Аугментин (BD) (Augmentin (BD))
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 98 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
GlaxoSmithKline
438,50
Экономия при брони: -7,40 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
GlaxoSmithKline
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
GlaxoSmithKline
438,74
Экономия при брони: -13,16 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
GlaxoSmithKline
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
GlaxoSmithKline
438,50
Экономия при брони: -7,40 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
GlaxoSmithKline
438,50
Экономия при брони: -7,40 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
GlaxoSmithKline
466,86
Экономия при брони: -61,31 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
GlaxoSmithKline
424,20 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
GlaxoSmithKline
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 32 мин
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
GlaxoSmithKline
462,70
Экономия при брони: -37,02 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
GlaxoSmithKline
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
GlaxoSmithKline
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
GlaxoSmithKline
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
GlaxoSmithKline
440,15
Экономия при брони: -47,64 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
GlaxoSmithKline
438,50
Экономия при брони: -7,40 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
GlaxoSmithKline
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
GlaxoSmithKline
456,48
Экономия при брони: -51,04 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
GlaxoSmithKline
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
GlaxoSmithKline
466,16
Экономия при брони: -42,99 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
GlaxoSmithKline