Аугментин (BD) (Augmentin (BD))
Винница (адрес не указан)
Доступно в 118 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
GlaxoSmithKline
444,01
Экономия при брони: -25,19 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
GlaxoSmithKline
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
GlaxoSmithKline
438,50
Экономия при брони: -5,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
GlaxoSmithKline
449,13
Экономия при брони: -45,23 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
GlaxoSmithKline
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
GlaxoSmithKline
438,50
Экономия при брони: -5,90 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
GlaxoSmithKline
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
GlaxoSmithKline
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
GlaxoSmithKline
438,50
Экономия при брони: -5,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
GlaxoSmithKline
438,50
Экономия при брони: -5,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
GlaxoSmithKline
447,99
Экономия при брони: -44,40 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
GlaxoSmithKline
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
GlaxoSmithKline
466,82
Экономия при брони: -40,86 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
GlaxoSmithKline
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
GlaxoSmithKline
438,50
Экономия при брони: -5,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
GlaxoSmithKline
438,75
Экономия при брони: -35,19 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
GlaxoSmithKline
458,28
Экономия при брони: -41,31 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
GlaxoSmithKline
438,50
Экономия при брони: -5,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
GlaxoSmithKline
458,81
Экономия при брони: -55,46 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
GlaxoSmithKline
450,97
Экономия при брони: -35,90 грн