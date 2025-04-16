Аугментин (BD) (Augmentin (BD))
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 190 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается через 22 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
GlaxoSmithKline
438,50
Экономия при брони: -6,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 22 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
GlaxoSmithKline
445,63
Экономия при брони: -45,85 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 22 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
GlaxoSmithKline
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 22 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
GlaxoSmithKline
422,00
Экономия при брони: -34,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 22 мин
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
GlaxoSmithKline
451,58
Экономия при брони: -21,71 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 22 мин
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
GlaxoSmithKline
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 22 мин
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
GlaxoSmithKline
447,87
Экономия при брони: -31,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 22 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
GlaxoSmithKline
444,70
Экономия при брони: -41,24 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 22 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
GlaxoSmithKline
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 22 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
GlaxoSmithKline
443,90
Экономия при брони: -45,52 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 22 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
GlaxoSmithKline
Подорожник
Закрыто
Открывается через 22 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
GlaxoSmithKline
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 22 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
GlaxoSmithKline
457,36
Экономия при брони: -36,24 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 22 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
GlaxoSmithKline
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 22 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
GlaxoSmithKline
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 22 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
GlaxoSmithKline
441,55
Экономия при брони: -26,84 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 22 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
GlaxoSmithKline
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
GlaxoSmithKline
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 22 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
GlaxoSmithKline
444,83
Экономия при брони: -30,12 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
GlaxoSmithKline
442,10
Экономия при брони: -27,39 грн