Депо-Медрол (Depo-Medrol)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 402 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Депо-Медрол суспензия для инъекций 40 мг/мл флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 8 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Депо-Медрол суспензия для инъекций 40 мг/мл флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 8 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Депо-Медрол суспензия для инъекций 40 мг/мл флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
Подорожник
Закрыто
Открывается через 8 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Депо-Медрол суспензия для инъекций 40 мг/мл флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
220,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 8 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Депо-Медрол суспензия для инъекций 40 мг/мл флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Депо-Медрол суспензия для инъекций 40 мг/мл флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
217,00
Экономия при брони: -8,65 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Депо-Медрол суспензия для инъекций 40 мг/мл флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 8 мин
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Депо-Медрол суспензия для инъекций 40 мг/мл флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 8 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Депо-Медрол суспензия для инъекций 40 мг/мл флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
216,84
Экономия при брони: -11,54 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 8 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Депо-Медрол суспензия для инъекций 40 мг/мл флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
220,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 8 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Депо-Медрол суспензия для инъекций 40 мг/мл флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
227,66
Экономия при брони: -9,87 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 8 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Депо-Медрол суспензия для инъекций 40 мг/мл флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
220,30 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 8 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Депо-Медрол суспензия для инъекций 40 мг/мл флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
220,59
Экономия при брони: -25,73 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 8 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Депо-Медрол суспензия для инъекций 40 мг/мл флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
220,30 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Депо-Медрол суспензия для инъекций 40 мг/мл флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
223,90
Экономия при брони: -7,55 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 8 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Депо-Медрол суспензия для инъекций 40 мг/мл флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
230,74
Экономия при брони: -11,84 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 8 мин
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Депо-Медрол суспензия для инъекций 40 мг/мл флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
220,30 грн
Виталюкс
Закрыто
Открывается через 8 мин
Киев, спуск Кловский, 14/24
1.8 км
Депо-Медрол суспензия для инъекций 40 мг/мл флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
Подорожник
Закрыто
Открывается через 8 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Депо-Медрол суспензия для инъекций 40 мг/мл флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
220,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 8 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Депо-Медрол суспензия для инъекций 40 мг/мл флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
220,30 грн