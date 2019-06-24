Депо-Медрол (Depo-Medrol) (5196) - инструкция по применению ATC-классификация
Депо-Медрол инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Депо-Медрол содержит синтетический глюкокортикоид, производное 6-метилпреднизолона — метилпреднизолона ацетат.
Естественные глюкокортикоиды (гидрокортизон и кортизон), которые также вызывают задержку жидкости и солей, применяют в заместительной терапии в случае адренокортикальной недостаточности. Их синтетические аналоги применяют при многих патологических процессах благодаря их мощным противовоспалительным свойствам. Глюкокортикоиды индуцируют важные и разнообразные метаболические эффекты и также изменяют иммунную реакцию организма на различные раздражители.
Фармакокинетика. После в/м введения 40 мг метилпреднизолона ацетата средняя плазменная Cmax 14,8 нг/мл достигается на протяжении 6–8 ч. Концентрации препарата в плазме крови определяются до 11–17 дней. После внутрисуставного применения всасывание Депо-Медрола в суставе заметно медленнее, чем при в/м введении и длится несколько дней.
Cmax 178,9 нмоль/л достигается через 2–12 ч после внутрисуставного введения дозы 40 мг.
Метилпреднизолона ацетат гидролизируется под действием холинэстераз плазмы крови и метаболизируется и деактивируется преимущественно в печени. Основные неактивные метаболиты — 20-β-гидроксиметилпреднизолон и 20-β-гидрокси-6-α-метилпреднизолон.
Выведение осуществляется почками и с желчью.
T½ колеблется от 2,4 до 3,5 ч у здоровых взрослых лиц и, очевидно, не зависит от пути введения.
Клиренс метилпреднизолона нарушается при сопутствующем применении тролеандомицина, эритромицина, рифампицина, противосудорожных средств и теофиллина. В случае почечной недостаточности коррекции дозы не требуется, метилпреднизолон диализируется.
Кортикостероиды легко проникают через ГЭБ и плацентарный барьер и в грудное молоко.
Показания Депо-Медрол
А. Внутримышечное введение
Когда применение пероральных средств невозможно, а сила действия, лекарственная форма и путь введения делают препарат пригодным для лечения патологического состояния, в/м введение стерильной водной суспензии Депо-Медрол (метилпреднизолона ацетата) показано при нижеперечисленных заболеваниях.
Эндокринные нарушения
Первичная или вторичная недостаточность надпочечников (препаратами выбора являются гидрокортизон или кортизон; при необходимости их синтетические аналоги могут быть использованы вместе с минералокортикоидами; для лечения детей сочетанное применение минералокортикоидов особенно важно).
Врожденная недостаточность надпочечников (препаратом выбора является гидрокортизон или кортизон, может оказаться необходимым одновременное применение минералокортикоидов, особенно в случае применения синтетических аналогов).
Перед хирургическим вмешательством и в случае травмы или серьезных заболеваний у пациентов с известной недостаточностью надпочечников или неизвестным резервом надпочечников.
Врожденная гиперплазия надпочечников, гиперкальциемия, вызванная раковым заболеванием, негнойный тиреоидит.
Ревматологические поражения
Как дополнительное средство для кратковременного применения (для выведения пациента из острого состояния или в случае обострения процесса) при таких заболеваниях: посттравматический остеоартроз; синовит при остеоартрозе, ревматоидный артрит, включая ювенильный ревматоидный артрит (в отдельных случаях может понадобиться поддерживающая терапия в низких дозах); острый и подострый бурсит, эпикондилит, острый неспецифический тендосиновит; острый подагрический артрит; псориатический артрит; анкилозирующий спондилит.
Коллагенозы
В период обострения или в отдельных случаях как поддерживающая терапия при системной красной волчанке, системном дерматомиозите (полимиозите), остром ревматическом кардите.
Дерматологические заболевания
Пузырчатка, тяжелая мультиформная эритема (синдром Стивенса — Джонсона), эксфолиативный дерматит, буллезный герпетиформный дерматит, тяжелый себорейный дерматит, тяжелый псориаз, грибовидный микоз.
Аллергические состояния
Для контроля тяжелых или инвалидизирующих аллергических состояний, не поддающихся стандартной терапии: БА, контактный дерматит, атопический дерматит, сывороточная болезнь, сезонный или хронический аллергический ринит, медикаментозная аллергия, трансфузионные реакции по типу крапивницы, ангионевротический отек гортани (препарат первой помощи — адреналин).
Офтальмологические заболевания
Тяжелые острые и хронические аллергические и воспалительные процессы с поражением глаз и прилежащих органов, такие как поражение глаз, вызванное Herpes zoster, ирит и иридоциклит, хориоретинит, диффузный задний увеит и хориоидит, неврит зрительного нерва, мигрирующая офтальмия, воспаление переднего сегмента глаза, аллергический конъюнктивит, аллергическая краевая язва роговицы, кератит.
Заболевания ЖКТ
Для выведения пациента из критического состояния при язвенном колите, сегментарном энтерите.
Заболевания органов дыхания
Симптоматический саркоидоз, бериллиоз, фульминантный или диссеминированный туберкулез легких (применяется в сочетании с соответствующей противотуберкулезной химиотерапией), синдром Леффлера, резистентный к терапии другими методами, аспирационный пневмонит.
Гематологические заболевания
Приобретенная (аутоиммунная) гемолитическая анемия, вторичная тромбоцитопения у взрослых, эритробластопения (анемия системы эритроцитов), врожденная (эритроидная) гипопластическая анемия.
Онкологические заболевания
В качестве паллиативной терапии при лейкозе и лимфоме у взрослых, остром лейкозе у детей.
Отечный синдром
Для индукции диуреза или лечения протеинурии при нефротическом синдроме без уремии идиопатического типа или обусловленном системной красной волчанкой.
Нервная система
Рассеянный склероз в фазе обострения.
Заболевания других органов и систем
Туберкулезный менингит с субарахноидальной блокадой или при угрозе блокады в комбинации с соответствующей противотуберкулезной химиотерапией, трихинеллез с поражением нервной системы или миокарда.
Б. Для внутрисиновиального применения и введения в мягкие ткани (в том числе периартикулярного или интрабурсального)
Депо-Медрол показан как вспомогательная терапия для кратковременного применения (для выведения пациента из острого состояния или при обострении процесса) при таких заболеваниях: синовит при остеоартрозе, ревматоидный артрит, острый и подострый бурсит, острый подагрический артрит, эпикондилит, острый неспецифический тендосиновит, посттравматический остеоартроз.
В. Для введения в патологический очаг
Депо-Медрол показан для введения в патологический очаг при таких заболеваниях: келлоиды, локализованные, гипертрофированные, инфильтрированные очаги воспаления (плоский лишай, псориатические бляшки, кольцевидная гранулема, простой хронический лишай, дискоидная красная волчанка, диабетический липоидный некробиоз, гнездная алопеция).
Депо-Медрол может быть также эффективен при лечении кистозных образований апоневроза или сухожилия.
Г. Для введения per rectum
Язвенный колит.
Применение Депо-Медрол
в связи с возможностью физической несовместимости стерильную водную суспензию Депо-Медрол (метилпреднизолона ацетат) не следует разводить или смешивать с другими р-рами.
Перед парентеральным введением препарата необходимо визуально осмотреть содержимое флакона, чтобы исключить наличие частичек или изменение окраски.
Местное применение
Данную терапию необходимо применять как симптоматическую и нецелевую.
1. Ревматоидный артрит и остеоартрит
Доза для внутрисуставного введения зависит от размера сустава, а также от тяжести состояния пациента. В случае хронических заболеваний инъекции можно повторять с интервалом в 1–5 или больше недель, в зависимости от степени улучшения, достигнутого после первой инъекции.
Общие рекомендации приведены в таблице:
|Размер сустава
|Примеры суставов
|Доза, мг
|Крупный
|Коленный, тазобедренный, плечевой
|20–80
|Средний
|Локтевой, лучезапястный
|10–40
|Мелкий
|Пястно-фаланговый, межфаланговый, грудинно-ключичный, акромиально-ключичный
|4–10
Техника выполнения. Перед проведением внутрисуставной инъекции рекомендуется провести оценку анатомии пораженного сустава. Для достижения полноценного противовоспалительного эффекта важно, чтобы инъекция была выполнена в синовиальную полость. Процедура проводится в стерильных условиях, как и при люмбальной пункции; иглу калибра 20–24 G (надетую на сухой шприц) быстро вводят в синовиальную полость.
Можно сделать инфильтрацию прокаина.
Для контроля вхождения иглы в суставную полость проводят аспирацию нескольких капель внутрисуставной жидкости.
При выборе места проведения пункции, которое индивидуально для каждого сустава, учитывается близость синовиальной полости к поверхности кожи (как можно ближе), а также расположение крупных сосудов и нервов (как можно дальше).
Когда игла введена, снимают шприц, содержащий синовиальную жидкость, и заменяют его другим с необходимым количеством Депо-Медрола. Снова аспирируют немного синовиальной жидкости, чтобы убедиться, что игла все еще в нужном месте.
После инъекции следует осторожно сделать несколько движений в суставе для лучшего смешивания синовиальной жидкости и суспензии.
На участок накладывают стерильную марлевую повязку.
Местами, пригодными для внутрисуставного введения, является коленный, голеностопный, запястный, локтевой, плечевой, тазобедренный суставы и фаланги.
Поскольку иногда сложно сделать инъекцию в тазобедренный сустав, следует принять меры, чтобы избежать попадания в крупные сосуды в этой зоне.
Непригодными для ввода считаются анатомически недоступные суставы, такие как межпозвоночные, а также крестцово-подвздошные сочленения, лишенные синовиальной полости.
Неэффективность терапии чаще всего обусловлена неудачным введением препарата в суставную полость.
Эффект в случае инфильтрации в окружающие ткани незначительный или отсутствует вовсе.
Если в случае точного введения в синовиальную полость (что подтверждается аспирацией жидкости) эффект отсутствует, повторные инъекции нецелесообразны. Местное применение не влияет на течение основного патологического процесса, поэтому, если возможно, необходимо проводить комплексную терапию, в том числе физиотерапию и ортопедическую коррекцию.
После внутрисуставной терапии кортикостероидами следует быть осторожными и не перегружать суставы, в которых было достигнуто симптоматическое улучшение.
Несоблюдение этого предостережения может привести к увеличению повреждения сустава, что полностью нивелирует эффект стероида.
Вводить препарат в сустав, в котором имеется воспалительный процесс, нецелесообразно.
Повторное введение иногда может индуцировать воспаление суставов.
В отдельных случаях рекомендовано проверить состояние повреждения с помощью рентгеновского обследования.
Если перед введением Депо-Медрола применяют местную анестезию, следует внимательно прочитать инструкцию для применения анестезирующего средства и соблюдать все необходимые предостережения.
2. Бурсит
Участок вокруг места проведения инъекции стерилизуют и проводят инфильтрационную анестезию 1% р-ром прокаина гидрохлорида. Вводят препарат таким же образом, как и в случае внутрисуставного применения.
3. Киста сухожилия, тендинит, эпикондилит
При лечении таких состояний суспензию необходимо вводить во влагалище сухожилия, а не в его ткань. Перед введением следует стерилизовать участок кожи. Сухожилие можно легко пропальпировать, когда оно растянуто. При лечении эпикондилита необходимо осторожно выявить участок наибольшей чувствительности и провести его инфильтрацию.
При кистах сухожилия введение делают непосредственно в кисту.
Во многих случаях одного введения достаточно для заметного уменьшения размера кисты и устранения боли.
При каждом введении необходимо соблюдать общепринятые предостережения относительно условий стерильности.
Доза препарата для лечения таких состояний колеблется от 4 до 30 мг.
В случае хронических состояний или рецидивов может понадобиться повторное введение.
4. Местное применение в случае кожных заболеваний
После санации кожи соответствующим антисептиком в очаг поражения вводят 20–60 мг суспензии. Иногда следует разделить дозу 20–40 мг на несколько частей, которые вводят в разные участки пораженной поверхности. Следует избегать введения слишком большого количества суспензии, что может привести к образованию поверхностного струпа. Обычно проводят 1–4 инъекции, интервал между которыми зависит от типа патологического процесса и от продолжительности периода клинического улучшения, достигнутого после первой инъекции.
Внутримышечное введение для достижения системного эффекта
Доза зависит от патологического состояния, по поводу которого проводится терапия.
Если желательно достичь продолжительного действия, можно вводить в/м Депо-Медрол 1 раз в неделю, а дозу рассчитывать путем умножения суточной пероральной дозы метилпреднизолона на 7.
Доза подбирается в зависимости от тяжести заболевания и реакции больного на лечение.
У детей рекомендованную дозу необходимо снизить. Однако, определяя дозу, следует в первую очередь учитывать тяжесть заболевания, а не соотношение возраст/масса тела.
Гормональная терапия является дополнением к обычной терапии, но не заменяет ее. После применения препарата на протяжении нескольких дней дозу следует снизить или постепенно прекратить лечение. Основными критериями выбора дозы являются: тяжесть заболевания, прогноз и ожидаемая продолжительность болезни, а также реакция пациента на лечение.
В период спонтанной ремиссии хронического состояния лечение необходимо прекратить.
В ходе продолжительного лечения следует контролировать такие показатели, как анализ крови и мочи, уровень глюкозы в крови после еды, АД и массу тела. Кроме этого, необходимо провести рентгенологическое обследование органов грудной клетки.
Пациентам с язвой или выраженной диспепсией в анамнезе желательно провести рентгенологическое обследование верхних отделов пищеварительного тракта.
У больных с адреногенитальным синдромом однократное в/м введение 40 мг препарата каждые 2 нед может быть достаточным. Для поддерживающей терапии пациентов с ревматоидным артритом еженедельная в/м доза Депо-Медрола колеблется от 40 до 120 мг. Обычная в/м доза для пациентов с кожными язвами составляет 40–120 мг метилпреднизолона ацетата через неделю в течение 1–4 нед. При остром дерматите, вызванном ядовитым плющом, улучшение может наступить через 8–12 ч после в/м введения однократной дозы 80–120 мг. При хроническом контактном дерматите может понадобиться повторное введение через 5–10 дней.
В случае себорейного дерматита доза Депо-Медрола 80 мг 1 раз в неделю может оказаться достаточной для контроля патологического состояния.
После в/м введения 80–120 мг Депо-Медрола больным БА исчезновение симптомов происходит на протяжении 6–48 ч, а эффект сохраняется от нескольких часов до 2 нед. Подобным образом у пациентов с аллергическим ринитом в/м введение 80–120 мг Депо-Медрола может устранить симптомы на протяжении 6 ч, при этом эффект будет сохраняться от нескольких дней до 3 нед.
Если заболевание, по поводу которого проводится лечение, сопровождается признаками стресса, следует повысить дозу Депо-Медрола. При необходимости быстрого достижения максимальной интенсивности гормонального эффекта показано в/в введение растворимой соли (метилпреднизолона сукцината натрия — Солу-Медрола).
Введение в прямую кишку при язвенном колите
Установлено, что введение Депо-Медрола в дозе 40–120 мг, вводимой в виде удерживающей клизмы или постоянной капельной клизмы от 3 до 7 раз в неделю на протяжении ≥2 нед, является эффективным дополнением к терапии некоторых случаев язвенного колита. Состояние многих пациентов можно контролировать с помощью введения 40 мг Депо-Медрола с 30–300 мл воды, в зависимости от степени воспаления слизистой оболочки толстой кишки. Кроме того, необходимо проводить также другие общепринятые терапевтические меры.
Противопоказания
системные грибковые инфекции. Известная повышенная чувствительность к компонентам препарата. В/в, интратекальное введение.
Побочные эффекты
нарушения водно-электролитного баланса
Задержка воды и соли в организме, потеря калия, застойная сердечная недостаточность у предрасположенных пациентов, гипокалиемический алкалоз, АГ.
Скелетно-мышечные нарушения
Мышечная слабость, миопатия, уменьшение мышечной массы, остеопороз, компрессионные переломы позвонков, асептический некроз головки плеча или бедра, патологические переломы трубчатых костей, разрыв ахиллова сухожилия.
ЖКТ
Язвенная болезнь, которая может привести к перфорации и кровотечению, панкреатит, перфорация кишечника, вздутие живота, язвенный эзофагит, тошнота, желудочное кровотечение. Возможно временное и умеренное повышение активности трансаминаз (АлАТ и АсАТ) и ЩФ в плазме крови. Эти проявления незначительные, не имеют каких-либо клинических последствий и проходят после прекращения приема препарата.
Кожа
Ухудшение заживления ран, истончение и шелушение кожи, петехии и экхимозы, отек лица, повышенная отечность, могут угнетаться кожные тесты.
Неврологические нарушения
Судороги, повышение внутричерепного давления с отеком зрительного нерва (псевдоопухоль головного мозга) обычно после лечения, вертиго, головная боль, изменение настроения (например эйфория), психические изменения, эпилептические припадки.
Эндокринная система
Нарушения менструального цикла, возникновение кушингоидного синдрома, замедление роста у детей, угнетение гипофизарно-адреналовой системы, особенно в период стресса (травма, хирургическое вмешательство, болезнь), снижение толерантности к углеводам, возможна манифестация латентного сахарного диабета и повышение потребности в инсулине или пероральных гипогликемических препаратах у больных сахарным диабетом.
Офтальмологические нарушения
Задняя субкапсулярная катаракта, повышение внутриглазного давления, глаукома, экзофтальм.
Редко — случаи слепоты после введения в очаги поражения на лице и голове.
Метаболизм
Отрицательный азотистый баланс вследствие повышения белкового катаболизма.
Иммунная система
Маскирование инфекций, активизация латентных инфекций, реакции гиперчувствительности, включая анафилаксию, возможно угнетение реакций при проведении кожных тестов.
Кроме этого, после парентерального применения кортикостероидов могут возникать такие побочные эффекты:
- анафилактические реакции;
- аллергические реакции или реакции гиперчувствительности;
- крапивница, гипер- или гипопигментация, атрофия кожи или подкожной клетчатки, стерильный абсцесс, локализованные инфекции в месте проведения инъекции при несоблюдении стерильности, воспаление после внутрисуставного введения, артропатия по типу Шарко.
Побочные реакции, отмеченные при введении нерекомендованными путями
При интратекальном/эпидуральном введении
Арахноидит, менингит, парапарез, параплегия, сенсорные нарушения, нарушения функции кишечника/мочевого пузыря, головная боль, эпилептические приступы.
При интраназальном введении
Временное/постоянное изменение зрения, в том числе слепота, аллергические реакции, ринит.
При введении в область глаза
Временные/постоянные нарушения зрения, в том числе слепота, повышение внутриглазного давления, воспаление глаза и прилежащих участков, в том числе аллергические реакции, инфекции, инфильтраты и струп в зоне введения.
Другие участки введения (кожа головы, небные миндалины, нервные узлы крыла неба): слепота.
У больных, применяющих кортикостероиды, может возникать саркома Капоши. Для клинической ремиссии этого заболевания рекомендовано прекращение приема препарата.
Особые указания
кортикостероиды при введении внутрикожно могут вызвать образование кристаллов, что может приводить к разрушению клеточных элементов и физико-химическим изменениям основного вещества соединительной ткани вследствие угнетения реакции воспаления. Такие нечастые изменения кожи и подкожной клетчатки могут привести к деформации кожи в месте инъекции.
Степень выраженности этих изменений зависит от количества введенного кортикостероида.
Регенерация, как правило, завершается через несколько месяцев после полного поглощения кристаллов кортикостероидов.
Чтобы свести к минимуму количество случаев атрофии кожи и подкожной клетчатки, следует быть осторожным и не превышать рекомендованную дозу для инъекции. По возможности в очаг поражения препарат следует вводить, разделив дозу не несколько небольших порций.
При внутрисиновиальном и в/м введении необходимо принимать меры во избежание инъекции или инфильтрации препарата в кожу.
Следует избегать ведения в дельтовидную мышцу в связи с высокой вероятностью развития подкожной атрофии.
Депо-Медрол не показан для интратекального, эпидурального, интраназального, внутриглазного введения и введения другими, неутвержденными путями.
Если пациенты, получающие кортикостероидную терапию, подвергаются воздействию стресса, необходимо корригировать дозу в соответствии с условиями стресса.
Кортикостероиды могут маскировать клиническую картину инфекций, при их применении могут развиться новые инфекции.
На фоне терапии кортикостероидами могут снижаться сопротивляемость и способность к локализации инфекций. При острой инфекции не следует вводить препарат интрасиновиально, интрабурсально или в сухожильные влагалища в связи с местным действием препарата.
Продолжительное применение кортикостероидов может вызвать развитие задней подкапсулярной катаракты, глаукомы с возможным повреждением зрительного нерва, может вызвать возникновение вторичных инфекций глаза, вызванных грибами или вирусами.
Отмечаемые кожные аллергические реакции были, очевидно, обусловлены неактивными компонентами. Редко при проведении кожных тестов выявляли реакции собственно на метилпреднизолона ацетат.
В период лечения кортикостероидами пациентам противопоказано проведение прививки от натуральной оспы.
Нельзя проводить другие процедуры иммунизации у пациентов, которые проходят лечение кортикостероидами, особенно в высоких дозах, в связи с возможным риском неврологических осложнений и снижения гуморального иммунного ответа.
Применение препарата Депо-Медрол при активном туберкулезе показано только в тех случаях фульминантного или диссеминованного туберкулеза, когда кортикостероиды применяют в комбинации с соответствующей противотуберкулезной химиотерапией.
Если кортикостероиды назначают больным с латентным туберкулезом или в период виража туберкулиновых проб, то необходимо особенно тщательно проводить подбор дозы, поскольку возможна реактивация заболевания. В период продолжительной кортикостероидной терапии такие пациенты должны получать химиопрофилактику.
Поскольку у некоторых пациентов, отобранных для парентеральной терапии кортикостероидами, изредка отмечали случаи анафилактических реакций, перед введением препарата следует принять соответствующие меры, особенно если у больного в анамнезе имеется аллергия на препарат.
Продолжительное лечение и применение кортикостероидов в высоких дозах может привести к повышению АД, изменению водно-электролитного баланса и усиленному выведению калия, поэтому необходимо ограничить потребление натрия и корригировать потребление калия.
Вторичная недостаточность надпочечников, индуцированная препаратом, может быть сведена к минимуму постепенным снижением дозы. Такой тип относительной недостаточности может сохраняться на протяжении нескольких месяцев после отмены лечения; таким образом, при стрессовом воздействии на пациента в этот период следует провести соответствующую гормональную терапию. Поскольку секреция минералокортикоидов может быть нарушена, необходимо применение комбинированной терапии, содержащей соль и/или другие препараты с минералокортикоидной активностью. У пациентов с гипотиреозом или циррозом печени реакция на кортикостероиды будет повышена. Кортикостероиды следует с осторожностью применять у лиц с герпетической инфекцией глаз в связи с опасностью перфорации роговицы.
Во время лечения Депо-Медрол необходимо применять в минимальной дозе, достаточной для контроля патологического состояния, и по возможности снижать ее постепенно.
При применении кортикостероидов могут развиться психические нарушения — от эйфории, бессонницы, изменений настроения, изменений личности и тяжелой депрессии до выраженных психотических проявлений. Существующая эмоциональная лабильность или психотические расстройства могут усиливаться во время применения корткостероидов.
Во время лечения кортикостероидами пациентам с гипопротромбинемией необходимо с осторожностью применять ацетилсалициловую кислоту.
С осторожностью следует применять стероиды у больных с неспецифическим язвенным колитом при наличии риска перфорации, абсцесса или другой гнойной инфекции.
Следует также быть особенно осторожными в случае дивертикулита, свежих анастомозов кишечника, активной или латентной язвы, почечной недостаточности, АГ, остеопороза и злокачественной миастении, когда стероиды применяют в качестве основной или дополнительной терапии.
Особую осторожность следует соблюдать с учетом развития детей грудного возраста и детей, которым проводится длительное лечение кортикостероидами.
В случае парентерального введения кортикостероидов необходимо соблюдать следующие предостережения.
Интрасиновиальное введение кортикостероидов может вызвать как системные, так и местные эффекты. Для исключения септического процесса следует тщательно обследовать суставы.
Значительное усиление боли, что сопровождается местной припухлостью, дальнейшим ограничением подвижности суставов, лихорадкой и болезненностью, указывает на септический артрит. В таком случае следует начать соответствующую терапию антибиотиками.
Нельзя вводить кортикостероиды локально в сустав, ранее пораженный септическим процессом. Кортикостероиды не следует вводить в воспаленные суставы.
Необходимо соблюдение условий стерильности с целью предотвращения инфекции или заражения. Требуется учитывать, что после в/м введения препарат всасывается медленнее.
Хотя контролируемые клинические исследования показали, что глюкокортикоиды способны ускорять наступление ремиссии при лечении обострений рассеянного склероза, не установлено, что глюкокортикоиды влияют непосредственно на конечный результат и естественное течение этого заболевания. Исследования также показали, что для достижения значимого клинического эффекта необходимо вводить относительно высокие дозы глюкокортикоидов.
Поскольку выраженность осложнений при лечении глюкокортикоидами зависит от величины дозы и продолжительности терапии, в каждом конкретном случае необходимо сопоставлять потенциальный риск и положительное влияние при выборе дозы и продолжительности лечения.
Применение в период беременности и кормления грудью
В некоторых исследованиях на животных было показано, что введение самкам кортикостероидов в высоких дозах может привести к порокам развития плода. Адекватных исследований влияния кортикостероидов на репродуктивную функцию у человека не проводили. Поэтому при применении препарата в период подтвержденной или подозреваемой беременности и кормления грудью следует проводить оценку соотношения пользы от применения препарата и потенциального риска для матери и плода. Поскольку исследования безопасности применения препарата в период беременности отсутствуют, для лечения беременных Депо-Медрол можно применять только в случае крайней необходимости.
Поскольку кортикостероиды легко проникают через плацентарный барьер, дети грудного возраста, родившиеся от матерей, которым вводили кортикостероиды в высоких дозах в период беременности, нуждаются в тщательном наблюдении на наличие признаков надпочечниковой недостаточности.
Влияние кортикостероидов на течение родов неизвестно.
Кортикостероиды проникают в грудное молоко, поэтому кормление грудью на время лечения следует прекратить.
В период беременности и у рождающих впервые препарат следует применять только при крайней необходимости и под строгим медицинским наблюдением.
Дети. Препарат содержит бензиловый спирт. Сообщалось о том, что бензиловый спирт ассоциировался с фатальным гаспинг-синдромом при применении у недоношенных детей грудного возраста.
У детей, которые ежедневно получают кортикостероиды на протяжении длительного времени, возможна задержка роста. Применение в таких режимах дозирования должно быть сужено до наиболее серьезных показаний.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с механизмами. Нет данных.
Взаимодействия
при применении высоких доз метилпреднизолона в сочетании с циклоспоринами сообщалось о случаях судорог.
Фармакологические взаимодействия при применении Депо-Медрола такие же, как и в случае других кортикостероидов. Однако клинические проявления таких взаимодействий могут быть изменены в связи с особенностями всасывания препарата.
Кортикостероиды взаимодействуют преимущественно с рифампицином, фенитоином, барбитуратами (снижение эффекта кортикостероидов); эстрогенами, кетоконазолом, тролеандомицином, эритромицином (усиление эффекта кортикостероидов); салицилатами (снижение эффекта салицилатов); этакриновой кислотой, тиазидами, фуросемидом (усиление выведения калия); этакриновой кислотой, индометацином, ацетилсалициловой кислотой, НПВП (повышение риска возникновени язвы желудка), циклофосфамидом (снижение эффекта циклофосфамида); амфотерицином (гипокалиемия); противодиабетическими средствами (снижение контроля уровня глюкозы в крови).
Несовместимость
Метилпреднизолона ацетат не следует смешивать в одной емкости с другими препаратами. Совместимость зависит от многих факторов, таких как концентрация препарата, рН и температура. С учетом этого рекомендовано не смешивать и не растворять Депо-Медрол с другими р-рами. В связи с возможностью физической несовместимости стерильную водную суспензию Депо-Медрол (метилпреднизолона ацетат) не следует разводить или смешивать с другими р-рами.
Передозировка
о случаях острой передозировки Депо-Медрола не сообщалось.
Повторное частое применение препарата (ежедневно или несколько раз в неделю) на протяжении длительного времени может привести к развитию кушингоидного состояния.
Специфического антидота нет. Метилпреднизолон выводится с помощью диализа.
Условия хранения
в сухом защищенном от света месте при температуре не выше 15–25 °С. Не замораживать.