Киев (адрес не указан)
Доступно в 321 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Эндоксан® 500 мг порошок для приготовления инъекционного раствора 500 мг флакон №1
Baxter Oncology
Эндоксан® 1 г порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Baxter Oncology
1447,36 грн
Эндоксан® таблетки, покрытые сахарной оболочкой 50 мг блистер №50
Baxter Oncology
2027,90 грн
Эндоксан® 200 мг порошок для раствора для инъекций 200 мг флакон №10
Baxter Oncology
3500,00 грн
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Эндоксан® 500 мг порошок для приготовления инъекционного раствора 500 мг флакон №1
Baxter Oncology
Эндоксан® 1 г порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Baxter Oncology
1472,06 грн
Эндоксан® таблетки, покрытые сахарной оболочкой 50 мг блистер №50
Baxter Oncology
1851,40 грн
Эндоксан® 200 мг порошок для раствора для инъекций 200 мг флакон №10
Baxter Oncology
3447,00 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Эндоксан® 500 мг порошок для приготовления инъекционного раствора 500 мг флакон №1
Baxter Oncology
838,10 грн
Эндоксан® 1 г порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Baxter Oncology
1598,70 грн
Эндоксан® таблетки, покрытые сахарной оболочкой 50 мг блистер №50
Baxter Oncology
2025,40 грн
Эндоксан® 200 мг порошок для раствора для инъекций 200 мг флакон №10
Baxter Oncology
3453,60 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Эндоксан® 500 мг порошок для приготовления инъекционного раствора 500 мг флакон №1
Baxter Oncology
838,10 грн
Эндоксан® 1 г порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Baxter Oncology
1598,70 грн
Эндоксан® таблетки, покрытые сахарной оболочкой 50 мг блистер №50
Baxter Oncology
2025,40 грн
Эндоксан® 200 мг порошок для раствора для инъекций 200 мг флакон №10
Baxter Oncology
3453,60 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Эндоксан® 1 г порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Baxter Oncology
1480,46 грн
Эндоксан® таблетки, покрытые сахарной оболочкой 50 мг блистер №50
Baxter Oncology
1828,80 грн
Эндоксан® 200 мг порошок для раствора для инъекций 200 мг флакон №10
Baxter Oncology
3577,00 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Эндоксан® 500 мг порошок для приготовления инъекционного раствора 500 мг флакон №1
Baxter Oncology
838,10 грн
Эндоксан® 1 г порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Baxter Oncology
1598,70 грн
Эндоксан® таблетки, покрытые сахарной оболочкой 50 мг блистер №50
Baxter Oncology
2025,40 грн
Эндоксан® 200 мг порошок для раствора для инъекций 200 мг флакон №10
Baxter Oncology
3687,22
Экономия при брони: -234,57 грн
3452,65 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Эндоксан® 500 мг порошок для приготовления инъекционного раствора 500 мг флакон №1
Baxter Oncology
838,10 грн
Эндоксан® 1 г порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Baxter Oncology
1598,70 грн
Эндоксан® таблетки, покрытые сахарной оболочкой 50 мг блистер №50
Baxter Oncology
2025,40 грн
Эндоксан® 200 мг порошок для раствора для инъекций 200 мг флакон №10
Baxter Oncology
3453,60 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Эндоксан® 500 мг порошок для приготовления инъекционного раствора 500 мг флакон №1
Baxter Oncology
838,10 грн
Эндоксан® 1 г порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Baxter Oncology
1598,70 грн
Эндоксан® таблетки, покрытые сахарной оболочкой 50 мг блистер №50
Baxter Oncology
2025,40 грн
Эндоксан® 200 мг порошок для раствора для инъекций 200 мг флакон №10
Baxter Oncology
3453,60 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Эндоксан® 500 мг порошок для приготовления инъекционного раствора 500 мг флакон №1
Baxter Oncology
838,10 грн
Эндоксан® 1 г порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Baxter Oncology
1598,70 грн
Эндоксан® таблетки, покрытые сахарной оболочкой 50 мг блистер №50
Baxter Oncology
2025,40 грн
Эндоксан® 200 мг порошок для раствора для инъекций 200 мг флакон №10
Baxter Oncology
3453,60 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Эндоксан® 500 мг порошок для приготовления инъекционного раствора 500 мг флакон №1
Baxter Oncology
838,10 грн
Эндоксан® 1 г порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Baxter Oncology
1598,70 грн
Эндоксан® таблетки, покрытые сахарной оболочкой 50 мг блистер №50
Baxter Oncology
2025,40 грн
Эндоксан® 200 мг порошок для раствора для инъекций 200 мг флакон №10
Baxter Oncology
3453,60 грн
Подорожник
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Эндоксан® таблетки, покрытые сахарной оболочкой 50 мг блистер №50
Baxter Oncology
1490,24
Экономия при брони: -13,84 грн
1476,40 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Эндоксан® 500 мг порошок для приготовления инъекционного раствора 500 мг флакон №1
Baxter Oncology
838,10 грн
Эндоксан® 1 г порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Baxter Oncology
1538,43
Экономия при брони: -70,80 грн
1467,63 грн
Эндоксан® таблетки, покрытые сахарной оболочкой 50 мг блистер №50
Baxter Oncology
1535,30
Экономия при брони: -74,59 грн
1460,70 грн
Эндоксан® 200 мг порошок для раствора для инъекций 200 мг флакон №10
Baxter Oncology
359,73
Экономия при брони: -16,56 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Эндоксан® 500 мг порошок для приготовления инъекционного раствора 500 мг флакон №1
Baxter Oncology
838,10 грн
Эндоксан® 1 г порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Baxter Oncology
1598,70 грн
Эндоксан® таблетки, покрытые сахарной оболочкой 50 мг блистер №50
Baxter Oncology
2025,40 грн
Эндоксан® 200 мг порошок для раствора для инъекций 200 мг флакон №10
Baxter Oncology
3453,60 грн
Подорожник
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Эндоксан® 500 мг порошок для приготовления инъекционного раствора 500 мг флакон №1
Baxter Oncology
838,10 грн
Эндоксан® 1 г порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Baxter Oncology
1598,70 грн
Эндоксан® таблетки, покрытые сахарной оболочкой 50 мг блистер №50
Baxter Oncology
2025,40 грн
Эндоксан® 200 мг порошок для раствора для инъекций 200 мг флакон №10
Baxter Oncology
3453,60 грн
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Эндоксан® 500 мг порошок для приготовления инъекционного раствора 500 мг флакон №1
Baxter Oncology
838,10 грн
Эндоксан® 1 г порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Baxter Oncology
1598,70 грн
Эндоксан® таблетки, покрытые сахарной оболочкой 50 мг блистер №50
Baxter Oncology
2025,40 грн
Эндоксан® 200 мг порошок для раствора для инъекций 200 мг флакон №10
Baxter Oncology
3453,60 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Эндоксан® 500 мг порошок для приготовления инъекционного раствора 500 мг флакон №1
Baxter Oncology
838,10 грн
Эндоксан® 1 г порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Baxter Oncology
1598,70 грн
Эндоксан® таблетки, покрытые сахарной оболочкой 50 мг блистер №50
Baxter Oncology
2025,40 грн
Эндоксан® 200 мг порошок для раствора для инъекций 200 мг флакон №10
Baxter Oncology
3453,60 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
Эндоксан® 500 мг порошок для приготовления инъекционного раствора 500 мг флакон №1
Baxter Oncology
838,10 грн
Эндоксан® 1 г порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Baxter Oncology
1598,70 грн
Эндоксан® таблетки, покрытые сахарной оболочкой 50 мг блистер №50
Baxter Oncology
2025,40 грн
Эндоксан® 200 мг порошок для раствора для инъекций 200 мг флакон №10
Baxter Oncology
3453,60 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
Эндоксан® 500 мг порошок для приготовления инъекционного раствора 500 мг флакон №1
Baxter Oncology
838,10 грн
Эндоксан® 1 г порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Baxter Oncology
1598,70 грн
Эндоксан® таблетки, покрытые сахарной оболочкой 50 мг блистер №50
Baxter Oncology
2025,40 грн
Эндоксан® 200 мг порошок для раствора для инъекций 200 мг флакон №10
Baxter Oncology
1127,94
Экономия при брони: -68,27 грн
1059,67 грн
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 31
1.9 км
Эндоксан® 500 мг порошок для приготовления инъекционного раствора 500 мг флакон №1
Baxter Oncology
838,10 грн
Эндоксан® 1 г порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Baxter Oncology
1598,70 грн
Эндоксан® таблетки, покрытые сахарной оболочкой 50 мг блистер №50
Baxter Oncology
2025,40 грн
Эндоксан® 200 мг порошок для раствора для инъекций 200 мг флакон №10
Baxter Oncology
3453,60 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Саксаганского, 117
2.0 км
Эндоксан® 500 мг порошок для приготовления инъекционного раствора 500 мг флакон №1
Baxter Oncology
838,10 грн
Эндоксан® 1 г порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Baxter Oncology
1598,70 грн
Эндоксан® таблетки, покрытые сахарной оболочкой 50 мг блистер №50
Baxter Oncology
2073,82
Экономия при брони: -66,64 грн
2007,18 грн
Эндоксан® 200 мг порошок для раствора для инъекций 200 мг флакон №10
Baxter Oncology
3453,60 грн