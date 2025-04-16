Аугментин (BD) (Augmentin (BD))
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 130 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
GlaxoSmithKline
436,72
Экономия при брони: -14,20 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
GlaxoSmithKline
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
GlaxoSmithKline
438,50
Экономия при брони: -7,20 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
GlaxoSmithKline
445,13
Экономия при брони: -38,61 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
GlaxoSmithKline
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
GlaxoSmithKline
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
GlaxoSmithKline
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
GlaxoSmithKline
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
GlaxoSmithKline
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
GlaxoSmithKline
438,50
Экономия при брони: -7,20 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
GlaxoSmithKline
445,42
Экономия при брони: -40,85 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
GlaxoSmithKline
450,44
Экономия при брони: -46,48 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
GlaxoSmithKline
438,50
Экономия при брони: -7,20 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
GlaxoSmithKline
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
GlaxoSmithKline
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
GlaxoSmithKline
438,50
Экономия при брони: -7,20 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
GlaxoSmithKline
448,75
Экономия при брони: -27,41 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
GlaxoSmithKline
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
GlaxoSmithKline
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
GlaxoSmithKline
462,35
Экономия при брони: -41,01 грн