг блистер №50
Baxter Oncology
2016,20 грн
Эндоксан® 200 мг порошок для раствора для инъекций 200 мг флакон №10
Baxter Oncology
3437,80 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Эндоксан® 1 г порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Baxter Oncology
1453,00 грн
Эндоксан® 200 мг порошок для раствора для инъекций 200 мг флакон №10
Baxter Oncology
3494,83
Экономия при брони: -59,83 грн
3435,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Эндоксан® 1 г порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Baxter Oncology
1591,50 грн
Эндоксан® таблетки, покрытые сахарной оболочкой 50 мг блистер №50
Baxter Oncology
2016,20 грн
Эндоксан® 200 мг порошок для раствора для инъекций 200 мг флакон №10
Baxter Oncology
3437,80 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Эндоксан® 1 г порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Baxter Oncology
1591,50 грн
Эндоксан® таблетки, покрытые сахарной оболочкой 50 мг блистер №50
Baxter Oncology
2016,20 грн
Эндоксан® 200 мг порошок для раствора для инъекций 200 мг флакон №10
Baxter Oncology
3437,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Эндоксан® 1 г порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Baxter Oncology
1591,50 грн
Эндоксан® таблетки, покрытые сахарной оболочкой 50 мг блистер №50
Baxter Oncology
2016,20 грн
Эндоксан® 200 мг порошок для раствора для инъекций 200 мг флакон №10
Baxter Oncology
3437,80 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Эндоксан® 200 мг порошок для раствора для инъекций 200 мг флакон №1
Baxter Oncology
386,06
Экономия при брони: -25,06 грн
Эндоксан® 500 мг порошок для приготовления инъекционного раствора 500 мг флакон №1
Baxter Oncology
773,95
Экономия при брони: -49,95 грн
Эндоксан® 1 г порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Baxter Oncology
1453,00 грн
Эндоксан® таблетки, покрытые сахарной оболочкой 50 мг блистер №50
Baxter Oncology
1855,00 грн
Эндоксан® 200 мг порошок для раствора для инъекций 200 мг флакон №10
Baxter Oncology
3510,00
Экономия при брони: -283,00 грн
3227,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Эндоксан® 500 мг порошок для приготовления инъекционного раствора 500 мг флакон №1
Baxter Oncology
779,12
Экономия при брони: -55,12 грн
Эндоксан® 1 г порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Baxter Oncology
1591,50 грн
Эндоксан® таблетки, покрытые сахарной оболочкой 50 мг блистер №50
Baxter Oncology
2016,20 грн
Эндоксан® 200 мг порошок для раствора для инъекций 200 мг флакон №10
Baxter Oncology
3437,80 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Эндоксан® 1 г порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Baxter Oncology
1591,50 грн
Эндоксан® таблетки, покрытые сахарной оболочкой 50 мг блистер №50
Baxter Oncology
2016,20 грн
Эндоксан® 200 мг порошок для раствора для инъекций 200 мг флакон №10
Baxter Oncology
3437,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Эндоксан® 1 г порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Baxter Oncology
1591,50 грн
Эндоксан® таблетки, покрытые сахарной оболочкой 50 мг блистер №50
Baxter Oncology
2016,20 грн
Эндоксан® 200 мг порошок для раствора для инъекций 200 мг флакон №10
Baxter Oncology
3437,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Эндоксан® 1 г порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Baxter Oncology
1570,83
Экономия при брони: -85,39 грн
1485,44 грн
Эндоксан® таблетки, покрытые сахарной оболочкой 50 мг блистер №50
Baxter Oncology
2016,20 грн
Эндоксан® 200 мг порошок для раствора для инъекций 200 мг флакон №10
Baxter Oncology
3437,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Эндоксан® 1 г порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Baxter Oncology
1591,50 грн
Эндоксан® таблетки, покрытые сахарной оболочкой 50 мг блистер №50
Baxter Oncology
2016,20 грн
Эндоксан® 200 мг порошок для раствора для инъекций 200 мг флакон №10
Baxter Oncology
3437,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Эндоксан® 1 г порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Baxter Oncology
1591,50 грн
Эндоксан® таблетки, покрытые сахарной оболочкой 50 мг блистер №50
Baxter Oncology
2108,07
Экономия при брони: -97,32 грн
2010,75 грн
Эндоксан® 200 мг порошок для раствора для инъекций 200 мг флакон №10
Baxter Oncology
3228,33 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Эндоксан® 1 г порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Baxter Oncology
1591,50 грн
Эндоксан® таблетки, покрытые сахарной оболочкой 50 мг блистер №50
Baxter Oncology
2016,20 грн
Эндоксан® 200 мг порошок для раствора для инъекций 200 мг флакон №10
Baxter Oncology
3437,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Эндоксан® 1 г порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Baxter Oncology
1591,50 грн
Эндоксан® таблетки, покрытые сахарной оболочкой 50 мг блистер №50
Baxter Oncology
2016,20 грн
Эндоксан® 200 мг порошок для раствора для инъекций 200 мг флакон №10
Baxter Oncology
3437,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Эндоксан® 1 г порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Baxter Oncology
1591,50 грн
Эндоксан® таблетки, покрытые сахарной оболочкой 50 мг блистер №50
Baxter Oncology
2016,20 грн
Эндоксан® 200 мг порошок для раствора для инъекций 200 мг флакон №10
Baxter Oncology
3437,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Эндоксан® 1 г порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Baxter Oncology
1591,50 грн
Эндоксан® таблетки, покрытые сахарной оболочкой 50 мг блистер №50
Baxter Oncology
2016,20 грн
Эндоксан® 200 мг порошок для раствора для инъекций 200 мг флакон №10
Baxter Oncology
3437,80 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Эндоксан® 1 г порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Baxter Oncology
1591,50 грн
Эндоксан® таблетки, покрытые сахарной оболочкой 50 мг блистер №50
Baxter Oncology
2016,20 грн
Эндоксан® 200 мг порошок для раствора для инъекций 200 мг флакон №10
Baxter Oncology
3437,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Эндоксан® 1 г порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Baxter Oncology
1591,50 грн
Эндоксан® таблетки, покрытые сахарной оболочкой 50 мг блистер №50
Baxter Oncology
2016,20 грн
Эндоксан® 200 мг порошок для раствора для инъекций 200 мг флакон №10
Baxter Oncology
3437,80 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
Эндоксан® 1 г порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Baxter Oncology
1591,50 грн
Эндоксан® таблетки, покрытые сахарной оболочкой 50 мг блистер №50
Baxter Oncology
2016,20 грн
Эндоксан® 200 мг порошок для раствора для инъекций 200 мг флакон №10
Baxter Oncology
3437,80 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Центральный, 27
3.1 км
Эндоксан® 1 г порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Baxter Oncology
1591,50 грн
Эндоксан® таблетки, покрытые сахарной оболочкой 50 мг блистер №50
Baxter Oncology
2016,20 грн
Эндоксан® 200 мг порошок для раствора для инъекций 200 мг флакон №10
Baxter Oncology
3437,80 грн