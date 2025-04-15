Аугментин (BD) (Augmentin (BD))
Львов (адрес не указан)
Доступно в 257 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
GlaxoSmithKline
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
GlaxoSmithKline
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
GlaxoSmithKline
456,22
Экономия при брони: -33,64 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
GlaxoSmithKline
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
GlaxoSmithKline
438,70
Экономия при брони: -10,30 грн
D.s.
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
GlaxoSmithKline
Пульс
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
GlaxoSmithKline
Swiss pharmacy
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
GlaxoSmithKline
D.s.
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
GlaxoSmithKline
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
GlaxoSmithKline
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
GlaxoSmithKline
D.s.
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
GlaxoSmithKline
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
GlaxoSmithKline
424,20 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
GlaxoSmithKline
446,09
Экономия при брони: -36,50 грн
D.s.
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
GlaxoSmithKline
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
GlaxoSmithKline
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
GlaxoSmithKline
438,70
Экономия при брони: -10,30 грн
D.s.
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
GlaxoSmithKline
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
GlaxoSmithKline
438,70
Экономия при брони: -10,30 грн
D.s.
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
GlaxoSmithKline