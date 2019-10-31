Аугментин (BD) (Augmentin (BD)) (526683) - инструкция по применению ATC-классификация
Аугментин инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующие вещества: амоксициллин и клавулановая кислота;
1 таблетка содержит амоксициллина (в форме амоксициллина тригидрата) 875 мг, клавулановой кислоты (в форме калия клавуланата) 125 мг;
вспомогательные вещества: магния стеарат, натрия крахмалгликолят (тип А), кремния диоксид коллоидный безводный, целлюлоза микрокристаллическая, диметикон;
оболочка таблетки: титана диоксид (Е 171), гипромеллоза (5 cps), гипромеллоза (15 cps), макрогол 4000, макрогол 6000.
Лекарственная форма
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой.
Основные физико-химические свойства: таблетки в форме капсулы белого или белого с оттенком цвета, покрытые пленочной оболочкой, с линией разлома с одной стороны и монограммами А С с обеих сторон.
Фармакотерапевтическая группа
Антибактериальные средства для системного применения. β-лактамные антибиотики, пенициллины. Комбинации пенициллинов с ингибиторами β-лактамазы.
Код АТС J01C R02.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика
Механизм действия
Амоксициллин является полусинтетическим пенициллином (β-лактамным антибиотиком), который ингибирует один или несколько ферментов (которые часто называют пенициллинсвязывающими белками, ПСБ) в процессе биосинтетического метаболизма бактериального пептидогликана, являющегося неотъемлемым структурным компонентом клеточной стенки бактерий. Ингибирование синтеза пептидогликана приводит к ослаблению клеточной стенки, следствием чего является лизис и гибель клеток.
Амоксициллин чувствителен к расщеплению β-лактамазами, продуцируемыми резистентными бактериями, следовательно, спектр активности амоксициллина в качестве монотерапии не включает микроорганизмы, продуцирующие эти ферменты.
Клавулановая кислота является β-лактамом, структурно родственным с пенициллинами. Она отключает некоторые ферменты β-лактамазы, тем самым предотвращая инактивацию амоксициллина. Клавулановая кислота в виде монотерапии не оказывает клинически полезного антибактериального эффекта.
Соотношение ФК/ФД
Время сохранения концентрации лекарственного средства, которая превышает минимальную ингибирующую концентрацию (В >MИК), считается основным фактором, определяющим эффективность амоксициллина.
Механизмы резистентности
Существуют два основных механизма резистентности к амоксициллину/клавулановой кислоте:
- инактивация бактериальными β-лактамазами, которые сами по себе не ингибируются клавулановой кислотой, включая классы B, C и D;
- преобразование ПСБ, что уменьшает сродство антибактериального препарата к мишени.
Непроницаемость бактерий или механизм эфлюксного насоса может вызвать резистентность бактерий или способствовать ей, в частности, у грамотрицательных бактерий.
Контрольные точки
Контрольные точки МИК для амоксициллина/клавулановой кислоты, установленные Европейским комитетом по определению антимикробной чувствительности (EUCAST)
|Микроорганизмы
|Контрольные точки чувствительности (мкг/мл)
|Чувствительные
|Умеренно чувствительные
|Резистентные
|Haemophilus influenzae1
|≤1
|-
|1
|Moraxella catarrhalis1
|≤1
|-
|1
|Staphylococcus aureus 2
|≤2
|-
|2
|Коагулазоотрицательные стафилококки 2
|≤ 0,25
|0,25
|Enterococcus1
|≤4
|8
|8
|Streptococcus A, B, C, G5
|≤ 0,25
|-
|0,25
|Streptococcus pneumoniae3
|≤ 0,5
|1–2
|2
|Энтеробактерии 1, 4
|-
|-
|8
|Грамотрицательные анаэробные бактерии 1
|≤4
|8
|8
|Грамположительные анаэробные бактерии 1
|≤4
|8
|8
|Контрольные точки, которые не касаются отдельных видов1
|≤2
|4–8
|8
|1 Сообщенные значения для концентраций амоксициллина. С целью исследования чувствительности концентрация клавулановой кислоты установлена в значении 2 мг/л.
2 Сообщенные значения для концентраций оксациллина.
3 Контрольные точки рассчитаны из контрольных точек для ампициллина.
4 Контрольная точка резистентности R > 8 мг/л означает, что все штаммы с механизмами резистентности заявлены, как резистентные.
5 Контрольные точки рассчитаны из контрольных точек для бензилпенициллина.
Распространенность резистентности может изменяться географически и со временем для отдельных видов, поэтому желательно иметь местную информацию о чувствительности, особенно при лечении тяжелых инфекций. При необходимости нужно экспертное заключение, если местная распространенность резистентности такова, что польза препарата, по крайней мере при некоторых типах инфекций, вызывает сомнения.
|Обычно чувствительные виды
|Грамположительные аэробы: Enterococcus faecalis, Gardnerella vaginalis, Staphylococcus aureus (чутливий до метициліну)£, коагулазоотрицательный стафилококк (чувствительный к метициллину), Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneumoniae1, Streptococcus pyogenes и другие β-гемолитические стрептококки, группа Streptococcus viridans.
Грамотрицательные аэробы: Capnocytophaga spp., Eikenella corrodens, Haemophilus influenzae2, Moraxella catarrhalis, Pasteurella multocida.
Анаэробы: Bacteroides fragilis, Fusobacterium nucleatum, Prevotella spp.
|Виды, для которых развитие резистентности может быть проблемой
|Грампложительные аэробы: Enterococcus faecium$.
Грамотрицательные аэробы: Escherichia coli, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris.
|Естественно резистентные микроорганизмы
|Грамотрицательные аэробы: Acinetobacter sp., Citrobacter freundii, Enterobacter sp., Legionella pneumophila, Morganella morganii, Providencia spp., Pseudomonas sp., Serratia sp., Stenotrophomonas maltophilia.
Другие микроорганизмы:
Chlamydophila pneumoniae, Chlamydophila psittaci, Coxiella burnetti, Mycoplasma pneumoniae.
|$ Естественная умеренная чувствительность при отсутствии приобретенного механизма резистентности. £ Все стафилококки, резистентные к метициллину, являются резистентными к амоксициллину/клавулановой кислоте.
1 Для лечения пациентов, у которых заболевание вызвано Streptococcus pneumoniae, резистентным к пенициллину, не следует применять эту лекарственную форму амоксициллина/клавулановой кислоты (см. разделы «Способ применения и дозы» и «Особенности применения».
2 Штаммы со сниженной чувствительностью были зарегистрированы в некоторых странах ЕС с частотой выше 10%.
Фармакокинетика
Абсорбция. Амоксициллин и клавулановая кислота полностью диссоциируют в водном растворе при физиологическом уровне рН. Оба компонента быстро и хорошо абсорбируются при пероральном приеме. Биодоступность амоксициллина и клавулановой кислоты составляет примерно 70% при пероральном приеме. Профили обоих компонентов в плазме идентичны, а время достижения максимальной концентрации в плазме (Tmax) для каждого компонента составляет примерно один час.
Концентрации амоксициллина и клавулановой кислоты в сыворотке, которые достигаются при приеме комбинации амоксициллина/клавулановой кислоты, идентичны тем, которые достигаются при пероральном приеме эквивалентных доз амоксициллина или клавулановой кислоты отдельно.
Распределение. Около 25% общего объема клавулановой кислоты в плазме и 18% общего препарата в плазме связывается с белками. Объем распределения составляет около 0,3–0,4 л/кг для амоксициллина и около 0,2 л/кг для клавулановой кислоты.
После введения амоксициллин и клавулановая кислота были обнаружены в желчном пузыре, брюшине, коже, жировой ткани, мышечной ткани, синовиальной и перитонеальной жидкости, желчи и гное. Амоксициллин не распределяется в достаточной степени в спинномозговой жидкости.
Исследования на животных не выявили никаких доказательств значительной задержки веществ, производных любого компонента препарата в тканях организма. Амоксициллин, как и большинство пенициллинов, может быть обнаружен в грудном молоке. Незначительное количество клавулановой кислоты также может быть обнаружено в грудном молоке (см. раздел «Применение в период беременности или кормления грудью»).
Было обнаружено, что как амоксициллин, так и клавулановая кислота проникают через плацентарный барьер (см. раздел «Применение в период беременности или кормления грудью»).
Биотрансформация. Амоксициллин частично выводится с мочой в виде неактивной пеницилойной кислоты в количествах, эквивалентных 10–25% начальной дозы. Клавулановая кислота в значительной степени метаболизируется в организме человека и выводится с мочой и калом и в виде двуокиси углерода с выдыхаемым воздухом.
Выведение. Основным путем выведения амоксициллина является почки, тогда как клавулановая кислота выводится как почками, так и путем воздействия внепочечных механизмов.
У здоровых добровольцев средний период полувыведения амоксициллина/клавулановой кислоты составляет примерно один час, а средний общий клиренс — около 25 л/ч. Различные исследования показали, что выделение с мочой составляет 50–85% для амоксициллина и 27–60% для клавулановой кислоты в течение 24-часового периода. Наибольшее количество клавулановой кислоты выводится в течение первых 2 часов после приема.
Одновременное применение пробенецида замедляет выведение амоксициллина, но не задерживает почечную экскрецию клавулановой кислоты (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).
Возраст. Период полувыведения препарата является идентичным для детей от 3 месяцев до 2 лет, детей старшего возраста и взрослых. Поскольку пациенты пожилого возраста более склонны к снижению функции почек, дозу следует выбирать с осторожностью, рекомендуется также контроль функции почек.
Нарушение функции почек. Общий сывороточный клиренс амоксициллина/клавулановой кислоты пропорционально уменьшается со снижением функции почек. Снижение клиренса препарата более выражено для амоксициллина, чем для клавулановой кислоты, поскольку большая часть амоксициллина выводится почками. При почечной недостаточности дозировка должна предотвращать избыточную кумуляцию амоксициллина, в то же время сохраняя достаточные уровни клавулановой кислоты (см. раздел «Способ применения и дозы»).
Нарушение функции печени. Пациентам с печеночной недостаточностью рекомендуется осторожное применение препарата и регулярный контроль функции печени.
Показания
Лечение у взрослых и детей бактериальных инфекций, вызванных чувствительными к Аугментину микроорганизмами:
- острый бактериальный синусит (подтвержденный);
- острый средний отит;
- подтвержденное обострение хронического бронхита;
- внебольничная пневмония;
- циститы;
- пиелонефриты;
- инфекции кожи и мягких тканей, в т. ч. целлюлит, укусы животных, тяжелые одонтогенные абсцессы с распространенным целлюлитом;
- инфекции костей и суставов, в т. ч. остеомиелиты.
При назначении антибактериальных препаратов следует руководствоваться правилами их надлежащего применения.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата, к любым антибактериальным средствам группы пенициллина.
Наличие в анамнезе тяжелых реакций гиперчувствительности (в т.ч. анафилаксии), связанных с применением других β-лактамных агентов (в т. ч. цефалоспоринов, карбапенемов или монобактамов).
Наличие в анамнезе желтухи или дисфункции печени, связанных с применением амоксициллина/клавуланата.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Антикоагулянты для перорального применения
Антикоагулянты для перорального применения и антибиотики пенициллинового ряда широко используются на практике без сообщений о взаимодействии. Однако описаны случаи увеличения международного нормализованного отношения у пациентов, которые принимали аценокумарол или варфарин и которым был назначен курс лечения амоксициллином. Если необходим одновременный прием препаратов, следует тщательно контролировать протромбиновый индекс, или международное нормализованное отношение, при добавлении или прекращении приема амоксициллина. Кроме того, может потребоваться коррекция дозы антикоагулянтов для перорального применения (см. разделы «Особенности применения» и «Побочные реакции»).
Метотрексат
Пенициллины могут снижать выведение метотрексата, что вызывает потенциальное увеличение токсичности.
Пробенецид
Одновременное применение пробенецида не рекомендуется. Пробенецид уменьшает почечную канальцевую секрецию амоксициллина. Одновременное применение пробенецида может привести к увеличению уровня и продолжительности нахождения амоксициллина (но не клавулановой кислоты) в крови.
Микофенолата мофетил
У больных, которые лечатся микофенолатом мофетилом, после начала применения перорального амоксициллина с клавулановой кислотой может уменьшиться предозовая концентрация активного метаболита — микофеноловой — примерно на 50%. Это изменение предозового уровня может не полностью соответствовать изменению общей экспозиции микофеноловой кислоты. Таким образом, изменение дозировки микофенолата мофетила обычно не требуется, если нет клинического подтверждения дисфункции трансплантата. Однако тщательное наблюдение необходимо в течение одновременного применения и в течение некоторого времени после антибиотикотерапии.
Особенности применения
Перед началом терапии амоксициллином/клавулановой кислотой следует тщательно собрать информацию о предыдущих реакциях гиперчувствительности на пенициллины, цефалоспорины или другие β-лактамные препараты (см. разделы «Противопоказания» и «Побочные реакции»).
Сообщалось о серьезных и в отдельных случаях летальных реакциях повышенной чувствительности (включая анафилактические реакции и кожные побочные реакции) у пациентов, получавших лечение пенициллином. Такие реакции более вероятны у больных с повышенной чувствительностью к пенициллину в анамнезе и пациентов с атопическим заболеваниями. При появлении аллергической реакции следует прекратить применение амоксициллина/клавулановой кислоты и начать соответствующую альтернативную терапию.
Если доказано, что инфекция вызвана микроорганизмом (звеньями), чувствительным (-и) к амоксициллину, следует рассмотреть переход от амоксициллина/клавулановой кислоты к амоксициллину в соответствии с общепринятыми установками.
Данную лекарственную форму Аугментина не следует применять при наличии высокого риска того, что возможные возбудители заболевания имеют пониженную чувствительность или резистентность к β-лактамным препаратам, которая не опосредована β-лактамазами, чувствительными к ингибированию клавулановой кислотой. Для лечения пациентов, у которых заболевание вызвано Streptococcus pneumoniae, резистентным к пенициллину, не следует использовать эту лекарственную форму.
У пациентов с нарушением функции почек и у пациентов, принимающих высокие дозы препарата, возможно возникновение судорог (см. раздел «Побочные реакции»).
Следует избегать применения амоксициллина/клавулановой кислоты при подозрении на инфекционный мононуклеоз, поскольку в этом случае с применением амоксициллина было связано возникновение кореподобной сыпи.
Одновременный прием аллопуринола во время лечения амоксициллином повышает вероятность возникновения аллергических реакций со стороны кожи.
Длительное применение в отдельных случаях может привести к чрезмерному размножению микроорганизмов, нечувствительных к препарату.
Возникновение в начале лечения лихорадочной генерализованной эритемы, связанной с образованием пустул, может быть симптомом острого генерализованного экзантематозного пустулеза (ОГЭП) (см. раздел «Побочные реакции»). Такая реакция требует отмены Аугментина и является противопоказанием для дальнейшего применения амоксициллина.
Следует с осторожностью применять амоксициллин/клавулановую кислоту пациентам с нарушением функции печени (см. разделы «Способ применения и дозы», «Противопоказания» и «Побочные реакции»).
Сообщалось об осложнениях со стороны печени преимущественно у мужчин и пожилых пациентов, которые могут быть связаны с длительным лечением. О таких осложнениях у детей сообщалось очень редко. Во всех группах пациентов симптомы, как правило, возникают во время или вскоре после лечения, однако в отдельных случаях могут появиться только через несколько недель после окончания лечения. Такие явления, как правило, обратимы. Осложнения со стороны печени могут быть тяжелыми, в редких случаях — летальными. Такие явления почти всегда наблюдались у пациентов с тяжелым основным заболеванием или у тех, кто одновременно принимал препараты, применение которых, как известно, может привести к осложнениям со стороны печени (см. раздел «Побочные реакции»).
При применении почти всех антибактериальных препаратов, включая амоксициллин, сообщалось про антибиотикоассоциированный колит, степень тяжести которого может варьировать от легкого до опасного для жизни (см. раздел «Побочные реакции»). Поэтому важно учитывать этот диагноз у пациентов с имеющейся диареей во время или после приема любых лекарств. При появлении антибиотикоассоциированного колита следует немедленно прекратить применение Аугментина, обратиться за помощью и начать соответствующее лечение. Применение противоперистальтических препаратов в таком случае противопоказано.
При длительной терапии рекомендуется периодическая оценка функций систем органов, в том числе функции почек, печени и кроветворения.
У пациентов, принимавших амоксициллин/клавулановую кислоту, в редких случаях сообщалось о продлении протромбинового индекса. При одновременном назначении антикоагулянтов следует осуществлять соответствующий контроль. Для поддержания желаемого уровня антикоагуляции может потребоваться коррекция дозы антикоагулянтов для перорального применения (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий» и «Побочные реакции»).
Пациентам с нарушением функции почек следует скорректировать дозу в зависимости от степени нарушения (см. раздел «Способ применения и дозы»).
У пациентов со сниженным диурезом очень редко наблюдалась кристаллурия, преимущественно при парентеральной терапии. Во время приема высоких доз амоксициллина следует поддерживать достаточное потребление жидкости и диурез с целью снижения вероятности кристаллурии, связанной с приемом амоксициллина. У пациентов с катетеризацией мочевого пузыря следует регулярно проверять проходимость катетеров (см. раздел «Передозировка»).
Во время лечения амоксициллином следует применять ферментативные методы определения глюкооксидазы при исследовании на наличие глюкозы в моче, поскольку при применении неферментативных методов существует вероятность получения ложноположительных результатов.
Наличие клавулановой кислоты в препарате Аугментин может привести к неспецифическому связыванию IgG и альбумина на мембранах эритроцитов, что может привести к ложноположительным результатам пробы Кумбса.
Сообщалось о положительных результатах ферментного иммуноанализа с использованием Platеlia Aspergillus производства Bio-Rad Laboratories у пациентов, принимавших амоксициллин/клавулановую кислоту и у которых впоследствии было признано отсутствие инфекции Aspergillus. Сообщалось о перекрестных реакциях с полисахаридами и полифуранозами non-Aspergillus при проведении иммуноферментного анализа с использованием Рlatelia Aspergillus производства Bio-Rad Laboratories. Поэтому положительные результаты анализов у пациентов, получающих лечение амоксициллином/клавулановой кислотой, следует интерпретировать с осторожностью и подтверждать другими диагностическими методами.
Способ применения и дозы
Дозировка выражена в пересчете на содержание амоксициллина/клавулановой кислоты, за исключением случаев, когда дозировка выражена в пересчете на отдельный компонент.
При выборе дозировки Аугментина для лечения отдельной инфекции следует учитывать:
- вероятных возбудителей заболевания и их возможную чувствительность к антибактериальным препаратам (см. раздел «Особенности применения»);
- степень тяжести и локализацию инфекции;
- возраст, массу тела и почечную функцию пациента, как указано ниже.
В случае необходимости следует рассмотреть возможность применения альтернативных форм выпуска Аугментина (то есть, обеспечивающих высокие дозы амоксициллина и/или различные соотношения содержания амоксициллина и клавулановой кислоты) (см. разделы «Особенности применения» и «Фармакодинамика»).
Для взрослых и детей с массой тела ≥ 40 кг общая суточная доза составляет 1750 мг амоксициллина/250 мг клавулановой кислоты (2 таблетки), суточную дозу делят на 2 приема. Для детей с массой тела < 40 кг максимальная суточная доза составляет 1000–2800 мг амоксициллина/143–400 мг клавулановой кислоты при назначении, как указано ниже.
Если для лечения нужно назначать большие дозы амоксициллина, следует применять другие формы Аугментина, чтобы избежать назначения лишних высоких доз клавулановой кислоты (см. разделы «Особенности применения» и «Фармакодинамика»).
Продолжительность лечения определяют по клиническому ответу пациента на лечение. Некоторые инфекции (например остеомиелит) требуют длительного лечения. Лечение не должно продолжаться более 14 дней без пересмотра (см. раздел «Особенности применения» относительно длительной терапии).
Взрослые и дети с массой тела ≥ 40 кг
Рекомендуемая стандартная доза (для всех показаний): 875 мг/125 мг 2 раза в сутки.
Дети с массой тела от 25 до 40 кг
Лечение может проводиться Аугментином в форме таблеток или суспензии.
Рекомендуемые дозы:
- 25 мг/3,6 мг/кг/сутки до 45 мг/6,4 мг/кг/сутки, разделенная на 2 приема;
- для лечения некоторых инфекций (таких как средний отит, синусит и инфекции нижних дыхательных путей) можно применять до 70 мг/10 мг/кг/сутки, разделенную на 2 приема.
Поскольку таблетку нельзя делить, детям с массой тела менее 25 кг, эту форму Аугментина не назначают.
В таблице ниже указана доза в мг/кг массы тела, которую получает ребенок с массой тела 25 — 40 кг при применении одной таблетки Аугментина 875/125 мг.
|Масса тела (кг)
|40
|35
|30
|25
|Рекомендованная разовая доза (мг/кг массы тела)
(см. выше)
|Количество амоксициллина (мг/кг массы тела) при приеме разовой дозы, которая составляет 1 таблетку Аугментина 875/125 мг
|21,9
|25,0
|29,2
|35,0
|12,5–22,5
(не выше 35)
|Количество клавулановой кислоты (мг/кг массы тела) при приеме разовой дозы, которая составляет 1 таблетку Аугментина 875/125 мг
|3,1
|3,6
|4,2
|5,0
|1,8–3,2
(не выше 5)
Детям с массой тела менее 25 кг желательно назначать лечение препаратом Аугментин в форме суспензии.
Отсутствуют клинические данные по применению доз лекарственных форм Аугментина 7:1, превышающих 45 мг/6,4 мг/кг массы тела в сутки, детям в возрасте до 2 лет.
Отсутствуют клинические данные по применению лекарственных форм Аугментина 7:1 детям до 2 месяцев. Поэтому рекомендации относительно дозирования для этой группы пациентов отсутствуют.
Больные пожилого возраста
Коррекция дозы не требуется.
Дозирование при нарушении функции почек
Пациентам с клиренсом креатинина (CrCl) 30 мл/мин коррекция дозы не требуется. Пациентам с клиренсом креатинина менее 30 мл/мин рекомендуется применение лекарственных форм Аугментина с соотношением амоксициллина и клавулановой кислоты 7:1, поскольку отсутствуют рекомендации по коррекции дозы.
Дозирование при нарушении функции печени.
Применяют с осторожностью, необходимо контролировать функцию печени через регулярные промежутки времени (см. разделы «Противопоказания» и «Особенности применения»).
Способ применения
Препарат предназначен для перорального применения.
Таблетку следует глотать целиком, не разжевывая. Если необходимо, таблетку можно разломить пополам и проглотить половинки, не разжевывая.
Препарат Должны принимать во время еды, чтобы свести к минимуму потенциальную желудочно-кишечную непереносимость.
Терапию можно начать с парентерального введения, согласно инструкции по применению инъекционной формы Аугментина, и продолжить пероральными формами.
Дети
Препарат в этом дозировке и лекарственной форме не рекомендуется для лечения детей с массой тела менее 25 кг.
Побочные реакции
Наиболее часто сообщалось о таких побочных реакциях на препарат, как диарея, тошнота и рвота.
Перечень нежелательных реакций на препарат, известных из клинических исследований Аугментина и пострегистрационного наблюдения и классифицированных по системно-органным классам MedDRA, указан ниже.
Применяется такая классификация частоты возникновения побочных эффектов:
очень часто ≥ 1/10;
часто ≥ 1/100 и < 1/10;
нечасто ≥ 1/1000 и < 1/100;
редко ≥ 1/10000 и < 1/1000;
очень редко < 1/10000;
неизвестно (частоту невозможно оценить по имеющимся данным).
Инфекции и инвазии.
Часто: кандидоз кожи и слизистых оболочек.
Неизвестно: чрезмерное размножение микроорганизмов, нечувствительных к препарату.
Расстройства со стороны кроветворной и лимфатической системы.
Редко: обратимая лейкопения (включая нейтропению) и тромбоцитопения.
Неизвестно: обратимый агранулоцитоз и гемолитическая анемия увеличение времени кровотечения и протромбинового индекса1.
Расстройства со стороны иммунной системы10.
Неизвестно: ангионевротический отек, анафилаксия, синдром, подобный сывороточной болезни, аллергический васкулит.
Расстройства со стороны нервной системы.
Нечасто: головокружение, головная боль.
Неизвестно: обратимая гиперактивность и судороги2.
Неизвестно: асептический менингит.
Расстройства со стороны желудочно-кишечного тракта.
Очень часто: диарея.
Часто: тошнота3, рвота.
Нечасто: расстройства желудка.
Неизвестно: антибиотикоассоциированный колит4, черный волосатый язык.
Гепатобилиарные расстройства.
Нечасто: повышение уровня АсАТ и/или АлАТ5.
Неизвестно: гепатиты6 и холестатическая желтуха6.
Расстройства со стороны кожи и подкожных тканей7.
Нечасто: кожная сыпь, зуд, крапивница.
Редко: мультиформная эритема.
Неизвестно: синдром Стивенса — Джонсона, токсический эпидермальный некролиз, буллезный эксфолиативный дерматит, острый генерализованный экзантематозный пустулез9, реакция на лекарства с эозинофилией и системными симптомами (DRESS).
Расстройства со стороны почек и мочевыводящих путей.
Неизвестно: интерстициальный нефрит, кристаллурия8.
1 См. «Особенности применения».
2 См. «Особенности применения».
3 Тошнота чаще связана с приемом более высоких пероральных доз препарата. При возникновении желудочно-кишечных реакций их тяжесть можно снизить путем приема Аугментина во время еды.
4 В том числе псевдомембранозный и геморрагический колит (см. раздел «Особенности применения»).
5 Умеренное повышение уровней AСT и/или AЛT чаще наблюдалось у пациентов, получавших лечение антибиотиками β-лактамной группы, но значимость этих результатов неизвестна.
6 Эти явления наблюдались при применении других антибиотиков пенициллинового и цефалоспоринового ряда (см. раздел «Особенности применения»).
7 При возникновении реакций повышенной чувствительности (дерматита) применение препарата следует прекратить (см. раздел «Особенности применения»).
8 См. раздел «Передозировка».
9 См. «Особенности применения».
10 См. разделы «Противопоказания» и «Особенности применения».
Срок годности
3 года. После открытия пакета — 30 дней.
Условия хранения
Хранить при температуре не выше 25оС в оригинальной упаковке. Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 7 таблеток в блистере, 1 блистер помещен в пакет из алюминиевой фольги, где дополнительно размещено саше с влагопоглащающими гранулами; 2 пакета в картонной коробке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
СмитКляйн Бичем Фармасьютикалc, Великобритания/
SmithKline Beecham Pharmaceuticals, United Kingdom.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
СмитКляйн Бичем Фармасьютикалс, Кларендон Роуд, Ворсинг, BN14 8QH, Великобритания. SmithKline Beecham Pharmaceuticals, Clarendon Road, Worthing, BN14 8QH, United Kingdom.