Аугментин (BD) (Augmentin (BD))
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 294 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
GlaxoSmithKline
467,43
Экономия при брони: -32,63 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
GlaxoSmithKline
464,47
Экономия при брони: -29,57 грн
Аптека доброго дня
Открыто
Закроется через 14 мин
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
1.3 км
Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
GlaxoSmithKline
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
GlaxoSmithKline
467,57
Экономия при брони: -30,08 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 14 мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
GlaxoSmithKline
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
GlaxoSmithKline
438,50
Экономия при брони: -7,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
GlaxoSmithKline
438,70
Экономия при брони: -8,10 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
GlaxoSmithKline
457,27
Экономия при брони: -34,76 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
GlaxoSmithKline
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
GlaxoSmithKline
451,56
Экономия при брони: -28,93 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
GlaxoSmithKline
438,50
Экономия при брони: -7,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
GlaxoSmithKline
453,64
Экономия при брони: -31,13 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
GlaxoSmithKline
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
GlaxoSmithKline
447,32
Экономия при брони: -24,41 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
GlaxoSmithKline
461,17
Экономия при брони: -24,19 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
GlaxoSmithKline
442,49
Экономия при брони: -23,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
GlaxoSmithKline
462,62
Экономия при брони: -39,48 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
GlaxoSmithKline
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
GlaxoSmithKline
438,03
Экономия при брони: -15,29 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 14 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
GlaxoSmithKline