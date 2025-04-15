Днепр (адрес не указан)
Доступно в 155 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Эндоксан® 1 г порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Baxter Oncology
1575,19
Экономия при брони: -106,57 грн
1468,62 грн
Эндоксан® таблетки, покрытые сахарной оболочкой 50 мг блистер №50
Baxter Oncology
1833,32 грн
Эндоксан® 200 мг порошок для раствора для инъекций 200 мг флакон №10
Baxter Oncology
3452,00 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Эндоксан® 1 г порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Baxter Oncology
1455,00 грн
Эндоксан® таблетки, покрытые сахарной оболочкой 50 мг блистер №50
Baxter Oncology
2024,60 грн
Эндоксан® 200 мг порошок для раствора для инъекций 200 мг флакон №10
Baxter Oncology
3452,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Эндоксан® 1 г порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Baxter Oncology
1455,00 грн
Эндоксан® таблетки, покрытые сахарной оболочкой 50 мг блистер №50
Baxter Oncology
2024,60 грн
Эндоксан® 200 мг порошок для раствора для инъекций 200 мг флакон №10
Baxter Oncology
3452,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Эндоксан® 200 мг порошок для раствора для инъекций 200 мг флакон №10
Baxter Oncology
3139,00 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Эндоксан® 1 г порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Baxter Oncology
1506,90
Экономия при брони: -43,10 грн
1463,80 грн
Эндоксан® таблетки, покрытые сахарной оболочкой 50 мг блистер №50
Baxter Oncology
1132,98 грн
Эндоксан® 200 мг порошок для раствора для инъекций 200 мг флакон №10
Baxter Oncology
3452,00 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Эндоксан® 1 г порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Baxter Oncology
1455,00 грн
Эндоксан® таблетки, покрытые сахарной оболочкой 50 мг блистер №50
Baxter Oncology
2024,60 грн
Эндоксан® 200 мг порошок для раствора для инъекций 200 мг флакон №10
Baxter Oncology
3452,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Эндоксан® 1 г порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Baxter Oncology
1455,00 грн
Эндоксан® таблетки, покрытые сахарной оболочкой 50 мг блистер №50
Baxter Oncology
2024,60 грн
Эндоксан® 200 мг порошок для раствора для инъекций 200 мг флакон №10
Baxter Oncology
3452,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Эндоксан® 1 г порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Baxter Oncology
1455,00 грн
Эндоксан® таблетки, покрытые сахарной оболочкой 50 мг блистер №50
Baxter Oncology
2024,60 грн
Эндоксан® 200 мг порошок для раствора для инъекций 200 мг флакон №10
Baxter Oncology
3452,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Эндоксан® 1 г порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Baxter Oncology
1529,73
Экономия при брони: -60,11 грн
1469,62 грн
Эндоксан® таблетки, покрытые сахарной оболочкой 50 мг блистер №50
Baxter Oncology
2024,60 грн
Эндоксан® 200 мг порошок для раствора для инъекций 200 мг флакон №10
Baxter Oncology
3452,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Эндоксан® 1 г порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Baxter Oncology
1455,00 грн
Эндоксан® таблетки, покрытые сахарной оболочкой 50 мг блистер №50
Baxter Oncology
1962,30
Экономия при брони: -117,49 грн
1844,81 грн
Эндоксан® 200 мг порошок для раствора для инъекций 200 мг флакон №10
Baxter Oncology
3452,00 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Эндоксан® 1 г порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Baxter Oncology
1455,00 грн
Эндоксан® таблетки, покрытые сахарной оболочкой 50 мг блистер №50
Baxter Oncology
814,94
Экономия при брони: -47,15 грн
Эндоксан® 200 мг порошок для раствора для инъекций 200 мг флакон №10
Baxter Oncology
3452,00 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Эндоксан® 1 г порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Baxter Oncology
1455,00 грн
Эндоксан® таблетки, покрытые сахарной оболочкой 50 мг блистер №50
Baxter Oncology
2024,60 грн
Эндоксан® 200 мг порошок для раствора для инъекций 200 мг флакон №10
Baxter Oncology
3452,00 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Эндоксан® 1 г порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Baxter Oncology
1455,00 грн
Эндоксан® таблетки, покрытые сахарной оболочкой 50 мг блистер №50
Baxter Oncology
1549,65
Экономия при брони: -62,86 грн
1486,79 грн
Эндоксан® 200 мг порошок для раствора для инъекций 200 мг флакон №10
Baxter Oncology
3452,00 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Эндоксан® 1 г порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Baxter Oncology
1455,00 грн
Эндоксан® таблетки, покрытые сахарной оболочкой 50 мг блистер №50
Baxter Oncology
2024,60 грн
Эндоксан® 200 мг порошок для раствора для инъекций 200 мг флакон №10
Baxter Oncology
3452,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Эндоксан® 1 г порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Baxter Oncology
1455,00 грн
Эндоксан® таблетки, покрытые сахарной оболочкой 50 мг блистер №50
Baxter Oncology
2024,60 грн
Эндоксан® 200 мг порошок для раствора для инъекций 200 мг флакон №10
Baxter Oncology
3452,00 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Эндоксан® 1 г порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Baxter Oncology
1455,00 грн
Эндоксан® таблетки, покрытые сахарной оболочкой 50 мг блистер №50
Baxter Oncology
2024,60 грн
Эндоксан® 200 мг порошок для раствора для инъекций 200 мг флакон №10
Baxter Oncology
3452,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Эндоксан® 1 г порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Baxter Oncology
1455,00 грн
Эндоксан® таблетки, покрытые сахарной оболочкой 50 мг блистер №50
Baxter Oncology
1963,79
Экономия при брони: -115,99 грн
1847,80 грн
Эндоксан® 200 мг порошок для раствора для инъекций 200 мг флакон №10
Baxter Oncology
3452,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 4
3.8 км
Эндоксан® таблетки, покрытые сахарной оболочкой 50 мг блистер №50
Baxter Oncology
1779,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Эндоксан® 1 г порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Baxter Oncology
1455,00 грн
Эндоксан® таблетки, покрытые сахарной оболочкой 50 мг блистер №50
Baxter Oncology
2024,60 грн
Эндоксан® 200 мг порошок для раствора для инъекций 200 мг флакон №10
Baxter Oncology
3452,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
4.0 км
Эндоксан® 1 г порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Baxter Oncology
1455,00 грн
Эндоксан® таблетки, покрытые сахарной оболочкой 50 мг блистер №50
Baxter Oncology
1012,40 грн
Эндоксан® 200 мг порошок для раствора для инъекций 200 мг флакон №10
Baxter Oncology
3452,00 грн