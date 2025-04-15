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Аугментин (BD) (Augmentin (BD))

Аугментин (BD) (Augmentin (BD))

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 257 аптеках в Львов
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
GlaxoSmithKline
219,25 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
GlaxoSmithKline
416,50 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
GlaxoSmithKline
456,22
Экономия при брони: -33,64 грн
422,58 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
GlaxoSmithKline
396,23 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
GlaxoSmithKline
438,70
Экономия при брони: -10,30 грн
428,40 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
GlaxoSmithKline
424,20 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
GlaxoSmithKline
388,90 грн
Swiss pharmacy
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
GlaxoSmithKline
381,50 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
GlaxoSmithKline
424,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
GlaxoSmithKline
428,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
GlaxoSmithKline
428,40 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
GlaxoSmithKline
424,40 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
GlaxoSmithKline
424,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
GlaxoSmithKline
446,09
Экономия при брони: -36,50 грн
409,59 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
GlaxoSmithKline
424,20 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
GlaxoSmithKline
428,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
GlaxoSmithKline
438,70
Экономия при брони: -10,30 грн
428,40 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
GlaxoSmithKline
215,15 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
GlaxoSmithKline
438,70
Экономия при брони: -10,30 грн
428,40 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 18:00
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
GlaxoSmithKline
424,20 грн
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